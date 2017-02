Textversion

25.02.2017

Wien-Wiki. Wer hat hier gelebt, wem hat das Haus gehört? Historische Details von über 1000 Innenstadtgebäuden sind nun online verfügbar.

Paul Harrer-Lucienfeld dürfte ein penibler Chronist gewesen sein. In 17 Bänden, oft mit handgemalten Skizzen einzelner Straßenzüge versehen, hat er in den 1950er-Jahren die Geschichte der Gebäude von Wiens Innerer Stadt aufgeschrieben. Breit publiziert wurde seine Häusergeschichte – die Baugeschichte, Besitzerwechsel, Archäologie sowie Kriegsschäden umfasst und für die er in Grundbüchern und diversen Archiven recherchierte – zwar nie. Im Wiener Stadt- und Landesarchiv aber ist sein Werk „Wien, seine Häuser, Menschen und Kultur“ schon länger verfügbar – und nun erstmals auch online: Mitarbeiter des Archivs haben Wien-Wiki, die kostenlose Wissensplattform der Stadt (siehe Infobox unten), nun um Harrers Einträge ergänzt.

Damit ist die Geschichte von mehr als 1000 Gebäuden der Inneren Stadt im Internet detaillierter als je zuvor abrufbar: Man kann etwa nach einer konkreten Adresse (z. B. Kärntner Straße 16) suchen und dabei erfahren, welche Gewerbe in dem Haus untergebracht waren oder wem es gehört hat. Die Informationen sind, je nach Wissenslage, einmal weniger, einmal sehr ausführlich. Durch Harrers Werk seien viele neue Geschichten dazugekommen, heißt es. Hier, ein Best-of (Stadtplan und Link am Ende dieser Geschichte):

Bürgerliches Zeughaus

Heute verbindet man die Adresse Am Hof vor allem mit der dortigen Zentralfeuerwache der Wiener Berufsfeuerwehr. Die Geschichte des Standorts reicht aber, wie unter anderem archäologische Ausgrabungen in den 1950ern sowie 2007 bis 2009 zutage gebracht haben, bis in die Römerzeit zurück. Nach unterschiedlichen Nutzungen im Lauf der Jahrhunderte wurde hier 1562 schließlich ein neues Bürgerliche Zeughaus für den öffentlichen Waffenvorrat errichtet. (Davor hatte dies unterschiedliche Standorte, darunter am Hohen Markt).

Immer wieder erlitt das Gebäude starke Schäden, unter anderem während der zweiten Türkenbelagerung. 1731/32 wurde es schließlich von Anton Ospel neu entworfen, die barocke Fassade existiert heute noch. Im 19. Jahrhundert schließlich übersiedelte ein Teil der Waffen ins Waffenmuseum im neuen Rathaus, das alte Zeughaus wurde erneut umgebaut und in einem Teil die Feuerwehrzentrale errichtet.

Trattnerhof

„Im Tratternischen Hause, zweite Stiege, im dritten Stock“ wohne er jetzt, so schrieb Wolfgang Amadeus Mozart 1784 an seinen Vater. Und seine Nachbarin, die spätere Schriftstellerin Karoline Pichler, vermerkte als 12-Jährige: „[D]er große Mozart, obwohl nicht mein Lehrmeister, schenkte mir manche Stunde; ich hatte oft Gelegenheit ihn spielen zu hören und mich nach seinen Anweisungen zu vervollkommnen.“ Auch viele Jahre danach hatte der bis heute imposante Trattnerhof (Graben 29 und 29A) prominente Bewohner wie den Schriftsteller Hermann Bahr oder den Komponisten Hugo Wolf.

Benannt ist der 1776 fertig gestellte Trattnerhof, der aus zwei Gebäuden besteht, nach dem Hofbuchdrucker Johann Thomas Trattner Edler von Trattner, auch seine Geschichte ist bemerkenswert: Als ungarisches Waisenkind kam er zu Verwandten nach Wiener Neustadt, wo er eine Buchdruckerlehre absolvierte, später erwarb er eine kleine Buchdruckerei im Schottenhof und stieg bald zum Universitätsbuchdrucker auf, Kaiserin Maria Theresia schätzte ihn sehr. 1773, als das Gebäude zwangsversteigert wurde, konnte Trattner es günstig erwerben, ließ das alte Gebäude abreißen und den neuen Hof bauen. Trattner stieg zu einem der reichsten Männer der Stadt auf. Seine Tochter Therese wurde später eine der besten Schülerinnen Mozarts.

