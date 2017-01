Textversion

Die Polizei erwischte einen 42-jährigen Mann beim Gießen der Pflanzen. Er wurde festgenommen.

Die Polizei hat in einer Wohnung in der Rittingergasse in Wien-Floridsdorf eine Cannabis-Aufzuchtanlage mit 610 Pflanzen entdeckt. Als die Beamten am Dienstag die Räumlichkeiten betraten, war ein 42-jähriger Mann gerade dabei, die Pflanzen zu gießen. Er wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Die Polizei war aufgrund eines Hinweises eines Wohnungsvermieters auf die Spur der Züchter gekommen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete aufgrund der Angaben eine Hausdurchsuchung an. Nach zwei weiteren Beschuldigten wird gefahndet.