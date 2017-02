Textversion

15.02.2017 | 11:42 | (DiePresse.com)

Das Wiener Reinhaltegesetz wird reformiert. "Waste Watcher" könnten dann für ein Organmandat 50 statt bisher 36 Euro verlangen, in schwerwiegenden Fällen bis zu 90 Euro.

Seit 2008 sind in Wien die so genannten "Waste Watcher" unterwegs, mit 55.000 Amtshandlungen gingen sie bisher gegen Verunreinigungen im öffentlichen Raum vor. Nun will die zuständige Stadträtin Ulli Sima den Kampf gegen Hundekot, weggeworfenen Mist und Zigarettenstummeln noch einmal verschärfen: Das Reinhaltegesetz aus dem Jahr 2007 soll in einigen Bereichen angepasst bzw. erweitert und am 3. März im Landtag beschlossen werden, wie Sima am Mittwoch per Aussendung ankündigte.

"Waste Watcher" können demnach für ein Organmandat statt bisher 36 Euro bald 50 Euro verlangen, in schwerwiegenden Fällen sogar bis zu 90 Euro. Grund dafür sei, dass das Strafmaß auf Bundesebene geändert wurde und nun in Wien angepasst wird. Im Falle einer Anzeige drohen bis zu 2000 Euro maximaler Strafe. Die Einnahmen aus den Strafen würden für Sauberkeitsmaßnahmen verwendet, es sei die erste Anpassung der Strafhöhe nach neun Jahren.

Bisher waren im Reinhaltegesetz nur Grünflächen und öffentliche Flächen definiert. Künftig soll es aber auch Strafen geben, wenn die Wiener Gewässer – wie Alte und Neue Donau – verunreinigt werden. Erfasst vom Gesetz wird nun auch explizit das sogenannte "Stadtmobiliar", wie Bänke und andere Sitzgelegenheiten, Litfasssäulen, Hydranten, Spielgeräte und Poller.