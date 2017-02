Textversion

21.02.2017 | 14:32 | Von Mirjam Marits (Die Presse)

Köche, Mediziner, Arbeiter, Kellner: Berufsbekleidung Schnepf stattet seit den 1890ern Wiener aus, die für ihre Arbeit spezielles Gewand benötigen. Besuch in einer Institution.

Dieser Tage kann es vorkommen, dass Elisabeth Schnepf in ihrem Geschäft Kunden bedient, die sie während des Rests des Jahres nie zu Gesicht bekommt. Denn in der Faschingszeit kommen auch Menschen in den Laden, die sich als Arzt, Krankenschwester oder auch Koch verkleiden wollen und ein passendes Outfit dafür suchen.

Finden werden sie bei Berufsbekleidung Schnepf in der Kirchengasse keine Kostüme, sondern sehr authentische Bekleidung – wird hier doch, wie der Firmenname schon verrät, Gewand für diverse Berufsgruppen angeboten: Eine unübersichtlich große Anzahl an Schürzen für Kellnerinnen und Kellner (solche mit Latz oder auch sogenannte Bistroschürzen), Overalls, Arbeitshosen und -schuhe für jene, die auf dem Bau arbeiten oder auch im Securitybereich, weiße Mäntel und Hosen für Ärzte und medizinisches Personal.

Viele vergleichbare Unternehmen, die so gut wie alle Branchen, in denen Mitarbeiter noch Uniformen oder Berufsgewand tragen, einkleiden, gibt es in Wien nicht mehr: Elisabeth Schnepf und ihr Sohn Gerald führen eines der letzten Berufsbekleidungsgeschäfte in der Stadt. Allein in Neubau gab es früher drei derartige Läden. „Bleiben Sie uns lange erhalten“ sei daher auch ein Satz, den Elisabeth Schnepf öfter hört, wie sie erzählt.

Seit den 1890ern. Ihre Urgroßeltern haben das Geschäft – damals ein Textilladen, der auch Knöpfe und anderes Zubehör führte – in den 1890er-Jahren eröffnet. Der erste Standort war auf der Mariahilfer Straße. Als das Haus abgerissen wurde, übersiedelte man in die nahe Lindengasse. Seit den 1930ern besteht Berufsbekleidung Schnepf in der Kirchengasse, Schnepfs Großmutter spezialisierte sich schließlich nur auf Berufsbekleidung und stand bis zu ihrem 86. Lebensjahr im Laden.

Eine Institution also mit wunderbar-charmanter 1960er-Einrichtung, die ihre Enkelin Elisabeth im Alter von 30 Jahren übernommen hat. Elisabeth Schnepfs' Eltern wiederum hatten ein Gasthaus in Niederösterreich, „für mich war aber schnell klar, dass ich das Geschäft von der Oma übernehmen würde“. Mit 14 zog sie von Niederösterreich nach Wien, um die Schneiderfachschule zu besuchen, mit 18 war sie Meisterin, den Laden der Oma kennt sie von klein auf.

Auch wenn sie nicht über mangelnden Zulauf klagen kann, wie sie im Hinterzimmer erzählt, in dem sich Kater Fridolin (auch er eine kleine Institution im Laden) von der Schreibtischlampe wärmen lässt, so haben sich die Zeiten doch geändert: Früher gab es wesentlich mehr Branchen, in denen die Mitarbeiter bestimmte Kleidung tragen mussten, „in den 1980ern noch war es üblich, dass Verkäufer etwa auch in Schuhgeschäften weiße Mäntel trugen“. Das sei heute kaum noch der Fall.

Geblieben sind immer noch zahlreiche Branchen, die einheitliches Gewand zur Ausübung ihrer Tätigkeit brauchen: Ärzte, Krankenschwestern und andere medizinische Mitarbeiter zum Beispiel finden bei Schnepf OP-Kleidung, bequeme Schuhe und die obligatorischen weißen Mäntel und Hosen, die es in diversen Preisklassen gibt. „Die Menschen sind heute viel modebewusster“, sagt Schnepf. „Berufsbekleidung muss nicht nur praktisch sein, sondern auch gut aussehen.“ So gibt es die weißen Ärztehosen – die pflegeleicht sein müssen, kochfest und im Idealfall auch atmungsaktiv – in diversen Schnitten, aber auch etwa mit Stretchanteil, „manche tragen die dann auch privat“. Auch Köche „wollen heute fesch ausschauen“, sagt Schnepf, und können bei ihr aus Kochjacken in verschiedenen Farben wählen. Hosen für Köche gibt es klassisch in schwarz-weiß-kariert, aber auch in vielen anderen Varianten. Für eine gesamte Koch-Garnitur samt Mütze und Schürze muss man mit mindestens 50 Euro rechnen, wer eine noch bessere Qualität will, kann auch wesentlich mehr ausgeben.

Trotz der Strapazierfähigkeit, die Berufsbekleidung auszeichnet, hält diese meist nur zwei bis drei Jahre, erzählt Gerald Schnepf. Immerhin „hat man sie in der Regel viel länger an als die Privatkleidung“, sie ist auch naturgemäß – etwa am Bau – größerer Belastung ausgesetzt. Zu den Kunden der Schnepfs zählen einerseits große Firmen, die Kleidung in großen Mengen für ihr Personal einkaufen („Wir besticken das auf Wunsch auch mit dem Logo“), darunter Hotels wie das Ambassador oder das Hotel Stefanie. Andererseits auch Einzelkunden, die sich ihr Berufsgewand selbst besorgen müssen.

Film und Bühne. Zu den Stammkunden gehören aber auch einige Wiener Bühnen von Volks- bis Staatsoper, die hier Kostüme für ihre Darsteller kaufen, sogar die Pariser Oper habe hier schon bestellt „und sich mit einem Brief bedankt“. Erst neulich, erzählt Schnepf, sei sie in „Don Giovanni“ in der Staatsoper gewesen und habe eine Bistroschürze samt Kopfputz, die bei ihr gekauft wurden, wiedererkannt. Auch für Filmproduktionen haben die Schnepfs immer wieder Kostüme beigesteuert: So wurde seinerzeit Klausjürgen Wussow für die Ärzteserie „Klinik unter Palmen“ im kleinen Laden in der Kirchengasse eingekleidet.