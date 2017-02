Textversion

08.02.2017 | 16:56 | Ulrike Weiser (DiePresse.com)

Streitgespräch. Der Planungssprecher der Grünen, Christoph Chorherr, kündigt eine Nachschärfung des Hochhauskonzepts an. Gabriele Eschig, Generalsekretärin der Unesco in Österreich, glaubt nicht, dass das reicht.

Die Presse: Wozu braucht Wien das Weltkulturerbe-Prädikat?

Christoph Chorherr: Ich würde dazu gerne die Gründe zitieren, warum es Wien damals bekommen hat. Vor allem den ersten, da heißt es wörtlich: „Die städtebaulichen und architektonischen Qualitäten des historischen Zentrums von Wien sind überragende Zeugnisse eines fortwährenden Wandels – und hinter Wandel füge ich ein Rufzeichen ein – von Werken während des zweiten Jahrtausends.“ Diesem Kriterium und den anderen beiden – nämlich dass Wien musikalische Hauptstadt Europas ist und die europäischen Hauptperioden Mittelalter, Barock und Gründerzeit verkörpert – fühlen wir uns verpflichtet. Wenn die Unesco aber meint, dass das Weltkulturerbe davon abhängt, ob ein Gebäude zehn Meter höher oder niedriger ist, ist das nicht ganz das, was ich darunter verstehe.

Gabriele Eschig: Sie haben nicht ganz korrekt zitiert. In der Einreichung Österreichs steht, dass die Geschlossenheit der historisch gewachsenen Stadtstruktur der außergewöhnliche universelle Wert ist, der für Aufnahme von Stätten ins Welterbe Voraussetzung ist. Es geht um die bauliche Geschlossenheit und Qualität des historischen Zentrums aus Mittelalter, Barock und Gründerzeit. Und die zu schützen hat sich die Republik verpflichtet.

Chorherr: Ich frage mich bei jedem Projekt: Ist es nachher besser als vorher? Also beim Heumarkt: Ist die grässliche Abschottung des Konzerthauses, die wir jetzt haben, gut? Oder wird es besser sein, wenn sich das Konzerthaus zu dem Platz hin öffnet. Wir zerstören keine schützenswerte Bausubstanz. Wir verbessern.



Sie blicken sozusagen aufs einzelne Projekt, die Unesco aufs große Ganze.

Chorherr: Es ist ja nicht so, dass die Menschen – kaum sind sie in Wien angekommen – zum Belvedere rasen und prüfen, ob der Canaletto-Blick stimmt. Der war übrigens immer falsch. Die Stadtansicht hat sich längst weiterentwickelt.



Eschig: Sie sehen das historische Zentrum mit dem Blick des Stadtentwicklers. Aber man muss es unter einem Denkmalschutz-Blick betrachten.



Chorherr: Das ist Ihre These



Eschig: Die sich an der Tatsache orientiert, dass die Welterbekonvention ein Schutzinstrument ist. Österreich hat bewusst 1,8 Prozent der Stadtfläche unter internationalen Schutz gestellt. Das erlaubt nicht jegliche Veränderung. Die Situation für das Konzerthaus und den Eislaufverein könnte man auch ohne dieses Projekt verbessern.



Chorherr: Ohne Liegenschaftseigentümer können wir gar nichts.



Eschig: Die Stadt hat die Aufgabe, Planungsvorgaben und in dem Fall Einschränkungen vorzugeben. Es gab bis 2014 für den Welterbebereich einen Ausschluss für Hochhäuser. Doch ausgerechnet als der Architekturwettbewerb für den Heumarkt abgeschlossen war, ist diese Einschränkung gefallen.



Der Hochhausplan, der das Projekt verhindert hätte, wurde gerade dann geändert, als feststand, dass ein Hochhaus hinkommen soll. Ist das nicht schiefe Optik?

Chorherr: Das war nicht so intendiert. Und die Entscheidung für das Projekt hat ja nicht der Investor getroffen, sondern eine bewusst international besetzte Experten-Jury. Eine Rolle hat dabei sicher gespielt, dass der Heumarkt bereits ein Hochhausstandort ist. Denn das Intercont, das dort steht, ist mit 43 Metern ein Hochhaus.



