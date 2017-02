Textversion

16.02.2017 | 13:01 | Von Bernadette Bayrhammer (DiePresse.com)

Genügend Schulen sind für Heinrich Himmer die zentrale Herausforderung für Wien. Er will keine Probleme umverteilen - und nicht zum Frühstücksdirektor werden.

Die Presse: Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) hat Sie heute offiziell als amtsführenden Stadtschulratspräsidenten bestätigt. Als er einst seinen Dienstag-Mittag-Sager über die Lehrer machte haben Sie ihn aufgefordert, mediale Rülpser zu unterlassen. Ist jetzt wieder alles gut?

Heinrich Himmer: Es war auch schon länger alles gut. Man kann sich ja hie und da mal schärfer angehen und das dann klären.



Sie sind aus Simmering. Ihr Bezirksparteichef hat Häupl mehrfach aufgefordert, seine Nachfolge zu regeln. Hat er Recht?

Das will ich nicht beurteilen. Meine Aufgabe sind die Wiener Schulen. Und ich finde es sinnvoll, wenn wir die Dinge intern klären.



Das hat ja zuletzt nicht besonders gut funktioniert.

Deshalb trage ich dazu bei, dass es besser funktioniert.



Sie sind als Symbol an die Flächenbezirke in den Stadtschulrat gekommen. Fühlen Sie sich wohl in dieser Rolle?

Mir hat diesbezüglich niemand irgendeine politische Botschaft mitgegeben.



Hätten Sie Ihren neuen Job auch, wenn Sie aus Neubau wären?

Ich denke schon, dass man mich nicht geholt hat, weil ich Simmeringer bin, sondern dass meine Qualifikationen und meine Persönlichkeit ausschlaggebend waren.



Sie waren fünf Jahre lang Chef der roten BMHS-Gewerkschafter. Sind Sie schon ausgetreten?

Ich habe heute alle meine Funktionen zurückgelegt. Mir war wichtig, davor für eine geordnete Übergabe zu sorgen. Und, dass der Vorsitz in weibliche Hände gelegt wird.



Diese geordnete Übergabe haben Sie dem Bürgermeister voraus.

Ich bin sicher, dass er diese Entscheidung souverän und vorausschauend trifft, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.



Ein Ex-Lehrervertreter an der Stadtschulratsspitze erscheint im ersten Moment etwas seltsam.

Das unterstellt, dass Lehrervertreter und Dienstgeber grundsätzlich gegenteiliger Meinung sind. Aber für die sozialdemokratischen Gewerkschafter steht das Kind genauso im Mittelpunkt wie der Lehrer.



Die Lehrergewerkschaft mobilisiert gegen das Autonomiepaket. Auf wessen Seite stehen Sie: auf der der SPÖ-Bildungsministerin oder der Ihrer Ex-Kollegen?

Ich stehe auf der Seite der Schulen. Ich bin aber kein Freund dessen, den Druck zu erhöhen und Angst vor eventuellen Verschlechterungen zu machen, während die Verhandlungen noch laufen.



Die Lehrer und Eltern kritisieren das Aus für die Klassenschülerhöchstzahl. Ist das ein Problem?

Mein Eindruck ist, dass die Ministerin vor Ort Freiräume schaffen will, die nicht von vornherein begrenzt werden sollen. Dass es kein Sparpaket sein soll, glaube ich ihr.



Was ist die Nummer-eins-Herausforderung für Wiens Schulen?

Wir brauchen auf jeden Fall genug Schulen. Dadurch, dass Wien so schnell wächst, braucht es mehr Ressourcen, mehr Personal, mehr Platz. Und das Ziel ist, dass alle Eltern davon überzeugt sind, dass alle Schulen in Wien ihren Kindern die beste Förderung gewährleisten.



Es gibt genügend Schulen, an denen das nicht funktioniert.

Das ist immer ein Prozess. Die Gesellschaft verändert sich, das bringt immer neue Herausforderungen: die Arbeitszeiten und die Frage, wie die Kinder dann betreut werden. Oder die Flüchtlingsströme. Wir versuchen, die Herausforderungen zu lösen und das gelingt auch.



Wollen Sie wie Ihr Vorgänger auch mehr Geld für Brennpunktschulen nach einem Sozialindex?

Das ist zum Teil Realität, aber nicht in dem Ausmaß, das wir uns wünschen. Wir versuchen etwa, die Gratisnachhilfe dorthin zu bringen, wo es besonders nötig ist. Es soll aber keinem etwas weggenommen werden: So werden Probleme umverteilt. Wir müssen schauen, wo wir zusätzliche Ressourcen bekommen oder vernetzen können.



Dass Kanzler Christian Kern im Plan A die Gesamtschule nicht anspricht, empfinden manche als Verrat an einer SPÖ-Kernidee.

Die Frage ist, ob wir permanent eine Wort- und Türschilddiskussion führen wollen. Ich verstehe, dass der Kanzler nicht etwas fordert, für dessen Umsetzung er jetzt keinen Partner hat. Wir in der SPÖ Wien halten die frühe Trennung nicht für sinnvoll. So lange es nicht gelingt, die gemeinsame Schule festzuschreiben, ist jedenfalls wichtig, dass Kinder nach NMS und AHS die gleichen Chancen haben.



Die Gesamtschulversuche stehen nicht im Update der Regierung. Wäre es schlimm, wenn sie in der Schublade verräumt werden?

Wir werden dafür eintreten, dass es eine Möglichkeit gibt, die gemeinsame Schule weiterzuentwickeln.



Dafür sieht das Update ein Vollverschleierungsverbot vor. Was bedeutet das für die Schule?

Bisher gab es keine Meldungen von vollverschleierten Schülerinnen. Es gibt eindeutige Regelungen: Bei Prüfungen müssen Schülerinnen eindeutig identifizierbar sein. Und wenn Menschen unterdrückt werden, dann ist es Aufgabe der Schule, genau hinzuschauen.



Das Kreuz in der Klasse bleibt?

Das ist gesetzlich geregelt.



Wie stehen Sie zur Schulverwaltungsreform? Ihren Job könnten Sie ja damit bald los sein.

Um mich als Person geht es nicht. Egal, wie die neue Behörde heißt, ist wichtig, dass es einen starken Partner vor Ort gibt, der eine starke politische Stimme sein kann, um die nötigen Verbesserungen einzufordern. Sonst wird man zum Frühstücksdirektor.



Wird das auch so kommen?

Man bezieht die Länder jetzt stark mit ein. Der Stadtschulrat mit 300 Mitarbeitern ist sehr intensiv für die Schulen da. Das wird man nicht mit dem Holzhammer zerschlagen.