03.03.2017 | 11:25 | (DiePresse.com)

Das Immobilienmanagement der Stadt verzichte freiwillig auf Millionen, kritisiert der Rechnungshof.

Die Stadt Wien hat Liegenschaften zu billig verkauft. Das berichtet der Rechnungshof in einem neuen Bericht, in dem die MA 69 (Immobilienmanagement) kontrolliert wurde. So seien zwei Liegenschaften an zwei gemeinnützige Bauvereinigungen um bis zu 40 Prozent unter den Verkehrswerten verkauft worden. Der Rechnungshof spricht von einer "nicht ausgewiesenen Wohnbauförderung von rund 2 Mio. Euro."

Auch habe die Stadt vier gemeinnützigen Bauvereinigungen 80 Jahre lang Baurechte nahezu unentgeltlich eingeräumt - der Rechnungshof spricht von einem jährlichen Bauzins von 0,11 Euro pro Quadratmeter. Und diese Sonderpreise galten auch für Privatpersonen - nicht nur für gemeinnützige Wohnbauträger. Dadurch habe die Stadt bei Einzelbaurechten bis zu 9,36 Mio. Euro weniger bekommen, als angemessen gewesen wären. Bei Baurechten für gemeinnützige Bauvereinigungen seien es sogar 23,08 Mio. Euro weniger gewesen.

Zu wenig Erlös bei Kleingartenanlagen

Auch Kleingartenliegenschaften, die für ganzjähriges Wohnen gewidmet sind, habe die Stadt um bis zu 45 Prozent unter dem Verkehrswert verkauft. Hier spricht der Rechnungshof von einem Erlösentgang von bis zu 37 Mio. Euro.

Bereits im Oktober hat die "Presse" über den entsprechenden Rohbericht berichtet, nun liegt die endgültige Fassung vor. Stichprobenartig wurden 23 Liegenschaftstransaktionen geprüft, bei 21 davon waren Mängel festgestellt worden. In einer Stellungnahme sagte die Stadt Wien zu, dass die Kleingartenliegenschaften künftig nachvollziehbarer dokumentiert werden sollen. Auch wolle man, wenn man künftig Liegenschaften unter Wert verkaufe, das transparent und nachvollziehbar darstellen.

"Keine Gesamtsicht"

In dem Bericht wirft der Rechnungshof der Stadt auch vor, dass sie zum Zeitpunkt der Prüfung keine „Gesamtsicht zu Bestand und Bedarfslage im Bereich Liegenschaftswesen“ verfüge - weil die Liegenschaftsverwaltung auf mehrere Organisationseinheiten verteilt war. Empfohlen wird, dass Hilfsmittel entwickelt werden, um die Übersicht über Bestandsmeldungen zu wahren. In einer Stellungnahme verweist die Stadt auf die Liegenschafts- und Nutzungsdatenbank der MA 69. Darin sei festgelegt, welche Stellen zu welchem Zeitpunkt welche Daten an die MA 69 zu melden hätten.

In den Schlussempfehlungen rät der Rechnungshof der Stadt, ihre Immobilienstrategie zu beschleunigen, dafür konkrete Vorgaben festzulegen und die Umsetzung auch regelmäßig zu evaluieren. Auch sollten beim Verkauf von Liegenschaften die Grundsätze des öffentlichen Bieterverfahrens angewandt werden.

>> Rechnungshofbericht zum Immobilienmanagement der Stadt Wien