28.02.2017 | 17:51 | von Rainer Nowak und Ulrike Weiser (DiePresse.com)

Geht der Wiener Bürgermeister, und wenn ja wann? Michael Häupl will seinen Genossen „demnächst“ Antworten geben. Für eine Entscheidung über die Ausgliederung des Krankenanstaltenverbundes gibt es dagegen gar keine Zeitangabe mehr.

Die Presse: Der Bund will das Fremdenrecht verschärfen. Etwa: Keine Grundversorgung für abgewiesene Asylwerber. Der Wiener Flüchtlingskoordinator Peter Hacker warnte im Ö1-Morgenjournal, dass die Menschen dann in Kriminalität abdriften. Teilen Sie seine Kritik?

Michael Häupl: Ja, das ist auch jene Wiens.



Die SPÖ-Minister Doskozil und Drozda sehen das anders. Sie sagen: Auch jetzt driften Menschen ab, tauchen unter.

Ja, weil das Innenministerium sie nicht abschiebt. Aber deswegen muss man ja nicht noch mehr Menschen unversorgt in die Illegalität drängen.



Minister Sobotka spielt den Ball zurück an Wien: Hacker bzw. die Stadt sollen sich anstrengen, das abgewiesene Flüchtlinge zurückkehren. Macht Wien zu wenig?

Alleinig zuständig für Abschiebungen ist das Innenministerium in Zusammenarbeit mit dem Außenministerium. Wir in Wien erledigen unseren Job, also die Versorgung der uns zugeteilten Flüchtlinge. Es wäre fein, würde man auch in den zuständigen Ministerien nach diesen Zuständigkeiten handeln.



Stimmen Sie der Analyse zu, dass die SPÖ dezent nach rechts rückt, oder pragmatischer wird? Es geht ja nicht nur ums Fremdenrecht, sondern auch um die Kürzung der Familienbeihilfe bei Kindern im Ausland, oder um den Schutz des Arbeitsmarktes.

Nein, die Analyse ist falsch. 70 Prozent aller Arbeitsplätze, die durch Investitionen der Bundesregierung geschaffen werden, gehen an EU-Ausländer. Da muss man sich EU-konform etwas überlegen. Das tun alle anderen Länder auch.



Europaweit stimmen Sozialdemokraten Dingen zu, bei denen sie früher gezögert hätten. Ist die Welt – Stichwort: Flüchtlingskrise – einfach eine andere?

Natürlich hat sich eine Menge verändert. Die Solidargemeinschaft der EU wurde beschädigt, auch bei Sozialfragen. Die Union ist mehr Wirtschafts- weniger Wertegemeinschaft. Deshalb muss man als Sozialdemokrat auf die eigenen Arbeitnehmer schauen.



Muss man deshalb auch die Familienbeihilfe für Kinder im Ausland reduzieren?

Das ist eine andere Sache. Immerhin wurde das Geld in Österreich verdient. Aber das ist nicht unser Thema, sondern das der ÖVP.



Auch Christian Kern fordert das. Lässt die SPÖ ihm Dinge durchgehen, die man bei Faymann noch scharf kritisiert hätte?

Die Situation ist heute einfach anders.



Hacker, von dem schon die Rede war, hat vor einiger Zeit eine generelle Debatte angeregt: Wenn man Leistungen nach Bedarf gestaltet, könne man z. B. auch reicheren Eltern weniger Familienbeihilfe zahlen. Gute Idee?

Die Diskussion sollte man führen.



Sie haben von Solidarität gesprochen. Wenn die Bundesländer rundum die Regeln für die Mindestsicherung verschärfen, wird der Zuzug nach Wien, vor allem von Flüchtlingen, zunehmen. Die Grünen akzeptieren das: Wien sei für alle da. Ist das so?

Die Leute kämen sowieso. Der Großteil kommt nicht wegen der paar Euro, sondern weil sie in Städten eine bessere Perspektive für die Zukunft haben, und weil es hier ihre Community gibt.



Wenn das so ist, warum hat die frühere Sozialstadträtin eine Wartefrist vorgeschlagen?

Abgesehen davon, dass das nicht rasend sinnvoll war, weil man eh wusste, dass die Grünen dagegen sind, stimmt eines: Wir wären für eine bundesweite Residenzpflicht gewesen. Die ÖVP wollte nicht.



Wien wurde vom Rechnungshof wegen Kontrollmängeln bei der Mindestsicherung gerügt. Was ist los mit der angeblich bestverwalteten Stadt?

Der Bericht war auch der Grund, warum ich dem Wunsch der Abteilungsleiterin nachgekommen bin, und sie des Amtes enthoben und versetzt habe. Es gibt nun eine Taskforce, die das untersucht. Den Ruf der bestverwalteten Stadt sehe ich nicht angepatzt. Natürlich gibt es in einer großen Stadt Fehlleistungen. Den Großteil decken wir aber selbst auf.



