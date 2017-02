Textversion

23.02.2017 | 13:26 | Von Antonia Löffler (Die Presse)

Harald Cap studiert seit fast 50 Jahren die physikalischen Geheimnisse des Radsports. Der Sohn eines WM-Fahrers baut mit diesem Wissen Unikate: Maßräder, deren Stahlrahmen ihren Weg über Taiwan, Kalifornien und Bergamo nach Wien finden.

Auf der Wallensteinstraße steht ein Geschäft, das mit seinem großen Bullaugenfenster und der gerillten Fassade aus Beton und Glas einen Hauch von vergangener Dekadenz verströmt. Das alte Zinshaus ist wie viele hier, nahe dem Nordwestbahnhof, etwas in die Jahre gekommen. Aber gerade das passt trefflich zum Geschäft im Inneren.

Nicht, dass dessen Eigentümer, Harald Cap, je auf die Idee gekommen wäre, den Neunzigerjahrestil seines Fahrradladens nach irgendwelchen retro-ästhetischen Maßstäben zu bewerten. Der Wiener Cap ist studierter Maschinenbauer. Ein rationaler Mensch mit Liebe zum Radsport. Der 72-Jährige ist theoretisch schon länger in Pension, praktisch weit davon entfernt. Vom väterlichen Vermächtnis will er sich erst trennen, wenn er sein Wissen über den Fahrradrahmenbau an die jungen Kollegen in Österreich weitergeben konnte.

Maße, nicht Masse. Denn Cap ist heute einer der Letzten in ganz Österreich, der Maßrahmen abseits der Massenfertigung herstellt. Mit seinem selbst entwickelten Rechenprogramm misst er die Körper seiner Kunden und zeichnet die passgenauen Rahmen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien hat er dafür eigens Diplomarbeiten vergeben, in denen die Studenten Lösungen zu geometrischen und aerodynamischen Detailfragen zusammentragen mussten.

Die Skizzen bekommt der befreundete Rahmenbauer Marco Bertoletti, der seine Werkstatt nahe dem norditalienischen Bergamo betreibt. Er fertigt die gewünschten Stahlrahmen, um die wiederum Cap in Wien im Anschluss das restliche Rad aufbaut – vier bis acht Stunden braucht er je nach Modell. Unter 3000 Euro spiele sich beim Kaufpreis nichts ab. Und er kann sich auch schon einmal auf das Doppelte belaufen. Verständlich, wenn man bedenkt, wie viele technisch diffizile Zwischenschritte es braucht, die wir dem Leser zur Sicherheit ersparen.

Cap steht montags bis samstags in seinem großen Verkaufsraum zwischen Ganzkörperradanzügen und Trinkflaschen – allein. Die zehn Mitarbeiter, die seine Frau und er früher beschäftigten, baute das Eigentümerehepaar Ende der Neunziger ab. Heute ist auch Frau Cap schon in Pension – und zwar nicht nur theoretisch.

Harald Cap zeigt ein Foto her, das auf seinem Schreibtisch steht. Darauf lachen sein Vater, Otto, dessen Bruder Walter und ihr Kollege Max Bulla in die Kamera. Alle drei sind in Rennraddressen von Opel gekleidet. Es ist das Jahr 1928, und sie haben für Österreich gerade den fünften bis siebten Platz bei der Fahrradweltmeisterschaft geholt. „Mein Vater war nicht der Typ, der sich ins Rampenlicht drängt“, erzählt sein Sohn. Er sei keiner von der Sorte eines Ferry Dusika gewesen, dem Radrennfahrer, dem ein Wiener Stadion unweit von Caps Werkstatt gewidmet ist.

Das zehnjährige Interregnum. Während sich andere Rennradprofis zu vermarkten wussten, hatte Otto Cap nach seinem Karriereende 1930 zwanzig Hausnummern weiter sang- und klanglos ein Sportgeschäft aufgesperrt. Er hing schlicht seinen Anfangsbuchstaben an den Nachnamen an und nannte es Capo. Bis 1970 verkaufte der Betrieb nicht nur Räder, sondern fertigte pro Jahr auch bis zu 10.000 Stück selbst an. Sogar während der Kriegsjahre lief die Produktion weiter – nur mussten sie in der Zeit alles vom Sattel bis zur Lenkstange selbst fertigen, weil die Importeure nichts mehr lieferten.

Nach einem zehnjährigen Interregnum ließ der junge Harald Cap die hauseigene Produktion 1980 dann wieder aufleben – jedoch hob er sie auf ein ganz neues Niveau: Unter seiner Leitung sollten die Fahrradrahmen passgenau auf ihren Besitzer zugeschnitten werden. Er hatte sich nach seinem Studium in die Kunst des Rahmenbaus vertieft, war nach Italien gereist, um von den Besten zu lernen. Cap besuchte die Firmen Cinelli und Columbus – ehrwürdige Namen in der Rennradbranche, die eine bekannt für ihre Rahmen, die andere für die Stahlrohre. Dort wurde der staunende Cap von den hilfsbereiten Italienern herumgeführt. Er durfte beobachten, wie sie die legendären aerodynamischen Fahrräder, auf denen Weltrekorde errungen wurden, zusammenschraubten und testeten. „Nur ansehen, nichts aufschreiben“, bläuten sie dem wissbegierigen Österreicher ein. Und als dieser fragte, wer ihm die besten Rahmen für den kleinen Eigengebrauch in Wien anfertigen konnte, empfahlen sie besagten Bertoletti aus der Lombardei.

Die folgenden Eckpunkte in Caps Firmenhistorie lesen sich sehr technisch: 1990 lernte er bei Werkbesuchen in Taiwan die Vorzüge des Schweißens kennen. Danach stellte er seine eigene Produktion komplett von Hartlöten auf Schweißen um – augenöffnend nennt er diesen Schritt im Nachhinein. Dann 2013, als der Rahmenbau längst nicht mehr europäische Domäne, sondern großflächig nach Asien abgewandert war, entdeckte er auf einer Messe eine kleine kalifornische Firma. Diese warb mit rostfreien Stahlrohren – und Cap stellte fest, dass sie sie selbst von seinen Herstellern bezog – eben jenen, die ihm Anfang der Neunziger die Augen in Bezug auf das Schweißverfahren geöffnet hatten. Heute durchlaufen seine Stahlrohre Stationen in Taiwan, den USA und Bergamo, bevor sie schließlich in Caps geschulten Händen landen. In den Hochzeiten baute er rund 180 Maßräder pro Jahr, heute tröpfle das Geschäft nur noch dahin.

Er steht auch an diesem Februartag allein in seinem Geschäft. Dass er gerade an einem Auge operiert wurde, hält ihn nicht davon ab, in die Wallensteinstraße zu kommen. Er trauert ihrer früheren Schönheit nach. Von den vielen Geschäften und Restaurants, die bei seinem Eintritt in das Familienunternehmen in den Sechzigern hier florierten, sei fast keines übrig.

Diesen Jänner veranstaltete Cap in seiner Werkstatt seinen ersten Konstruktionskurs mit zwei Teilnehmern. Das große Verkaufslokal mit seiner vergangenen Schönheit will er bald verkaufen. Die Kurse, die das Wissen in die nächsten Jahrzehnte hinüberretten sollen, brauchten nicht so viel Platz. Hoffentlich findet nicht nur sein Fachwissen, sondern auch das Geschäft mit dem markanten Bullauge einen würdigen Nachfolger.