28.02.2017 | 13:17 | (Die Presse)

Der Sternekoch will Ende März das Kitch Grill & Bar by Juan Amador eröffnen.

Erst im Vorjahr hat der deutsche Sternekoch Juan Amador in Grinzing sein Restaurants namens Amador's Wirtshaus & Greißlerei eröffnet. In nur wenigen Wochen soll nun in der Wiener Innenstadt sein zweites Restaurant folgen. Laut dem Magazin Falstaff arbeitet er und sein Küchenchef Sören Herzig an dem Konzept für ein Lokal namens Kitch Grill & Bar by Juan Amador im einstigen Art Club in der Falketstraße.

Serviert werden sollen dort vor allem Fleischgerichte, die zuvor auf einem speziellen Grill, dem Lohberger High End Grill, bruzeln. Die Leitung vor Ort soll sein bisheriger Sous-Chef Oliver Drug übernehmen, der unter anderem auch schon im Taubenkobel und bei Christian Petz tätig war. Mitte bis Ende März soll das neue Lokal eröffnen. Bis dahin soll auch die schöner länger geplante Bäckerei beim Haupthaus in der Grinzinger Straße eröffnen. Helmut Gragger hat hier seinen Holzbrotofen schon länger aufgestellt.