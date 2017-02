Textversion

Eine Gruppe Jugendlicher, die einer 15-Jährigen vor laufende Kamera das Kiefer gebrochen haben soll, steht vor Gericht. Das Video hatte sich auf Facebook verbreitet.

Im Wiener Landesgericht wird am heutigen Mittwoch gegen eine Prügel-Bande um ein 16 Jahre altes Mädchen verhandelt. Die Beschuldigten hatte Anfang November 2016 in Wien-Donaustadt eine 15-Jährige umringt und auf diese eingeschlagen. Das Opfer erlitt u.a. einen doppelten Kieferbruch. Ein Video der Gewalttat landete auf Facebook, wo es sich in Windeseile verbreitete und über Tage hinweg abrufbar blieb.

Neben der Rädelsführerin und einem 21-jährigen Burschen, der laut Anklage mit einem finalen Faustschlag für den Kieferbruch verantwortlich gewesen sein soll, müssen sich nun vier weitere Jugendliche vor einem Schöffensenat verantworten. Drei von ihnen sollen sich an den Schlägen beteiligt haben, in einem Fall ist Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung angeklagt.

Zu den Mitangeklagten zählt ein 16 Jahre alter gebürtiger Tschetschene, der vor wenigen Tagen nach Hass-Postings mit gegen Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) gerichteten Drohungen in U-Haft genommen wurde.