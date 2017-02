Textversion

06.02.2017 | 08:52 | von Eva Winroither (Die Presse)

Sophie ist 19 Jahre alt, lebt in Wien und trägt seit drei Jahren einen Vollschleier. Den will sie unter keinen Umständen ablegen. Auch nicht, wenn es ihr ein Gesetz vorschreibt.

Sie hat mehrere im Schrank hängen. Natürlich in Schwarz, aber auch in Dunkellila, Dunkelgrün und Dunkelblau. Erlaubt ist alles, nur grelle Farben mag sie nicht. Für das Gespräch hat sie einen dunkelbraunen Niqab gewählt. Der braune Schleier weht leicht im Wind, als Sophie aus dem Auto steigt. Ihr Ehemann hat sie gefahren. Die schlanken Hände stecken in schwarzen Handschuhen. Um über den Schnee zu steigen, hebt sie ihre Kleider an. Unter dem Niqab trägt sie schwarze Schuhe und einen schwarzen Rock. Ist sie schön? Ist sie jung? Wer eine Niqab-Trägerin sieht, kann sie schwer einschätzen. Ihr Händedruck ist fest, ihre braunen Augen sind leicht mit Eyeliner geschminkt, auffallend sind ihre langen, dunklen Wimpern und die feine, schöne Stimme, mit der sie in fehlerfreiem Hochdeutsch formuliert.

Sophie ist 19 Jahre alt und lebt seit dreieinhalb Jahren vollverschleiert. Die Wienerin ist als Kind von Russland nach Österreich geflohen. Sie ist von Geburt an Muslimin, aber ihre Eltern sind nicht religiös. Sie selbst hat erst mit 15 zum Glauben gefunden, zu einer Zeit, als sich auch ihre Schwestern damit beschäftigten. Sie sei damals auf der Suche nach dem Sinn des Lebens gewesen, erzählt sie. Den Niqab trägt sie, nachdem sie sich verschiedene Koran-Interpretationen angesehen und die Vollverschleierung für richtig befunden habe. Die Informationen dazu hätte sie über das Internet gesucht. In ihrer Familie ist sie die Einzige. Ihre Schwestern tragen Hijab, das typisch muslimische Kopftuch, bei dem Mund und Nase sichtbar sind. Ihren Eltern, sagt sie, wäre es lieber, sie würde den Niqab ablegen.

Sie möchte das nicht, doch diese Entscheidung wird ihr nun abgenommen. Außen- und Integrationsminister Sebastian Kurz hat kürzlich so gut wie fix das Vollverschleierungsverbot durchgebracht. Unter Experten wird das Verbot ebenso erhofft wie abgelehnt. Während etwa die Schweizer Islamexpertin Saida Keller-Messhali Burka und Niqab als Symbol für die Unterdrückung der Frau sieht, wünscht sich Zekirija Sejdini, Lehrstuhlinhaber für islamische Religionspädagogik an der Uni Innsbruck, eine differenzierte Debatte in Bezug auf ein Burka-Verbot in Österreich.



Ohne Schleier will sie nicht. Sophie ist das alles ziemlich egal. Für sie ist klar, dass sie den Schleier trotz Verbots nicht abnehmen wird. „Ich werde dann eben in meiner Wohnung bleiben“, sagt sie und ihre sonst so leise Stimme wird lauter und fest. „Mir wird meine Freiheit genommen, indem mir jemand meinen Schleier nimmt.“ Nur mit dem Hijab bekleidet will sie nicht auf die Straße. Für sie ist der Schleier ein Ausdruck ihrer Frömmigkeit. „Ich schütze mich vor den Blicken fremder Männer und vor sexueller Belästigung.“

