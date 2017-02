Textversion

21.02.2017 | 15:27 | Eva Winroither (DiePresse.com)

Vier Förderskandale wurden in Wien in den vergangenen Jahren bekannt. Immer wieder ging der Schaden in Millionenhöhe. Ein Überblick.

Für Hassan Mousa ist alles ein großes Missverständnis. "Engste Mitarbeiter wollten ihn loswerden, indem sie ihn ins Gefängnis bringen", erklärte sein Verteidiger am Dienstag. Der 57-Jährige wurde vor wenigen Tagen in U-Haft genommen. Gegen ihn wird wegen Untreue, Fördermissbrauch und betrügerische Krida ermittelt.

Sein Fall steht stellvertretend für ein System, das zu lange ignoriert wurde. In dem auch Kontrollorgane offenbar nicht genau hingesehen haben oder nicht wussten, wonach sie suchen müssen. Und in dem es zuerst einen millionenschweren Fall gebraucht hat, um die Stadt Wien zu veranlassen, sich auch in anderen Fällen Rechnung um Rechnung in anzusehen. Da ist der Schaden aber schon passiert. Im vergangenen Jahr wurden alleine vier Fälle bekannt, in denen Kindergartenbetreiber vorgeworfen wird, mit Fördergeld missbräuchlich umgegangen zu sein. Ein Überblick.

1. Der Luxuriöse

Er ist der zweite große Förderskandal, der aufgedeckt wurde. Und sicherlich der schillerndste. Für einen Kindergarten im 21. Bezirk wurden Rechnungen für Marmorfliesen, einen Marmorkamin sowie einen Marmorbrunnen gelegt - und auch für eine Bibliothek in einer auffallend großen Dimension. So der Vorwurf. Der Schaden beläuft sich auf 2,4 Millionen Euro, schätzt die Staatsanwaltschaft Wien.

Der Präsident des - mittlerweile in Konkurs gegangenen - Kindergarten-Betreibervereins ist Hassan Mousa. Der Jurist hat an dem Standort in der Weisselgasse in Floridsdorf nicht nur einen Kindergarten, sondern auch das islamische Bildungszentrum "Austrian International School", bestehend aus einer Volksschule, einer Neuen Mittelschule und einem Oberstufenrealgymnasium betrieben. Sowie einen Hort. Die Schulen sind nach wie vor offen. Sie wurden nach dem Konkurs von einem neuen Verein übernommen. Stadtschulratsdirektor Arno Langmeier erklärte der "Presse", man warte derzeit auf die Rückmeldung der Staatsanwaltschaft, ob die Mitarbeiter "aus dem aktuellen Verein vertrauenswürdig seien oder nicht". Ansonsten werde der Stadtschulrat Maßnahmen setzen, die bis zur Schließung führen könnten.

Ein Detail: In Mousas Schule gingen laut NZZ.at auch die österreichischen Jihadisten Mohamed Mahmoud und Firas H., die zum IS nach Syrien zogen. Der Kindergarten wurde im Vorjahr außerdem nicht nur wegen des Verdachts des Fördergeldmissbrauchs geschlossen. Er wurde Ende Juni dezidiert auch deshalb gesperrt, weil „in diesem Kindergarten immer wieder Koranunterricht erteilt“ wurde – obwohl es die Behörde „wiederholt verboten“ habe, hieß es damals aus dem Büro von Stadträtin Sonja Wehsely ("Die Presse" berichtete exklusiv). 299 Plätze waren davon betroffen.

Mousas Rechtsvertreter bestreitet übrigens die Vorwürfe. "Kein einziger Cent ist missbräuchlich verwendet worden", betont der Anwalt unter Verweis auf ein mit 25. April 2016 datiertes Schreiben einer Wirtschaftsprüfer-und Steuerberatungskanzlei.

