diepresse.com

U-Haft über 17-jährigen Lorenz K. wurde verlängert

Textversion

07.02.2017 | 13:38 | (DiePresse.com)

Der Jugendliche räumte bisher nur ein, mit der Ideologie des IS sympathisiert und "Test-Sprengungen" durchgeführt zu haben. An die konkrete Umsetzung eines Attentats will er nicht gedacht haben.