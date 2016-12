Textversion

31.12.2016 | 14:43 | (DiePresse.com)

400 Polizisten und 300 Securitys sind im Einsatz. Großer Andrang herrschte bei der Verteilung von Taschenalarmen.

Der Silvesterpfad in Wien ist am Samstagnachmittag unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen gestartet. Elf Standorte in der Innenstadt sowie beim Riesenrad und in der Seestadt Aspern werden bis spätestens 2 Uhr bespielt. Um Mitternacht gibt es ein Feuerwerk beim Rathaus. Der Eintritt ist frei.

Das Großevent, zu dem wieder Hunderttausende Besucher erwartet werden, findet nach dem Berlin-Attentat unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. So sind 400 Polizisten und 300 Securitys im Einsatz. 19 Kameras überwachen das Geschehen. Zusätzlich wird der Verkehr am Ring zwischen Operngasse und Stadiongasse ab 20 Uhr gesperrt. Weitere temporäre Sperren wurden angekündigt. Die Mitnahme bzw. das Abbrennen von Knall- und Feuerwerkskörpern ist - wie schon in den vergangenen Jahren - verboten. Keine Probleme sollte es am Heimweg geben: Neben allen U-Bahn-Linien fahren auch diverse Bus- und Straßenbahnlinien die ganze Nacht hindurch.

Großes Interesse an Taschenalarmen

Die Polizei verteilte am frühen Nachmittag am Silvesterpfad Taschenalarme - der Andrang war groß, vor allem Frauen hofften, sich damit vor etwaigen Übergriffen schützen zu können. Die Aktion ist nach den Geschehnissen von Köln im Vorjahr Teil der Präventionsarbeit gegen Gewalt an Frauen und soll auch das subjektive Sicherheitsgefühl erhöhen.

Taschenalarme seien "das geeignetste Mittel, wenn sich jemand schützen will", sagte ein Sprecher. Deswegen empfehle man die Geräte auch nicht nur anlassbezogen, sondern generell. Im Zuge der Verteilung erklärten Polizisten die Handhabung der Alarme und das richtige Verhalten in Notsituationen. Die Geräte produzieren ein 110 Dezibel lautes Signal, das Täter abschrecken und die Umgebung aufmerksam machen soll.