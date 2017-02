diepresse.com

Gasexplosion in Wien-Hernals: Anschluss seit Monaten gesperrt

06.02.2017 | 19:11 | (DiePresse.com)

Der 55-Jährige will in Eigenregie versucht haben, eine Gasleitung zu reparieren. So soll es just in dem Moment zur Explosion gekommen sein, als seine Wohnung geöffnet wurde.