Bei Wiener Wohnen sollen Mitarbeiter bestochen worden sein.

Wie vorhin gesagt: Unsere Leute haben das ja selbst aufgedeckt.



Aber muss man sich nicht fragen: Warum passiert das?

Nicht einmal Klöster sind vor Bestechlichkeit gefeit.



Kommen wir zu internen SPÖ-Problemen. Wie harmonieren die beiden Flügel aktuell?

Meinungsverschiedenheiten gab es immer schon, aber diejenigen, die inhaltlich weniger zu sagen haben, konzentrieren sich auf die brennende Frage: Wer folgt dem Alten nach?



Und wer folgt dem Alten nach?

Ich bin nicht der Erbhofbauer. Eine solche Entscheidung – wann immer sie notwendig sein wird – treffen die Delegierten beim Landesparteitag. Und sollte es dann zwei Kandidaten geben, ist das kein Unglück.



Ihre Landeshauptmann-Kollegen in Ober-und Niederösterreich haben Nachfolger aufgebaut und dann übergeben. Das funktioniert scheinbar.

Gratulation. Wir machen das traditionell anders.



Sie haben kürzlich gemeint, es werde in der Nachfolgefrage im Frühjahr Klarheit geben. Was heißt das?

Das heißt, dass ich mich demnächst mit meinen Freunden bespreche, wie wir in der Führungsdiskussion weiter tun.



Man hatte zuletzt den Eindruck, Sie sind von den Kritikern persönlich enttäuscht. Vor allem von Christian Deutsch.

Wenn man sich gut kennt und lange gut zusammengearbeitet hat, dann versteht man so etwas nicht.



Auch Kultursprecher Ernst Wollner hat in einer Sitzung gemeint: Ein 71-Jähriger, der 2020 antritt, sei nicht das richtige Signal für eine zukunftsweisende Partei.

Der Diskussionsbeitrag war intern, und die Debatte an sich halte ich für legitim. Der Ernstl wollte wissen: Wie geht es weiter? Und ich werde die Frage rechtzeitig beantworten.



Ihnen steht eine Wiederwahl am Landesparteitag bevor. Haben Sie eine Schmerzgrenze nach unten, bei der Sie sagen: Ich geh.

Nein. Darum geht es auch nicht. Meine Messlatte ist: Gelingt es mir, die Partei zusammenzuhalten? Ich erkenne deshalb auch keinen Sinn darin, sich gegenseitig oder den Vorsitzenden durch Streichungen zu beschädigen. Jenen Vorsitzenden, von dem man erwartet, dass er die Sozialdemokratie stark nach außen repräsentieren soll. Es sollte sich jeder seiner Verantwortung für die SPÖ bewusst sein.



Glauben Sie, dass der Konflikt auch daher rührt, dass Faymann und seine Mitarbeiter unelegant verabschiedet wurden?

Zu den Mitarbeitern weiß ich nichts. Was sich am 1. Mai abgespielt hat, das Auspfeifen von Werner Faymann, das war jedenfalls ein unfassbarer Skandal.



Sie haben eine Gruppe eingerichtet, die Streitthemen klären soll. Auch Personelles wird diskutiert. Kommt wieder eine Rochade?

Das weiß ich noch nicht.



Vor der letzten Personalrochade haben Sie Unterschiedliches gesagt. Anfang des Jahres, als Sie von Wehselys Rückzug nichts wussten, haben Sie eine Rochade angekündigt. Nach Wehselys Rückzug meinten Sie: Ohne diesen hätte es gar keine Änderung gegeben. Was stimmt jetzt?

Offen gesagt: Das will ich Ihnen nicht beantworten. Das würde nur Gräben aufreißen, die ich mich gerade bemühe zuzuschütten.



Ein Thema, das Sie eigentlich im Frühjahr gelöst haben wollten, ist der Krankenanstaltenverbund: Derzeit klingt es so, als wäre die Ausgliederung vom Tisch.

Sie ist weder am noch vom Tisch. Die noch von Stadträtin Wehsely beauftragte Studie wurde zur Vertiefung zurückgeschickt, weil Fragen z.B. des Personals nicht beantwortet wurden. Und weil es keine schlüssige Empfehlung gibt, ob die Ausgliederung die beste und einzige Möglichkeit für eine Personal-und Finanzhoheit ist. Ohne Antworten dazu kann es keine Entscheidung geben.



Experten aus dem Rathaus sagen: Eine echte Souveränität gibt es nur mit einer Ausgliederung.

Im Papier steht das so nicht.



Sie wollten im Frühjahr 2017 eine Entscheidung. Was ist die neue Deadline?

Es gibt keine. Hier geht Qualität vor Speed.



Ihr Koalitionspartner hat derzeit viele Ideen: Etwa Umweltzonen. Die SPÖ war früher dagegen.

Das ist eine Sach-, keine Ideologiefrage. Das kann man diskutieren.