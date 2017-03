Textversion

08.03.2017 | 18:22 | (Die Presse)

Der getötete Hausverwalter hatte eine Delogierung betrieben.

Wien. Die Indizien, dass die Gasexplosion vom 26. Jänner in der Hernalser Hauptstraße vorsätzlich geplant war, haben sich erhärtet. Wie Kriminalisten herausfanden, hatte der ums Leben gekommene Hausverwalter die Delogierung jenes Mieters betrieben, der nun wegen Mordverdachts in der Justizanstalt Josefstadt in U-Haft sitzt. Der Hausverwalter hatte seit längerem Probleme mit einem Mieter, der den Mietzins schuldig blieb, Strom- und Gasrechnungen nicht bezahlte und auf Mahnschreiben nicht reagierte.

Schließlich erwirkte der Anwalt die Delogierung des 55-Jährigen. Am Morgen des 26.Jänner erschien er mit einem Gerichtsvollzieher und einem Schlosser vor der Wohnung. Als der Handwerker die Tür aufbohrte, kam es zu einer Explosion, die den Juristen das Leben kostete. Der Gerichtsvollzieher, der Schlosser und ein Baby in einer Nachbarwohnung wurden schwer verletzt.

Gaszähler demontiert

Der Verdacht liegt nahe, dass sich der Mieter am Mann rächen wollte, der ihn auf die Straße setzen wollte. Der 55-Jährige soll den Gaszähler demontiert und Gas ausströmen haben lassen. Er behauptet, von der Delogierung nichts gewusst und keine mörderischen Absichten verfolgt zu haben. (APA)