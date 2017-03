Textversion

Dienstagfrüh wurde die Räumung von einem Gerichtsvollzieher vollstreckt. Betreiber Olay Auer muss nach mehr als 40 Jahren gehen.

Dienstagfrüh war es also soweit - das ein Gerichtsvollzieher vollzog die Zwangsräumung des Schloss Cobenzl. Betreiber Olaf Auer musste gehen, und nach langem Kampf fügte er sich. Bereits 2012 hatte die Stadt Wien den Pachtvertrag gekündigt und Eigenbedarf angemeldet. Es dauerte 18 Verfahren lang, ehe ein Urteil des Obersten Gerichtshofes feststand: Der Pächter, so wurde ihm aufgetragen, musste bis Anfang 2017 die Immobilie räumen. Allein, er ließ die Fristen verstreichen, feierte am Wochenende auch noch die letzte Öffnung des Lokals. Nun aber, als der Gerichtsvollzieher vor der Tür stand, war es endgültig vorbei.

Die Stadt Wien plant hier ein eigenes Lokal, eine modernere Variante als das Cobenzl der letzten Jahre. Bis zu einem endgültigen Konzept könne das auch eine gastronomische Zwischennutzung in „Pop-up-Form“ sein, wie es die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ausdrückt. Nach dem Räumungsbeginn meldete sich gleich die Initiative Denkmalschutz und fordert die Erhaltung des Ausflugslokals, das 1910 im secessionistisch beeinflussten barockisierenden Heimatstil errichtet wurde. Der Verein fordert von der Stadt Wien die Widmung einer Schutzzone gemäß Bauordnung und bittet das Bundesdenkmalamt um Pürfung, ob das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden kann.