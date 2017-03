Textversion

07.03.2017 | 14:49 | von Anna Thalhammer (Die Presse)

Am Wiener Kulturareal leben rund 30 Parteien, obwohl sie das laut Widmung so nicht dürften. Eine Bürgerinitiative kämpft dafür, diesen Zustand zu legalisieren - die Stadt legt sich quer.

Was in der Ankerbrotfabrik in Favoriten vor sich geht, ist nicht ganz legal. Auf dem Areal mit Industriewidmung wohnen rund 30 Parteien – was sie so in dieser Form nicht dürften.

Aber von vorne: Die ehemalige Fabrik wurde in den letzten Jahren zu einem Kulturareal umgebaut, in dem es Galerien gibt, Ausstellungen und Veranstaltungen stattfinden. Ein Teil der ehemaligen Fabrik wurde auch zu Lofts umgebaut, die vor allem an Kreative, Künstler und Architekten als Platz zum Arbeiten und Leben verkauft wurden.

Wohnen ist dort allerdings nur erlaubt, solange es sich um eine Dienstwohnung handelt, viele der neuen Besitzer zogen aber gleich mit ihren Familien ein. Der Grund: Es wurde in den Kaufverträgen und mündlich zugesichert, dass eine Widmungsänderung anstehe - und zwar in Wohnfläche. Unterstützt wurde dieses Versprechen von einer Studie der Stadt, die eine gemischte Nutzung empfahl. „Wir haben alle damit gerechnet, dass hier eine Wohnwidmung kommen soll“, sagt Architekt Georg Schönfeld, der 2010 ein Loft gekauft hat. Der Quadratmeterpreis betrug damals 3000 Euro - was für eine Wohnung zwar günstig, aber nicht unverschämt billig war.

Neues Mascherl

Nun kommt die angestrebte Widmung wirklich – allerdings werden die Lofts nicht wie erwartet in Wohn- sondern in Gewerbefläche umgewandelt, die Wohnen explizit verbietet. Die für das Areal erwartete Wohnwidmung bekommt nun ein Grundstück auf dem Areal, das der Wohnfonds Wien (also der Stadt) 2013 erwarb und das schon in der Vergangenheit medial aufschlug. Es liegt der Verdacht nahe, dass die Stadt für die Liegenschaft deutlich mehr als nötig bezahlt hat.

2012 wurde das Grundstück von einer "Puchsbaumgasse 1 GmbH" um rund eine Million Euro vom Vorbesitzer erworben – und 2013 wieder an den Wohnfonds um 3,6 Millionen Euro verkauft. Warum sich der Wert des Grundstücks mit Industriewidmung an der Tangente innerhalb kürzester Zeit beinahe vervierfacht haben soll, ist unklar - denn ähnliche Grundstücke in der Umgebung fanden nur sehr schwer neue Besitzer. Die offizielle Begründung aus dem Wohnbaustadtratsbüro von Michael Ludwig war laut „profil“, dass der Verkäufer vorher eigentlich mehr bezahlt habe, dies aber nur nicht in den Verträgen ausgewiesen sei.

Die tatsächliche Wertsteigerung wird nun mit der Umwidmung realisiert. Der dafür nötige Antrag wird diese Woche im zuständigen Ausschuss behandelt und soll im nächsten Gemeinderat durchgewunken werden. Künftig wird dann auf diesem Grundstück Wohnen möglich sein – und zwar sehr dicht und in Gebäuden mit bis zu 35 Meter Höhe.

Bürgerinitiative will vor Gericht

Die Bewohner der Ankerbrotfabrik fühlen sich ungerecht behandelt und haben sich zu einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen, die, wenn nötig, auch vor den Verwaltungsgerichtshof ziehen will. „Wir sehen den Gleichheitsgrundsatz verletzt“, sagt Schönfeld. Es seien bei der Bewertung des Areals etliche Parameter nicht miteinbezogen wurden, Zahlen seiner Meinung nach geschönt worden, um die Wohnwidmung für den Wohnfonds überhaupt begründen zu können. Dazu sei ursprünglich für die weitere Entwicklung des Areals ein kooperatives Verfahren versprochen worden, bei dem nun zwar viele Parteien an den Tisch geholt worden sind - die Besitzer der Lofts aber nicht. Dafür hat man unter dem Gebäude, in dem sie wohnen, eine Tiefgarage geplant.

Unterstützt wird die Initative von der ÖVP, die bereits einen Beschlussantrag gestellt hat, in dem darum gebeten wird, die Situation der jetzigen Bewohner zu berücksichtigen und eine Widmung zu ihren Gunsten zu finden. Von Rot-Grün wurde das abgelehnt. Aus dem Stadtplanungsbüro von Maria Vassilakou heißt es dazu: „Hier war Wohnen nie vorgesehen – da wurden den jetzigen Besitzern von den damaligen Verkäufern wohl falsche Hoffnungen gemacht, eine Umwidmung kann von niemandem bei Immobilienverkäufen zugesichert werden.“ Die Umwidmung finde nun eben nur statt, damit eine temporär eingerichtete Schule der Caritas dauerhaft bleiben kann.

Die Bewohner der Ankerbrotfabrik verstehen nicht, warum man dann eben nicht auch für sie eine Widmung finden könne, damit auch sie einen legalen Status erhalten.

Obwohl die neue Widmung ein explizites Verbot für Wohnen vorsieht, habe man nicht vor, irgendjemanden hinauszuwerfen, heißt es seitens der Stadt. Dienstwohnungen seien aus ihrer Sicht auch weiterhin möglich - insofern würde sich für jene, die hier wie vorgesehen leben und arbeiten, nichts ändern.