02.01.2017 | 10:23 | (DiePresse.com)

Im Schnitt zählten die Wiener Linien im Vorjahr 670 Kundenanfragen pro Tag. Die meisten davon wurden telefonisch deponiert, Briefe langten vergleichsweise selten ein.

Der Kundendienst der Wiener Linien hat ordentlich zu tun: Im Vorjahr zählten die Mitarbeiter rund 245.000 Anfragen - was einem Schnitt von 670 Anliegen pro Tag gleichkommt. Am häufigsten wurden Informationen zu Fahrplänen erbeten. Dazu gab es allein 70.000 Anfragen, wie die Statistik der Verkehrsbetriebe ausweist.

20.000 Mal baten die Wiener außerdem um Auskünfte zu Tarifangelegenheiten - also etwa zur Jahreskarte oder dem Semesterticket. Viele Anfragen gab es zudem rund um die - wegen Renovierungsarbeiten notwendig gewordene - mehrmonatige Sperre des West-Astes der U-Bahn-Linie U4. Daten, wie viele Personen sich etwa über Essen oder lautes Telefonieren in den öffentlichen Verkehrsmitteln beschweren, gibt es nicht. Diese Themen stehen in der aktuellen Kampagne der Wiener Linien im Fokus.

Allerdings weiß man, auf welchem Weg die Fahrgäste in Kontakt mit dem Unternehmen treten. Die meisten Anliegen - nämlich 182.000 - wurden im Vorjahr telefonisch unter 01/7909-100 deponiert. 25.000 Personen kamen ins Kundenzentrum Erdberg, 38.000 Nachrichten erhielt man schriftlich. Wobei hier nicht nur E-Mails geschrieben wurden: Laut Sprecher langten 2016 beim Kundendienst auch gezählte 177 Briefe ein.