Nach Ihrer Definition ist auch die Herrengasse im ersten Bezirk ein Hochhausstandort. Dort steht auch schon eins, das heißt: Man könnte man höher bauen?

Chorherr: Nein. Dort müsste man bestehende Gründerzeit abbrechen. Die Herrengasse schreit auch nicht nach Verbesserung.



Eschig: Das Problem ist, dass die Jury die Rahmenbedingungen des Weltkulturerbes außer Acht gelassen hat. Das Unesco-Komitee hat schon 2012 festgestellt, dass im Bestand zu bauen ist, also dass man die Höhe des Intercont nicht überschreiten soll.



Warum wurden die Vorgaben nicht in den Wettbewerb integriert?

Chorherr: Weil es an einem Hochhausstandort möglich sein soll, hoch zu bauen.



Aber laut dem ursprünglichen Hochhausplan war das dort ja gar nicht erlaubt.

Chorherr: Hätte es die Regeln des Weltkulturerbes früher schon gegeben, gäbe es keinen Ringturm und kein Herrengassen-Hochhaus. Wien konnte Weltkulturerbe werden, obwohl sogar in der City Hochhäuser errichtet wurden. Aber hier will ich ein Aber einfügen: Wenn es nach uns Grünen geht, wird Wien keine weiteren Hochhäuser in der Innenstadt haben. Insofern kommen wir der Kritik nach und werden das Hochhauskonzept nachschärfen. Denn viele fürchten offenbar, dass der Heumarkt ein Einfallstor ist und an jedem Eck jetzt ein Hochhaus hinkommt.



Geht es bei den Verschärfungen nur um den ersten Bezirk?

Chorherr: Es geht primär um den ersten Bezirk, aber es soll auch den Masterplan Glacis betreffen – insofern auch das Areal beim Heumarkt.



Eschig: Das heißt, man hat die Regeln gelockert, um ein Projekt zu ermöglichen. Und jetzt, wo das Projekt beschlossen ist, nimmt man die Lockerung zurück.



Chorherr: Also ganz recht kann man es Ihnen auch nicht machen. Wir reagieren auf Befürchtungen – auch jene der Unesco. Und es ist übrigens ein Fehlschluss zu glauben, dass nur, weil es an einem Ort keine Ausschlusszone gibt, dort gleich ein Hochhaus hingebaut wird.



Eschig: Woher soll man das denn mit Sicherheit wissen?



Chorherr: Weil es eine permanente Diskussion über Standorte gibt. . .



Eschig:. . . und das ist die nächste Schwäche dieser Rahmenvorgaben. Sie sind nicht gesetzlich verbindlich. Sie hanteln sich von einem Projekt zum nächsten.

Chorherr: Das ist unrichtig. Es gibt genaue Kriterien für die Errichtung von Hochhäusern.



Nicht nur die Unesco kritisiert Wien. Auch heimische Experten sehen das Weltkulturerbe als letzten Schutz vor einer Investoren-getriebenen, städtebaulichen Fehlentwicklung.

Chorherr: Die Investorenhörigkeit weise ich vehement zurück: Der Eislaufverein und das Konzerthaus hatten viele Wünsche, die auch der Allgemeinheit dienen und diese Wünsche haben letztlich zu diesem Projekt geführt.



Man musste den Turm bauen?

Chorherr: Nein, es gab auch Vorschläge ohne Hochhaus. Ich gebe zu, ich habe mich in der Jury für so ein Projekt auch stark gemacht. Aber die Fachexperten haben anders entschieden. So funktioniert eben transparente Stadtplanung.



Eschig: Die Unesco weiß, dass historische Stadtzentren weltweit unter wirtschaftlichem Druck stehen, aber tun wir bitte nicht so, als würde der Investor der Allgemeinheit etwas schenken. Natürlich geht es um seinen Gewinn.



Frau Eschig, auch an der Unesco gab es Experten-Kritik. Sie agiere zu beckmesserisch, messe mit dem Zentimetermaß.

Eschig: Das ist Unfug. Es geht um Stadtmorphologie und das bedeutet, dass ein Gebäude nicht nur in seiner Höhe, sondern auch in seiner Dichte, seinem Volumen und der architektonischen Gestaltung harmonieren muss.



Chorherr: Sie sprechen also einer Fachjury von ausgewiesenen Städteplanern jegliche Kompetenz ab, das zu beurteilen?



