17.03.2017 | 17:16 | von Anna Thalhammer (Die Presse)

Ab April gibt es Strafen, wenn Kassen nicht angemeldet wurden. Das haben bisher nur wenige Unternehmen gemacht, man kämpft mit der Technik – die Finanz will anfangs milde sein.

Wien. Nina Strasser plagt sich mit den Vorschriften. Ende vergangenen Jahres hat sich die 31-jährige PR-Beraterin selbstständig gemacht und ein eigenes Café aufgemacht. Nun steht sie sechs Tage die Woche in ihrem kleinen Café „Landkind“ am Schwendermarkt (Rudolfsheim-Fünfhaus) – und ist noch immer damit beschäftigt, herauszufinden, welche Vorschriften es gibt und wie sie ausgeführt werden müssen. Die aktuelle Herausforderung: Das Registrierkassensystem.

Nicht nur, dass sie meist von neun Uhr morgens bis neun Uhr abends, kocht, bäckt, die Buchhaltung macht, den Einkauf erledigt für das Café und den dazugehörigen kleinen Shop, in dem sie nachhaltige Produkte anbietet. Bis zum 1. April muss sie auch noch die Kassa bei Finanzonline anmelden. Das geht allerdings erst, wenn sie einen Sicherheitschip dafür bekommen hat – der soll nachträgliche Manipulationen verhindern und ist ebenfalls ab 1. April Pflicht.

Technische Probleme

Allein, jene Firmen, die die Umrüstung vornehmen müssen, sind völlig überlastet. Die Anbieter-Firmen kämpfen mit Software und Umrüstung – Techniker-Termine sind meist für die nächsten Wochen völlig ausgebucht. Es besteht also die Gefahr, dass sie den Termin nicht einhalten kann. Und damit ist sie nicht alleine: Es gibt rund 500.000 Unternehmen in Österreich – der Großteil davon ist registrierkassenpflichtig. Bisher wurden allerdings erst 20.000 Registrierkassen mit Chip bei Finanzonline gemeldet. Vermutlich 90 Prozent, so wird geschätzt, sind demnach zwei Wochen vor Ablauf der Frist nicht auf das neue System umgestellt.

„Zwar war schon bei Einführung der Registrierkasse 2015 klar, dass mit April 2017 ein Manipulationsschutz nötig sein wird – aber erst zum Jahreswechsel war klar, welche technischen Voraussetzungen es geben muss“, sagt Wirtschaftskammer-Sprecher Robert Haberson. „Die Zeit für die Umrüstung ist viel zu knapp bemessen.“

All jenen, die bis zum 1. April nicht umgerüstet haben, drohen Strafen von bis zu 5000 Euro. Ein Problem dabei ist auch, dass viele noch immer nicht wissen, was sie genau tun müssen – das zeigte sich in Gesprächen der „Presse“ mit Unternehmern. „Die technischen Vorgaben stellen viele vor finanzielle, aber auch vor allem Know-how-Herausforderungen“, sagt Gastronomin Strasser, „gerade ältere Unternehmer.“

Dem Finanzministerium ist die Problematik bewusst – darum hat man sich mit der Wirtschaftskammer auch schon auf eine erste Gnadenfrist geeinigt: Wer bei Kontrollen nachweisen kann, dass er den Sicherheitschip bis 15. März bestellt hat, wird nicht bestraft.

Auch sonst will man in der Anfangszeit milde sein: „Wir wissen, das ist alles kompliziert und wollen darum gerade am Anfang eher auf Beratung als auf Strafe setzen“, sagt Finanzministeriums-Sprecher Johannes Pasquali. Das Ministerium hat für all jene, die noch immer nicht wissen, was zu tun ist, auf seiner Website ein kurzes Video veröffentlicht: „In fünf Schritten zur legalen Registrierkasse“ veröffentlicht.

Chips zum Selbstkostenpreis

Es gibt in Österreich nur drei zertifizierte Unternehmen, die die Sicherheitschips anbieten dürfen: A-Trust, e-commerce monitoring GmbH und die PrimeSign GmbH. Die größte und renommierteste davon ist A-Trust, das mit mehr als 1000 Registrierkassenherstellern kooperiert. An A-Trust ist auch die Wirtschaftskammer mit 25 Prozent beteiligt, obwohl sie stets gegen die Registrierkasse lobbyiert hat. „Weil wir mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, wir wollten uns hier bereichern, haben wir einen Beschluss gefasst, die Chips zum Selbstkostenpreis herzugeben“, sagt WKO-Sprecher Haberson. Man verdienealso nichts damit – der billigste Chip kostet vier Euro.

SERVICE Beratung. Bis 1, April müssen alle Registrierkassen beim Finanzonline gemeldet und mit einem Manipulationsschutz versehen werden. Wie man am besten zur legalen Registrierkasse kommt, erklärt das Finanzministerium mit dem Video: „In 5 Schritten zur legalen Registrierkasse“ auf: https://bmf-webtv.ots.at