Thonethof

Ziemlich detailliert nachgezeichnet kann die Geschichte des heutigen Standorts Brandstätte 2/Ecke Rotenturmstraße 1 -3 erzählt werden. Aufzeichnungen reichen bis ins Jahr 1366 zurück, damals lautet die Adresse Stadt 587, hier dürfte eine der ersten Bursen der Stadt (also ein Stiftungshaus, in dem Studenten leben konnte) namens „Zur Eiche“ eröffnet haben. Viel später, im 18. Jahrhundert gab es hier eines der beliebtesten Bierhäuser Wiens, der Name wechselte im Laufe der Jahre, unter anderem hieß es „Wannersches Bierhaus“, später auch „Zur deutschen Eiche“. 1882/83 ließen die Brüder Thonet – Söhne des legendären Tischlers und Möbelhersteller Michael Thonet – nach Plänen von Ferdinand Fellner und Hermann Helmer den Thonethof errichten, der 1945 von einer Bombe getroffen wurde und abbrannte. In den 1960ern wurde am Standort der – bis heute erhaltene und nach dem früheren US-Präsidenten benannte – Kennedyhof mit seinen charakteristischen Arkaden errichtet.

Austriabrunnen

Goethes Enkelin Alma soll als Modell gedient haben für jene Figur, die auf Brunnenanlage auf der Freyung – dem sogenannte Austriabrunnen – thront und die Austria, das personifizierte Österreich also, darstellen soll. Der Brunnen mit seinen allegorischen Figuren der vier Hauptflüsse der Monarchie (Donau, Po, Elbe, Weichsel) ist vor allem wegen einer Legende bekannt: Im hohlen Inneren der Austria sollen, so erzählte man sich, seinerzeit Zigaretten von München (wo sie gegossen wurde) nach Wien geschmuggelt worden sein. Allerdings konnte die Ware nie rechtzeitig entfernt werden, sodass sich im Inneren der Figur nach wie vor Zigaretten befinden sollen. Ein überliefertes Gerücht, das erst bei der Restaurierung des Brunnens in den 1980ern widerlegt werden konnte.

Meißl & Schadn

Die Mosaikbilder auf der Fassade zeigten die fünf Weltteile, es war mit 105 Zimmern ein recht großes Hotel, in dem man offenkundig gut speiste: Das „Mekka der Wiener Rindfleischesser“ nannte man das Hotel Meißl & Schadn, das in der Kärntner Straße 16 errichtet wurde: Die Geschichte des Standorts ist bis ins 15. Jahrhundert zurück recht gut erfasst – so gab es hier möglicherweise schon 1684 einen Gasthof mit dem interessanten Namen „Zum Chineser“, auch im 18. Jahrhundert eröffnet hier ein Bierhaus namens „Zum Chinesen“. Gasthöfe mit diversen Namen sind urkundlich erwähnt, ehe 1896 eben das Meißl & Schadn eröffnete, in dessen Speisesaal 1916 Ministerpräsident Karl Graf Stürgkh von Friedrich Adler erschossen wurde. Das Hotel wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, heute befindet sich hier das Hotel Europa.

Zur blauen Flasche

Schon 1695 gab es in dem einstigen schmalen, aber langgezogenen Haus auf dem heutigen Stock-im-Eisen-Platz (früher Rossmarkt und Schlossergassl) ein Kaffeehaus, es dürfte aber anders als es die Legende will, nicht vom legendäre Franz Georg Kolschitzky betrieben worden sein, sondern von den armenischen Kaffeesiedern Isaac de Luca und Anton Deodat. Kolschitzky soll erst danach eine Bewilligung zur Kaffeeausschank bekommen haben.