Die Blicke fremder Frauen sind kein Problem. Für das Gespräch mit der „Presse am Sonntag“ nimmt sie den Niqab ab. Zum Vorschein kommt ein junges Gesicht mit heller Haut und einem schüchternen Lächeln, die Haare sind nach wie vor von einem Tuch verdeckt. „Wenn ich meinen Schleier abnehme, wird Österreich nicht weltlicher. Und gilt das Verschleierungsverbot dann auch im Fasching? Oder für den Krampus und den Nikolaus?“ Trotzdem versteht sie auch die Angst der Österreicher teilweise. „Aber wenn sie mich nicht fragen, dann kann ich nichts erklären“, sagt sie. Die Vollverschleierung gebe es seit Hunderten Jahren. Für sie steht der Niqab nicht für Gewalt. „Ich bin für ein friedliches Zusammenleben aller Religionen.“

Dass sie selbst bereit ist, für ihre Religion die Konsequenzen zu ziehen, hat sie schon längst bewiesen. Die Handelsakademie verlässt sie, weil sie sich dort mit ihrem Glauben nicht mehr willkommen fühlt. Den Kontakt zu ihren Freundinnen bricht sie ab. Unter den neuen seien auch welche, die kein Kopftuch tragen, doch ein Treffen in der Öffentlichkeit ist immer schwierig. Es ist die Dilemma der Schleierträger, dass sie sich Blicken entziehen wollen, aber doch alle Blicke auf sich ziehen. Auf Wiens Straßen wird Sophie im besten Fall angestarrt, selten neugierig angesprochen, im schlimmsten Fall beschimpft und angegriffen. Einmal, erzählt sie, hätte ihr ein Mann in den Rücken geschlagen. Ein anderes Mal wollte ihr jemand den Schleier vom Kopf zu reißen. Den schlimmsten Vorfall erzählt ihr Ehemann: Einmal versuchte ein Mann auf der Rolltreppe, ihren Schleier anzuzünden.

Der Ehemann ist selbst Muslim. Er sitzt beim Gespräch neben ihr. Wegen ihm, sagt er, trage sie den Niqab nicht. „Von mir aus kann sie auch nur mit dem Hijab gehen. Ich will sie nur nicht zwingen, den Niqab abzulegen. Denn egal, was sie tut, es soll ihre Entscheidung sein.“ Rund 50 Frauen kennt Sophie in Wien, die wie sie selbst Niqab tragen. Sie sind gut vernetzt, alle zwischen 16 und 25 Jahre alt, Türkinnen, Tschetscheninnen, Bosnierinnen, auch konvertierte Österreicherinnen und Deutsche. Rund 1000 Niqab-Trägerinnen, glaubt Sophie, seien es in ganz Österreich. Sie alle würden den Schleier freiwillig tragen – und ihn wegen des Verbots sicher nicht ablegen. „Warum fragt man die Frauen nicht selbst? Wie kann man eine Unterdrückung feststellen, wenn man mit den Leuten nicht spricht?“, sagt sie. Nur vor Gericht und auf dem Flughafen könne sie verstehen, dass man den Schleier abnehmen soll.

Doch in einem Land, das nicht muslimisch ist, trennt der Niqab sie von so vielem. Sophies Traum ist es, eine Modeboutique zu eröffnen. Dafür lernt sie seit zwei Jahren nähen. Nicht an einer Modeschule. Sie sei wegen des Schleiers nirgends aufgenommen worden, sagt sie. Jetzt nimmt sie privat bei einer Muslimin Unterricht. Fünfmal die Woche. Trotzdem wird sie nie einen Abschluss haben. Bei der Frau lernt sie Schnittzeichnen, Designen. Keinen Niqab, da gäbe es nicht viel zu gestalten, sondern T-Shirts, Röcke, Kleider, auch Pyjamas. Die Boutique hätte sie im April eröffnen wollen, erzählt sie. Das wird sie jetzt nicht tun. „Wie soll das gehen mit dem Verbot? Ich möchte ja etwas tun, aber mir wird die Möglichkeit genommen.“ Und die, die es gibt, die will sie nicht. Sie hält an ihrem Entschluss fest. „Ich bleibe zu Hause, bis ich meine Rechte zurückbekomme.“