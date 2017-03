Textversion

02.03.2017 | 18:22 | Von Christine Imlinger (Die Presse)

Die erste Winterschanigarten-Saison ist vorbei, aufgesperrt haben nur wenige, auch ausgezahlt hat sich das kaum. Zum Start der Frühjahrssaison klagen Wirte über hohe Gebühren.

Wien. Der Winter ist vorbei – man kennt das in der Stadt auch, wenn zu den traurigen letzten Maronistandlern wirklich niemand mehr kommt und Sonnenhungrige jeden warmen Platz für einen ersten Kaffee oder Spritzer im Freien nutzen. Mit 1. März hat die behördliche Schanigartensaison offiziell begonnen. Die kurze erste Saison der Winterschanigärten ist vorbei – eine Bilanz in fünf Thesen.

1. Die erste Saison war nicht mehr als ein kurzer Versuch

56 Anträge für einen Winterschanigarten sind bisher (Stand 21. Februar) bei der Stadt Wien eingelangt, heißt es aus dem Büro der zuständigen Stadträtin, Renate Brauner (SPÖ). Viele beziehen sich schon auf den kommenden Winter, genehmigt wurden für den heurigen Winter 29 Schanigärten. Laut Wirtschaftskammer Wien waren im Jänner und Februar gut 30 Wintergastgärten tatsächlich in Betrieb, im Vergleich zu den 2500 im Sommer nicht viel, „das ist nicht wirklich angelaufen“, sagt Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie. Eine aussagekräftige Bilanz, heißt es auch aus dem Ressort Brauner, könne man erst nach dem kommenden Winter ziehen.

So etwas, so Dobcak, brauche Anlaufzeit, überhaupt wurden Winterschanigärten auch im Hinblick auf das Rauchverbot ab Mai 2018 initiiert. Bisher dürften sich da viele Wirte für die Minivariante entschieden haben: Zwei Stehtische vor dem Lokal sind nicht anzeige- und nicht genehmigungspflichtig.

2. Gebühren, Mühen: Das System muss sich erst einspielen

Warum wurden nicht mehr Wintergärten (erlaubt sind vier Tische auf zwölf Quadratmetern) eröffnet? Dobcak erklärt das mit dem späten Start (die Möglichkeit gibt es seit 1. Jänner), viele Wirte hätten wohl noch abgewartet. Dazu kämen die „brutalen“ Gebühren: Die Erlaubnis von Wintergastgärten wurde mit einer Gebührenerhöhung verknüpft, auch die Gebührenzonen wurden verändert. Die Praterstraße und die Taborstraße etwa wurden um eine Zone aufgestuft, ein Quadratmeter kostet nun zehn statt zuvor einen Euro pro Monat.

Auch die Anordnung, dass sämtliche Gartenmöbel bis 23 Uhr weggeräumt sein müssen, sei nicht praktikabel. Auch weil das die vorgeschriebenen „taktilen Elemente“, etwa Blumentröge, damit Blinde Gastgartengrenzen ertasten können, beinhaltet. Wegen dieses Aufwandes oder mangels Lagermöglichkeiten hätten einige Wirte verzichtet. Dobcak will diese Regularien und die Zoneneinteilung nachverhandeln. Aus dem Ressort Brauner sei eine Evaluierung nach ein bis zwei Jahren zugesagt worden, er hofft, das geschehe früher.

3. Mitunter ist der Werbewert größer als das Umsatzplus

Eines der ersten Lokale mit Winterschanigarten in der Innenstadt war das Restaurant Levante in der Wallnerstraße. „An sich eine sehr gute Sache“, sagt Geschäftsführer Necdet Suat Mehmetoglu nach zwei Monaten. Bloß, sechs (sehr kalte) Wochen lang sei kaum ein Gast an den Tischen vor dem Lokal gesessen, der Umsatz hätte nicht profitiert. Trotz Kälte und Kosten (ein m? kostet 20 Euro pro Monat, zuvor sei es ein Viertel gewesen) wertet er den Garten positiv: Der sei ein Blickfang, Touristen am Kohlmarkt könnten das Restaurant so von Weitem sehen. Mehmetoglu will auch für kommendes Jahr einen Winterschanigarten beantragen – dann auch mit (zusätzlich gebührenpflichtigem) Heizstrahler.

4. Allem Jammer zum Trotz: Im Sommer sperren alle wieder auf

Trotz der Klagen über die Gebühren, im Sommer dürften heuer wie zuvor etwa 2500 Schanigärten in Wien aufsperren. Denn: „Die Annahme, ein Schanigarten wäre ein Zusatzgeschäft, ist falsch. Das Geschäft verlagert sich nach draußen. Ohne Garten hat man im Sommer ein leeres Lokal“, glaubt auch Dobcak nicht, dass Wirte wegen der Gebühren auf Freiluftbetrieb verzichten. Manche würden den Garten eventuell verkleinern, „oder sie setzen einen Mitarbeiter frei, um sich die Gebühren leisten zu können“.

5. Tendenziell wächst der Bedarf – und der Platz für Schanigärten

Dass der Bedarf an Schanigärten in Wien steigt, das sieht man auch an den Debatten in den Bezirken: In der Josefstadt, nach der Innenstadt dem Bezirk mit der höchsten Schanigartendichte Wiens, gab es schon in den vergangenen Jahren eine sukzessive Ausweitung der Öffnungszeiten jener Schanigärten, die im Sommer auf Parkplätzen eröffnet werden. Am Mittwoch wurde in einer Bezirksvertretungssitzung nun ein Antrag (von SPÖ, Grünen und Neos) angenommen, nach dem die Möglichkeit für Schanigärten in Parkspuren um mehr als zwei Monate erweitert und vom 1. April bis 31. Oktober gelten soll. Auch um eine Abwanderung der Gäste in die Nachbarbezirke zu verhindern. Der Bedarf der Gastronomie sei da, heißt es auch von der ÖVP (die nicht zugestimmt hatte), allerdings sei man auch Anwohnern verpflichtet. Nach der heurigen Saison, in der Parkspur-Schanigärten vom 1. Mai bis 17. September möglich sind, soll evaluiert und eine Lösung für 2018 gefunden werden, heißt es.