08.02.2017 | 10:41 | von Thomas Kramar (Die Presse)

Olaf Auer steht in einer großen Tradition: Der Cobenzl ist eine einzigartige Kulturlandschaft voller Skurrilitäten.

„Olaf Auer, Olaf Auer, Olaf Auer, lord of the castle, lover of art, genius unique and unparalleled“: Mit diesen Zeilen beginnt ein von Sukhamayi Hroschek komponiertes Lied in Ces-Dur, dessen Notenblatt in goldenem Rahmen im meist sehr gut besuchten Café Cobenzl hängt. An derselben Ehrenwand, unweit der Vitrine mit den üppigen Mehlspeisen, findet sich neben Bildern von Katzen, Hunden und Jägern ein Schreiben aus dem Jahr 2013: Die Botschaft der Republik Kasachstan wünscht Kommerzialrat Olaf Auer „kernige Gesundheit“ und „neue Errungenschaften zum Wohle Österreichs“. Darüber prangt ein weiteres Dokument: Die „Universal Peace Federation“ hat Auer zum „Ambassador for Peace“ ernannt, unterschrieben hat Rev. Dr. Sun Myung Moon, Älteren noch als Gründer der Moon-Sekte bekannt . . .

Man muss wohl nicht dazusagen, dass Auer weder Anhänger dieser Sekte noch mit Kasachstan verflochten ist, aber ein gewisses Faible fürs Skurrile hat er. Dazu passt, dass er zum Café respektive vors Schloss je eine Statue des indischen spirituellen Lehrers Sri Chimnoy und der britischen Prinzessin Lady Di stellen ließ.

Und es passt bestens zum Cobenzl, dieser abgründigsten Kulturlandschaft des Wienerwalds. Die Auer gut kennt – auch wenn man ihm nicht glauben muss, wenn er erzählt, er wüsste, wo die ägyptische Grotte ist, in der Mozart einst zur „Zauberflöte“ inspirierte wurde, werde es aber nie verraten . . .

Ägyptische Grotte? Ja, richtig gelesen. 1781 schrieb Mozart an seinen Vater über den hohen Staatsbeamten Philipp Johann Graf Cobenzl, auf dessen Gut er zu Gast war, er habe bei seinem Schloss „eine Grotte gebauet, als wenn sie von Natur wäre“: Sie diente wohl als „hermetische Grotte“, wie sie die Freimaurer liebten, die in solchen Orten ägyptische Riten feierten. Zehn Jahre später führte Mozart in der „Zauberflöte“ Tamino und Papageno in einen solchen Tempel. Die Originalgrotte des Grafen Cobenzl, die auf einem Bild zu sehen ist, das heute im – noch – von Auer betriebenen Schlösschen hängt, wurde laut dem Döblinger Heimatforscher Wolfgang Schulz 1957 von der Firma Pröll abgerissen.

Schon 1767 führte Mozart in Wien sein Singspiel „Bastien und Bastienne“ auf – im Gartentheater des Modearztes Franz Anton Mesmer, dem Begründer der Lehre vom animalischen Magnetismus. Er inspirierte auch den Freiherrn von Reichenbach, der 1835 das ehemalige Gut des Grafen Cobenzl kaufte.



Nachts auf dem Friedhof. Dieser Freiherr war so vielseitig wie unheimlich: Er entdeckte das Paraffin, hielt Séancen ab, züchtete Seidenraupen, sammelte Meteoritengestein – und träumte von einer Urkraft namens Od, die (wie im um 1860 begründeten Elektromagnetismus tatsächlich passiert) Elektrizität und Magnetismus vereinen sollte, aber auch die Lebenskraft. Um diese zu erforschen, soll er nachts auf dem Grinzinger Friedhof frische Leichen geraubt haben.

Von Mesmer lässt sich – über die Hysterie, die auch er behandelte – eine Brücke zu Sigmund Freud schlagen. An ihn erinnert an der anderen Seite des Cobenzl, am Bellevue, eine Marmortafel mit einem Zitat aus einem Brief Freuds an Wilhelm Fließ: „Glaubst du eigentlich, dass auf dem Hause dereinst auf einer Marmortafel zu lesen sein wird: ,Hier enthüllte sich am 24. Juli 1895 dem Dr. Sigm. Freud das Geheimnis des Traumes.‘ Die Aussichten sind bis jetzt hierfür gering.“

Das schrieb Freud 1900. Das Schloss war damals ein Hotel, 1907 kaufte es die Gemeinde Wien. Im Zweiten Weltkrieg diente es als Lazarett, danach als Flüchtlingslager. 1966 wurde es abgerissen, man sieht bis heute seine Umrisse und eine Art Terrasse, wenn man vom Restaurant Waldgrill Richtung Kreuzeiche geht.

Das Restaurant-Café wurde noch bis 1974 betrieben, dann verfiel es, ein Teil brannte 1980 ab. 1983 übernahm der Pilot und Lokalbetreiber Olaf Auer das Anwesen, sperrte das Café wieder auf und erbaute das Schlösschen, „von Geschichte und dem Schicksal bewegt“, wie stolz in der Speisekarte steht. Ob das von Stadträtin Sima angekündigte Pop-up-Café wohl diese Geschichte fortschreiben kann?