2. Der Erste

Er bildete den Beginn der Serie: Auch er wurde für eine Zeit in U-Haft genommen. Auch hier sprach der Anwalt von einem "Missverständnis". Abdullah P. wird vorgeworfen, Drahtzieher ein ganzes Förderbetrugsnetzwerkes zu sein. Der Schaden soll ebenfalls in Millionenhöhe liegen. P. (ein ausgebildeter „Integrationscoach“ mit türkischen Wurzeln) soll als Berater Verträge mit Personen abgeschlossen haben, die vorhatten, private – städtisch geförderte – Kindergärten zu betreiben. Dafür, dass P. bei Amtswegen etc. half, soll er sich entlohnen haben lassen. In einem Fall waren sogar um die 40.000 Euro zu bezahlen. Auch in seinen eigenen Kindergärten soll er Fördergelder der Stadt Wien widmungswidrig verwendet haben. Der von ihm betriebene Kindergarten KIBIZ (Kinder Bildungs- und Integrationszentrum) wurde im Zeitraum Mai 2013 bis Mai 2015 mit einer Vollförderung von 1,8 Millionen Euro für acht Gruppen mit jeweils 20 bis 25 Kindern bedacht. Es sollen allerdings weit weniger Kinder betreut worden sein, und überdies wurden - so die Verdachtslage - wiederholt nicht erbrachte Leistungen verrechnet.

Später kamen Vorwürfe dazu, Sexpartys in den Kindergärten abends gefeiert zu haben. Abdullah P. wurde an einem Nebenfront verurteilt. Hier musste die Staatsanwaltschaft allerdings eine Niederlage einstecken. P. wurde – entgegen dem Antrag der Anklage – vom Vorwurf des schweren Betruges im Zweifel freigesprochen. Lediglich eine – nicht rechtskräftige – Verurteilung wegen Urkundenfälschung blieb übrig. Dafür bekam P. drei Monate bedingte Haft.

3. Der Angesehene

Die Eltern waren hochzufrieden mit dem Kindergarten und wehrten sich sogar gegen eine Schließung. Der Fall betraf 33 Standorte mit 2276 Kindern. Der Vorwurf an die der Trägerorganisation "Alt Wien - MUKU - Arge für multikulturelle Kindergartenpädagogik" lautete Subventionen "widmungswidrig" verwendet zu haben. Die Stadt Wien hegte den Verdacht, dass die städtischen Gelder beispielsweise für Sanierungen von Immobilien verwendet worden seien, die sich im Eigentum des Betreibers befinden - beispielsweise einer Ballettschule.

Insgesamt fordert die Stadt Wien vom inzwischen ehemaligen Vereinschef 6,6 Millionen Euro zurück. Der Betreiber ist in Konkurs, die Kindergärten wurden teilweise von anderen Betreibern übernommen. Eine Übernahme durch die Stadt scheiterte. Der Betreiber wies übrigens die Vorwürfe zurück und betonte, "effizient zu wirtschaften".

4. Der Unbekannte

Der Fall wurde Anfang November 2016 bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seither gegen einen Kindergartenbetreiber wegen schweren Betrugs. Der Verdächtige soll die Wiener Kindergärten (MA10) und darüber hinaus das Arbeitsmarktservice (AMS) geschädigt haben, indem er sich Mittel für Bildungskarenzen auszahlen ließ, die seine Mitarbeiter gar nicht in Anspruch genommen hatten. Damit soll das AMS gezielt hinters Licht geführt worden sein. Wieder zahlte die MA 10 Subventionen für Kinder, die - so der Vorwurf - in Wahrheit gar nicht betreut wurden.

Der Verdächtige hat bisher sämtliche Anschuldigungen bestritten. Die MA 10 hat mittlerweile die Fördervereinbarung mit dem Kindergarten-Betreiber eingestellt und die Auszahlung der Gelder für sechs Kindergruppen gestoppt. In welcher Dimension sich die mutmaßlichen Betrügereien bewegen, ist noch nicht bekannt.