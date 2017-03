diepresse.com

Fünf Festnahmen nach Messerstecherei in Rudolfsheim-Fünfhaus

04.03.2017 | 11:26 | (DiePresse.com)

Die verdächtigen Jugendlichen sind am Vogelweidplatz mit zwei älteren Männern ohne ersichtlichen Grund in einen Streit geraten, der in eine Rauferei ausartete. Schließlich kam auch noch ein Messer ins Spiel.