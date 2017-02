Textversion

12.02.2017 | 11:16 | von Martin Stuhlpfarrer (Die Presse)

Die Wiener FPÖ arbeitet seit Jahren im Hintergrund daran, sich thematisch breiter aufzustellen. Auch wirtschaftlich, mit Beratung von US-Banken – für eine Regierungsbeteiligung.

Dominik Nepp sitzt in dem kleinen Kaffeehaus in Manhattan und geht nochmals seine Unterlagen durch. In wenigen Minuten wird der Klubchef der Wiener FPÖ an einem Ort sein, der für einen freiheitlichen Politiker, sagen wir, ungewöhnlich ist. Nämlich in dem Hauptquartier der Ratingagentur Moody's. Es wird der Auftakt zu einer Serie von Gesprächen mit hochrangigen Vertretern von US-Banken und Ratingagenturen an einem Ort, an dem freiheitliche Politiker gerne Feindesland orten – im Finanzdistrikt von New York.

„Wir werden dieses Thema stärker besetzen. Das geht von der Bundespartei runter bis zu den Landesgruppen“, meint Nepp zur „Presse am Sonntag“. Und spielt auf eine etwas überraschende Adaption der politische Linie an. Immerhin war die Wiener FPÖ bisher nicht wirklich für Wirtschaftspolitik bekannt und über diesem Begriff schwebt auch ständig der Schatten des Milliardendesasters der Hypo Alpe Adria im damals blau regierten Kärnten unter Landeshauptmann Jörg Haider.

Ein Vorbote der offen ausgetragenen blauen Liebe zur Wirtschaft war ein Termin-Aviso: Voraussichtlich im März wird FPÖ-Bundesparteichef Heinz-Christian Strache das Wirtschaftskonzept der Bundespartei vorstellen. Plan F gegen Plan A von SPÖ-Kanzler Christian Kern, sozusagen.

Die Vorarbeiten für die thematische Verbreiterung mit dem Ziel, mehr in die Mitte zu rücken und mehr bürgerliche Wähler zu erreichen, laufen dabei massiv über die Wiener FPÖ. Und das seit Jahren. Dort ist Straches Hausmacht, dort ist er auch Landesparteichef. Und dort hat die Landes-FPÖ ein dankbares Thema – mit der Explosion der Wiener Schulden und den Problemen der Stadt mit den Frankenkrediten – immerhin Kredite in der Höhe von fast zwei Milliarden Schweizer Franken. Und diese Schulden sind von einem Tag auf den anderen um rund 300 Millionen Euro gestiegen, nachdem die Schweizer Zentralbank 2015 die fixe Bindung an den Euro aufgegeben hatte.

Während diese Kursverluste noch immer bei etwa 150 Millionen Euro liegen, will die Wiener FPÖ bis zum Sommer ein Konzept erarbeiten, um mit möglichst wenig Verlusten aus den Frankenkrediten auszusteigen – auf Basis der Fachgespräche mit internationalen Banken. Die Stadt hat dazu bereits ein Ausstiegsszenario präsentiert. Nepp ortet darin aber ein zu großes Risiko: Es müsse schneller umgesetzt werden.



Langjährige Bankenkontakte. Die wirtschaftlichen Vorstöße der Wiener FPÖ haben eine Vorgeschichte. Bereits vor sechs Jahren hat die Partei begonnen, unbemerkt von der Öffentlichkeit, entsprechende Kontakte aufzubauen. Zuerst zu Banken auf europäischer Ebene, dann auf internationaler Ebene. Darunter waren große Häuser, die mancher Freiheitlicher gerne als „Heuschrecke“ brandmarkt – was die FPÖ nun in Erklärungsnot bringen könnte. „Wir sind bankenkritisch, aber nicht bankenfeindlich“, meint Nepp dazu auf dem Weg zu dem nächsten Sitzungstermin im Finanzdistrikt: „Banken sind Spieler am Markt. Damit müssen wir uns auseinander setzen.“ Nachsatz: „Wenn man sich mit diesem Themen erst bei der Regierungsbildung auseinander setzt, ist es zu spät“, meint Nepp und nennt als Beispiel die Millionenverluste im damaligen roten Salzburg und in Linz.

Wie gehen Banken der „Ostküste“, wie es in FPÖ-Kreisen früher gerne formuliert wurde, mit der FPÖ um? Vor drei bis vier Jahren sei es noch schwer gewesen, Gespräche bei hochrangigen Bankmanagern zu bekommen – was nichts mit der politischen Ausrichtung der FPÖ zu tun hatte, erinnern sich Mitglieder der Wirtschaftsdelegation: „Banken sind politisch neutral. Sie sehen nur die Möglichkeiten und sie sehen jetzt die FPÖ-Umfragewerte in Österreich.“ Anders formuliert: Die Banken bewerten die Chancen auf einen FPÖ-Regierungseintritt als sehr realistisch – was der Partei viele Türen öffnet. Und das möchte Nepp auch nutzen, um Kompetenzen aufzubauen – um in Regierungsfunktionen mit Banken und Investoren auf Augenhöhe verhandeln und reagieren zu können.

Die Gesprächen mit den Banken haben bereits in der Vergangenheit die Linie der Wiener FPÖ beeinflusst. Nepp verweist auf ein Gespräch mit der Investmentbank Goldman Sachs im Jahr 2012. Nach diesem Gespräch hätte man die Gefahr der Frankenkrediten erkannt und einen sofortigen Ausstieg der Stadt Wien gefordert: „Noch bevor die Millionenverluste entstanden sind“, meint Nepp, der klar formuliert, weshalb die FPÖ gerade jetzt ihre Wirtschaftskompetenz so massiv ausbauen möchte: „Es geht um eine Regierungsbeteiligung im Bund und eine Vorbereitung, um 2020 den Wiener Landeshauptmann zu stellen.“ Dann müsste man in Wien mit den Schulden der Stadt und die Finanzierung der wachsenden Stadt umgehen.

In der Zwischenzeit versucht die FPÖ auch auf anderen Ebenen für einen Regierungseintritt zu üben und die Kontakte auszubauen – womit nicht (nur) die Israelreisen einer FPÖ-Delegation gemeint sind. Der nicht amtsführende Wiener FPÖ-Vizebürgermeister Johann Gudenus, den Strache bereits mehrfach als „ministrabel“ bezeichnet hatte, war am Wochenende etwa in New York wieder bei dem offiziellen Wien-Ball vertreten – was dem Vernehmen nach der SPÖ wieder einmal wenig Freude bereitet haben sollen.

Hinweis

Die Reise nach New York fand auf Einladung der FPÖ Wien statt.