Eschig: Ich glaube, dass die Weltkulturerbeverträglichkeit kein Maßstab für die Jury war.



Blicken wir in die Zukunft. Die Stellungnahme der Republik ist in Paris bei der Unesco. Wie geht es weiter? Kann man verhandeln?

Eschig: Jetzt nicht mehr. Es wird ja schon seit vier Jahren verhandelt. Zwei Mal waren Experten hier und haben mit allen Verantwortlichen gesprochen. Das Welterbe-Komitee hat letztes Jahr in Istanbul die Auflagen wiederholt, die seit 2012 bekannt waren, also: Bau im Bestand, Änderung der Planungsinstrumente Hochhauskonzept und Masterplan Glacis. Wenn die nicht erfüllt werden – und danach sieht es aus – kommt Wien diesen Juli auf die Rote Liste. Danach ist noch ein Jahr Zeit für Änderungen im Sinne des Welterbes.



Chorherr: Ich glaube, wir haben gute Argumente, warum wir den Schutz des Welterbes entgegen der momentanen Spruchpraxis der Unesco verstehen. Wir können auch darlegen, dass sich die Situation am Heumarkt qualitativ deutlich verbessert. Und wir wollen beim Hochhauskonzept nachschärfen.



Eschig: Die Unesco hat keinen Grund zu verhandeln. Wien ist schon vorher wegen anderer Projekte und wegen der Entwicklung bei den Dachausbauten an eine Grenze gestoßen. In keiner anderen Hauptstadt Europas gibt es so viele Beanstandungen. Man glaubt nicht mehr, dass Wien oder Österreich an der Einhaltung der Bestimmungen ernsthaft interessiert ist.



Chorherr: Ich glaube, das Wesen der europäischen Stadt ist der Wandel. Wien ist in der expansivsten Phase seiner Geschichte. Und da halte ich ich es für legitim, dass auch unsere Epoche etwas hinzufügt.



Eschig: In 98,2 Prozent der Stadtfläche können Sie das tun. Es ist absurd, dass das die Dynamik auf diesen 1,8 Prozent des historischen Zentrums stattfinden muss. Ich habe übrigens ein Zitat von Maupassant gefunden, das zum Tojner-Turm passt. Als der Eiffelturm gebaut wurde, hat er gesagt: Wenn er die Stadt genießen will, geht er auf den Turm und schaut hinunter. Dann muss er den Turm nämlich nicht sehen. Auch Herr Tojner setzt seinen Turm deshalb ins historische Zentrum, damit die Wohnungseigentümer den Blick genießen können. Einen Blick, den der Turm kaputt macht.



Was müsste passieren, damit das Weltkulturerbe erhalten bleibt?

Chorherr: Man müsste den Turm abschneiden, dann wäre die Unesco zufrieden.



Eschig: Es müsste ein anderes Projekt und andere Rahmenbedingungen geben.



Was passiert, wenn das Weltkulturerbe weg ist?

Chorherr: Wien war Weltkulturerbe, schon lange bevor es die Unesco dazu erklärt hat. Und Wien wird immer Weltkulturerbe sein – unbeschadet wie die Unesco reagieren wird.



Weltkulturerbe der Herzen quasi. Frau Eschig, was wird passieren?

Eschig: International ist es eine ziemliche Blamage. Dass dies nicht auf die leichte Schulter genommen wird, hat man bei Deutschland gesehen. Deutschland hat sechs Jahre verhandelt, um die Aberkennung zu verhindern. Nur da gab es eine Volksbefragung, die das Projekt – ein Infrastrukturprojekt – befürwortet hat (Anm.: Es ging um die Elbtal-Brücke).



Chorherr: Also sollte es dazu kommen – und ja das ist möglich - wird es in vielen Städten und auch bei der Unesco eine intensive Diskussion geben, ob diese Kriterien – nämlich mit dem Maßband durch Wien zu eilen – die richtigen sind.

Apropos Volksbefragung: Wäre das eine Lösung? Rot-Grün hat das ja schön öfter gemacht.

Chorherr: Nein, ich halte es nicht für sinnvoll, hochkomplexe Stadtplanungsfragen mit Ja oder Nein beantworten zu lassen.