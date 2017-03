Textversion

06.03.2017 | 16:07 | (DiePresse.com)

Die Geschäftsleute wollen die Wollzeile beleben – und sammeln Ideen für die Leerstände von Böhle bis Kober. Ein neuer Spar soll mehr Frequenz bringen.

Wien. Kahle Auslagen, durch die man in leer geräumte Geschäftslokale blickt, machen nicht unbedingt gute Laune. Schon gar nicht, wenn man schon seit Monaten immer wieder an ihnen vorbeispazieren muss.

Die Kaufleute der Wollzeile aber haben sich entschlossen, sich davon „keine schlechte Laune mehr machen zu lassen“, wie Gudrun Kirchert von der IG Wollzeile sagt. Davon, dass das große Geschäftslokal, in dem lange Jahre Kreps Lederwaren Koffer und Taschen verkauft hat, immer noch leer steht. Davon, dass vis-à-vis der legendäre Feinkostladen Böhle, den es immerhin seit 1939 bis zum Vorjahr gab, auf einen Nachmieter wartet. Oder auch, dass auf den Scheiben des ehemaligen Spielzeuggeschäfts Kober noch die „Räumungsverkauf“-Pickerl kleben, sich im Lokal seither aber nichts getan hat.

Gute Laune also, weil die Wollzeile, immer noch eine der individuellsten Einkaufsstraßen (fast) ohne große Ketten und mit vielen Familienbetrieben, so schlecht auch wieder nicht da steht, wie Kirchert und die anderen Unternehmer der Straße (durchaus zu Recht) finden.

Nachmieter für Frick

Und es tut sich schließlich auch nicht nichts: Das Geschäftslokal neben dem Plachutta, in dem die Buchhandlung Frick (die nun auch ihre Filiale auf der Kärntner Straße geschlossen hat) jahrelang ihre „Restseller“ verkauft hat, hat zum Beispiel recht schnell einen Nachmieter gefunden: Wenn auch einen („KaufIdee“), der mit seinem Sortiment – Wasserkocher, Plastiksandalen und Billigparfum – nicht unbedingt zur Straße passt (und streng genommen am Eck Stubenbastei/Luegerplatz liegt, aber gefühlt noch zur verlängerten Wollzeile gehört).

Begeistert sind viele auf der Wollzeile über den Neuzugang nicht (auch wenn dort davor nicht die schönste aller Buchhandlungen beheimatet war), „aber immerhin“, sagt Kirchert, „hat er osteuropäische Ware. Es könnte auch asiatische sein.“

Und noch ein paar Meter weiter, am ehemaligen Bank-Austria-Standort Stubenring, wird in wenigen Wochen eine große, neue Sparfiliale eröffnen. Der alte, kleine Spar auf der Wollzeile 39 wird aber trotzdem nicht schließen (kein weiterer Leerstand also!), künftig aber verstärkt auf Jause und schnelles Essen ausgerichtet sein. Vom neuen Spar erhoffen sich die Unternehmer positive Effekte, sagt Kirchert. Auch der Biosupermarkt „denn's“, der kürzlich in der nahegelegenen Singerstraße aufgesperrt hat, habe neue Kunden gebracht, so Kircherts Eindruck.

Weil das aber immer noch nicht genug ist und der Leerstand auf der Wollzeile trotzdem unübersehbar da ist, werden die Geschäftsleute nun aktiv. Zum einen sammeln sie Ideen, welche Unternehmen in die leer stehenden Geschäftslokale einziehen könnten, „welche wir gut brauchen könnten und welche Branchen nicht“ und wollen den Hausbesitzern konkrete Vorschläge übermitteln.

Für den ehemaligen Spielwarenhändler Kober etwa, der wegen seiner Struktur (Flächen auf mehreren Ebenen) als Geschäftslokal nicht übertrieben gut geeignet scheint, würden sich die Unternehmer eine Gemeinschafts-Arztpraxis wünschen, durch den zweiten Eingang in der Singerstraße wäre diese auf zwei Seiten zugänglich.

Für den Standort Böhle „wäre wieder ein Feinkostgeschäft ideal“, die lange Geschichte des Standorts als Feinkost-Legende „wäre ein guter Anknüpfungspunkt“. Internationale Ketten jedenfalls wünscht man sich auf der Wollzeile eher nicht, um das Image der heterogenen, authentischen Wiener Einkaufsstraße weiter pflegen zu können. Wobei: Wenn eine Kette zur Straße passt, habe man auch nichts dagegen. So fügt sich die dänische „Flying Tiger“-Filiale, die nach zwei Jahren Leerstand in die ehemalige Erste-Bank gezogen ist, mit ihren billigen, aber nicht trashigen Papierwaren und Geschenksartikel gut in das Papierfachgeschäft-Umfeld („Herzilein Papeterie“, „König & Ebhardt“ „Papierhaus A. Katzer) ein.

Zudem will man ab April mit klassischer Werbung die Wollzeile verstärkt in Erinnerung rufen, regelmäßige Veranstaltungen – Vorträge im Reformhaus Staudigl, beim Herder gibt es laufend Lesungen – sollen mehr Kunden bringen.

Für die Verkaufsfläche des Böhle wiederum ist eine temporäre Nutzung für ein Kunstprojekt angedacht, bis sich ein Dauermieter findet. Die Räumlichkeiten (300 Quadratmeter) werden derzeit um 8500 Euro netto angeboten, der echte Mietpreis würde aber je nach Investitionsbedarf und -volumen aber variieren. Mit rund 30 Euro pro Quadratmeter ist man damit deutlich unter dem von der MA25 (Stadterneuerung) empfohlenen Mietpreis. Der ehemalige Kober ist derzeit mit 11.880 Monatsmiete (exklusive Betriebskosten) inseriert, Kreps Lederwaren mit 15.600 Euro. Mieten, die sich Jungunternehmer nur schwer leisten können. Aber Jammern alleine, sagt Kirchert, hilft uns auch nicht weiter. „Daher suchen wir Ideen.“