14.02.2017 | 15:51 | Von Martin Stuhlpfarrer (DiePresse.com)

Auf Twitter wurde im roten Flügelkampf der Wiener SPÖ eine Kampagne gegen parteiinterne Kritiker gestartet - getragen vor allem aus dem Umfeld von Ex-Stadträtin Sonja Weshely, die nun der Fraktion von Ex-Kanzler Werner Faymann entgegensteht.

Gestritten wird im Wohnzimmer, nicht am Balkon. Dieses Motto hat Bürgermeister Michael Häupl vor Kurzem im roten Flügelkampf nochmals ausgegeben. Es ist wieder verhallt. Und daran konnte offenbar auch nichts die neu installierte Harmonie-Arbeitsgruppe ändern, die beide Parteiflügel wieder versöhnen soll.

Vor wenigen Tagen wurde eine Angriffswelle gegen parteiinterne Kritiker auf Twitter gestartet – mit dem offensichtlichen Ziel, deren Glaubwürdigkeit öffentlich zu diskreditieren. Professionell gestaltet, wurden Portrait-Fotos der Speerspitzen des roten Widerstands verbreitet. Garniert mit alten Zitaten der Betroffenen, die ihrer jetzigen Position widersprechen.

Zum Beispiel so: Harald Troch, SPÖ-Bezirkschef in Simmering, ist einer jener, der eine Nachfolgedebatte über Häupl fordert. Vor wenigen Monaten fand Harald Troch Personaldebatten jedoch noch für unnötig: ,Jede Destabilisierung hilft nur den politischen Mitbewerber'“, wird da seine Aussage (vom 25. April auf „diepresse.com“)zitiert. Und damit Troch und seiner Fraktion entgegen gehalten. Neben diesem Text ist das Bild Trochs zu sehen - in sattem FPÖ-Blau. Ein ähnliches Sujet wird von Ex-Bundesgeschäftsführer Gerhard Schmid verbreitet – natürlich auch von dem heftigsten Häupl-Kritiker, Ex-Parteimanager Christian Deutsch, der mit einem blau eingefärbtem Hintergrund optisch ebenfalls in FPÖ-Nähe gerückt wird.

Auslöser dieser heftigen Angriffswelle dürften wenig charmante Aussagen von Wiener Parteikritikern zur Gemeinderatswahl in Graz sein. Dort hatte die SPÖ mit einem Minus von mehr als fünf Prozentpunkte eine verheerende Niederlage eingefahren, ist im Ergebnis nur noch knapp zweistellig. Das hatte beispielsweise Deutsch zum Anlass für Kritik an Häupl genommen, damit dieser seine Nachfolge regelt. Häupl selbst meinte merkbar verärgert zur „Presse“: „Nun soll ich auch noch am Wahlergebnis in Graz schuld sein?“ Die Vorgänge auf Twitter habe er aber nicht verfolgt.

Bei diesen Attacken auf die Parteikritiker sind mehrere Faktoren bemerkenswert. Die Kampagne wird vor allem von Personen getragen, die ein sehr enges Verhältnis zu Ex-Stadträtin Sonja Wehsely haben bzw. in ihrem Ex-Ressort und dessen Umfeld (Stichwort: Krankenanstaltenverbund) arbeiten. Wehsely hat (nach den erbittert geführten Flügelkämpfe) die Stadtregierung ja in Richtung Deutschland zu Siemens verlassen. Und nun richtet sich diese Kampagne von vor allem gegen Kritiker, die enge Vertraute des demontierten Kanzlers Werner Faymann sind.

Damit kommt eine Herkulesaufgabe auf die SPÖ-interne Harmoniegruppe zu, die bis zum Landesparteitag im April Frieden in der Partei schaffen soll. Auf der einen Seite steht nun die „Rache für Werner Faymann“-Fraktion, zu der vor allem Deutsch und Schmid zählen (sie ist allerdings nur ein kleiner Teil jener kritischen Gruppe, die eine inhaltliche und personelle Erneuerung der Bürgermeisterpartei fordern). Ihr steht nun die „Rache für Sonja Wehsely“-Fraktion frontal entgegen. Und hier sind (im Rahmen der Twitter-Kampagne) Wortmeldungen zu lesen wie: „Hat Gerhard Schmid den Machtverlust nicht verdaut? Oder warum rülpst er seither?“

Dass sich die Situation in der Wiener SPÖ beruhigt, ist nach der jüngsten Auseinandersetzung unwahrscheinlich. Denn Deutsch reagiert auf die Angriffe per Twitter so: „Wer sich Sorgen um die Zukunft der Wiener SPÖ macht, und für eine inhaltliche und personelle Erneuerung ist, wird durch Hass im Netz diffamiert. Erbärmlich!“

Nebenbei: Die Kampagne läuft unter dem Hashtag #situationselastisch. Ein Begriff, den SPÖ-Verteidigungsminister Gerald Klug erfunden hatte, und das zum Wort 2014 gekürt wurde.