Später, ab etwa 1700 hieß das Gasthaus „Zur blauen Flasche“, benannt vermutlich nach dem früheren Hausbesitzer Christian Flaschner. Ab 1800 befand sich hier eine Art Speiseanstalt (so nennt es Wien Wiki), in der täglich in drei Stunden 350 Menschen bedient wurden. Für acht Kreuzer gab es, wie man heute sagen würde, ein mehrgängiges Menü. „Die Portionen sind groß, dass der einen gewaltigen Fressmagen haben müsste, welcher sich nicht vollkommen satt daran äße“, wie in Johann Pezzls „Beschreibung von Wien“ nachzulesen ist. Die reicheren Gäste, die zehn Kreuzer zahlen konnten, bekamen in einem Extrazimmer Serviette, Semmerl und ein eigenes Trinkglas. Am „Achtkreuzertisch“ lag das Brot gemeinschaftlich auf dem Tisch, die Wasserbecher wurden herumgereicht.

Limonadezelt

Der vermutlich erste Vorläufer des Schanigartens wurde schon im 18. Jahrhundert errichtet – und zwar an der heutigen Adresse Graben 14/15 – für den Standort bekam Johann Jakob Taroni im Jahr 1754 – auch damals ging nichts ohne Bürokratie – eine Bewilligung für ein sogenanntes Limonadezelt. Ein Zusammenhang zwischen Taronis Vornamen „Johann“ und dem Begriff „Schanigarten“ gilt als wahrscheinlich. Andere Kaffeehausbetreiber folgten Taronis Beispiel (so gab es auch eines im Volksgarten), beliebt waren die Limonadezelte (oder auch Gifthütten genannt) vor allem auch bei Frauen, da die Kaffeehäuser bekanntlich den Männern vorbehalten waren. Serviert wurde in diesen Sommerkaffeehäusern - wie der Name schon sagt - Erfrischungsgetränke, Eis und später auch Eiskaffee.

Altes Musikvereinsgebäude

Schon seit vielen Jahren hat der bekannte Musikverein seinen Standort am Karlsplatz (Ecke Bösendorfergasse). Davor war er, was vielen Wienern nicht bekannt sein dürfte, aber in der Innenstadt untergebracht: Das alte, längst nicht mehr existierende Musikvereinsgebäude befand sich auf der Tuchlauben 12, die Gesellschaft der Musikfreunde hatte 1822 das Haus „Zum roten Igel“ gemietet und umbauen lassen. Bis zur Übersiedlung 1870 fanden hier zahllose Konzerte statt. 1885 wurde das Alte Musikvereins-Gebäude abgerissen.

Pilgramhaus

Mitten im Herzen Wiens gab es im 14. Jahrhundert auch ein Obdachlosenhaus, das sogenannte Pilgramhaus in der heutigen Annagasse. Eine unbekannte Frau ließ dort 1320 eine kleine Kapelle und ein Spital für Pilger errichten, in dem arme Reisende, die kein Geld für ein Zimmer in einem Gasthof hatten, unterkamen. Auch Bettler und obdachlose Kinder konnten hier schlafen. Bis zur Belagerung Wiens durch die Osmanen 1529 wurde das Haus derart genutzt, später ging es zum Teil an das Bürgerspital über, noch später an die Jesuiten, die Teile des Gebäudekomplexes verkauften. 1632 wurde die Annakirche, die es nach wie vor gibt, erneuert.

Fischer-von-Erlach-Sterbehaus

Der alte Sternhof in der Schultergasse hatte einige prominenten Bewohner: So lebte hier unter anderem der bedeutende Barockarchitekt Johann Bernhard Fischer von Erlach, der 1723 auch im Haus verstarb. Auch sein Sohn Joseph Emanuel Johann Fischer von Erlach, ebenfalls Architekt, wohnte hier, laut Sterberegister des Stephansdoms ist es auch sein Sterbeort. Ab 1803 verbrachte hier Johann Nestroy seine Kindheit und Jugend, später war hier die Leinen- und Baumwollwarenfabrik „Regenhart & Raymann“ untergebracht.