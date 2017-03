Textversion

03.03.2017 | 14:46 | VON ANDREAS WETZ (DiePresse.com)

10 Mio. Euro hat die Sanierung der denkmalgeschützten Wiener Werkbundsiedlung gekostet. Die Mieten haben sich vervielfacht, der Wohnkomfort sank: Bewohner berichten von Feuchtigkeit, Schimmel und kalten Wintern trotz ständigen Heizens.

Wie viele Wiener freut sich Margot Hruby dieser Tage über die Rückkehr des Frühlings. Besonders zu schätzen weiß die – wie sie selbst sagt – „alleinerziehende Künstlermama“ inzwischen längst erwachsener Kinder warme Temperaturen. Seit die Wohnanlage, in der sie lebt, medienwirksam und um viel Geld saniert wurde, friert die 58-Jährige nämlich im Winter, misst sie trotz glühender Heizkörper doch gerade einmal 15 Grad im Gebäude. Ein Schicksal, das sie mit weiteren Bewohnern der nicht nur unter Architekturfans bekannten Werkbundsiedlung in Hietzing teilt.



Die Geschichten, die Betroffene erzählen, sind immer die gleichen: Früher, so heißt es, war alles gut. Dann ließen die Gemeinde und ihr unterstehende Unternehmen die in den 1930er-Jahren von namhaften Architekten geplante Siedlung von 2014 bis 2016 generalsanieren. 10 Mio. Euro hat das gekostet. Nun erzählen die Bewohner von feuchten Kellern, Kondensat, Schimmelbildung und frostigen Temperaturen im Inneren.



Mängel, die sich der Eigentümer nicht erklären kann, oder die er auf falsches Nutzungsverhalten der betroffenen Bewohner zurückführt. Doch dazu später.



Gleich neben Margot Hruby bewohnt Fritz Kattnig mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern ein Haus, das Adolf Loos für das Projekt Werkbundsiedlung geplant hat. Zur Familie gehört auch Kattnigs Schwiegermutter, die seit 34 Jahren in der Doppelhaushälfte lebt. Wasser im Keller, Schimmel im Kinderzimmer und fünf Grad Raumtemperatur im Obergeschoss während der Kälteperiode im Jänner 2017 habe sie vor der Sanierung noch nicht erlebt.

767 statt 210 Euro Miete



„Damals lebte man hier nicht nur besser, sondern auch billiger“, ätzt Berufskraftfahrer Kattnig. 767 Euro monatlich überweise die Familie seit der Sanierung an den Eigentümer, die von Wiener Wohnen und damit der Gemeinde kontrollierte Wiener Substanzerhaltungsg.m.b.H & Co KG, kurz WISEG. Vor dem Umbau waren es – ohne Betriebskosten – 210 Euro.

Möglich war das, weil leistbares Wohnen in architektonisch anspruchsvollen Häusern einer der Gründungsgedanken der Werkbundsiedlung war. Alle 48 Einheiten sind daher klein gehalten, allerdings bei maximaler Ausnutzung von Raum und Fläche durch geschickt geplante Grundrisse.



Kattnig und Hruby sind nicht die einzigen Bewohner der Siedlung, die der Meinung sind, dass die mit Eigenmittel der WISEG, erhöhten Mieten und 4,6 Mio. Euro Steuergeld im Form von Wohnbauförderung finanzierte Sanierung einiges „verschlimmbessert“ hat. Drei weitere Mieter kämpfen – derzeit noch – im Stillen mit der WISEG um die Anerkennung von Mängeln.

Einer dieser Familie fror während der Kältewelle im Winter 2017 im Vorraum das Haustürschloss mit Kondensat zu. Dieses war erst nach Einsatz von Kfz-Türschlossenteiser wieder zu gebrauchen. Die Betroffenen legten der „Presse“ die Fotos vor, wollen dem Eigentümer nun aber die Chance geben, dass man sich gütlich einigt.

Allerdings sagt WISEG-Geschäftsführer Josef Wiesinger klar und deutlich: „Wir haben uns die behaupteten Mängel angeschaut. So, wie das die Mieter nun darstellen, existieren sie nicht.“ Im Rahmen der Substanzsanierung wurden seinen Angaben nach im Wesentlichen drei Dinge gemacht: Trockenlegung der Keller, Isolierung der Flachdächer und Tausch der alten Fenstergläser gegen Wärmeschutzglas.

Schuld an den Problemen ist seiner Meinung nach falsches Nutzungsverhalten der Mieter. Messungen mit Datenloggern hätten gezeigt, dass es in den Häusern zu kalt und zu feucht sei. Das deute auf mangelnde Belüftung hin, „nur haben die meisten Bewohner den Einbau einer Lüftungsanlage abgelehnt“.

Ziele offenbar nicht erreicht

Eine dieser Messungen liegt der „Presse“ – Gutachten inklusive – vor. Tatsächlich geht daraus hervor, dass es während der Aufzeichnungen im Haus von Margot Hruby trotz Beheizung der Räume zu kalt (15 Grad) und zu feucht (65 bis 80 Prozent Luftfeuchte) war. Als Ursache nennt das Gutachten jedoch klar „bauliche Mängel“, in Sachen Benutzung hingegen sei „im Wesentlichen kein Fehlverhalten“ der Bewohnerin festzustellen.

In der Werkbundsiedlung driften aus Sicht der Betroffenen auch in anderen Dingen Erzählung und Realität auseinander. In einer Baubeschreibung kündigte der Generalplaner Eigentümern und Mietern schriftlich „eine Reihe kombinierter Maßnahmen“ an, „die eine Reduktion der Heizkosten um ca 50 Prozent ermöglicht“.

Tatsächlich blieben Margot Hrubys Heizkosten gleich, Fritz Kattnig hatte zuletzt eine Gas-Nachzahlung von 700 Euro zu leisten. „Dafür“, sagt er, „zahlen wir mehr als drei Mal so viel Miete. Da stimmt etwas nicht.“