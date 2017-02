Textversion

09.02.2017 | 13:28 | (DiePresse.com)

Ein 17-Jähriger, der in der Vergangenheit mit einem Prügelvideo und mehreren Hasspostings auf Facebook für Aufregung gesorgt hat, ist am Donnerstag in Wien-Favoriten festgenommen worden. Laut Polizei stürmte die Sondereinheit WEGA die Wohnung des 17-jährigen Tschetschenen. Vorgeworfen wird ihm gefährliche Drohung, auch zum Vorwurf der Körperverletzung wird ermittelt, teilte die Polizei mit.

"Es gab eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien", bestätigte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Den genauen Grund dafür nannte er nicht. Für Donnerstagnachmittag stehen Vernehmungen auf dem Programm. Das Gratisblatt "Heute" berichtet, dass der Teenager keine Gegenwehr leistete, als er in der Quellenstraße in Wien-Favoriten festgenommen wurde.

Brutales Video auf Facebook

Der Jugendliche hatte vor einiger Zeit in einem brutalen Video auf Facebook für Entsetzen gesorgt. Darin wurde ein 15-jähriges Mädchen vor laufender Kamera verprügelt. Sie musste mit einem doppelten Kieferbruch ins Krankenhaus gebracht werden. Zuletzt machte der Beschuldigte mit aggressiven Hasspostings - unter anderem gegen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) - von sich reden.