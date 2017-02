Textversion

23.02.2017 | 13:49 | (DiePresse.com)

Der Tatverdächtige verständigte am Donnerstag um 12.43 Uhr selbst die Polizei. Ort des Verbrechens: Die Polgarstraße in Wien-Donaustadt.

Am Donnerstag wurde in Wien-Floridsdorf eine Frau vom eigenen Sohn ermordet. Der Tatverdächtige verständigte um 12.43 Uhr selbstständig die Polizei. Als Tatort gab die Exekutive die Polgarstraße in der Donaustadt an. Ein Tatortteam ist vor Ort. Weitere Informationen folgen.