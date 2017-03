Textversion

20.03.2017 | 17:53 | von Anna Thalhammer (Die Presse)

Sollte es im Herbst Nationalratswahlen geben, muss Wiens SPÖ bis dahin funktionieren, Häupl seine Nachfolge geregelt haben. Im Bund heißt der Wunschkandidat für viele Michael Ludwig.

Wien. Derzeit ist es in der Wiener SPÖ einigermaßen ruhig. Doch spätestens beim Landesparteitag am 29. April wird der Flügelkampf innerhalb der Partei wohl erneut toben. Wie viel Diskussionsbedarf und ungelöste Probleme es gibt, zeigt etwa die hohe Anzahl an Anträgen, die auf dem Parteitag zur Abstimmung kommen sollen: Bisher sind schon 150 eingelangt – und es werden laufend mehr. Die brennendste Causa in der Partei ist freilich: Wann, wie und an wen wird Bürgermeister Michael Häupl das Zepter abgeben? Diese Frage traut sich – obwohl Stammtischthema Nummer eins – bisher niemand laut stellen. Und Häupl seinerseits hüllt sich in Schweigen: Er sagte nur, dass er am Landesparteitag noch einmal zur Wahl antreten wird – bisher gibt es keinen Gegenkandidaten.

Rote Festung muss halten

Ein Machtwechsel könnte nun aber doch schneller kommen als erwartet – bis zum Parteitag könnte zumindest schon ein Zeitplan dafür stehen. Denn neben hohem Druck aus der Stadtpartei gibt es nun auch im Bund mit lauter werdenden Neuwahltönen ein steigendes Interesse, dass die Frage der Thronfolge endlich gelöst wird. Derzeit verdichten sich die Vorzeichen, dass im Bund schon im Herbst gewählt werden könnte – darauf bereitet man sich jedenfalls vor. Wie auch die Präsidentschaftswahl gezeigt hat, werden Wahlen in den Ballungsräumen geschlagen. Kurz gesagt: Dass Wien als letzte große rote Festung angeschlagen ist, kann sich die SPÖ schlicht nicht leisten – bis zur Wahl muss sich die Stadtpartei gut aufgestellt haben.

Und so beginnt man nun auch im Bund, hinter den Kulissen die Bürgermeisterfrage immer lauter zu diskutieren und versucht, Wunschkandidaten ins Spiel zu bringen. Da hört man freilich immer wieder den Namen von SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder, der seit Jahren immer wieder als Nachfolgekandidat gehandelt wird. Ab und zu fällt auch der Name von Nationalratspräsidentin Doris Bures, die außerdem Liesing-Parteichefin ist, und der man nachsagt, sich für den Job zu interessieren. Am öftesten hört man derzeit aus dem Bundeskanzleramt aber den Namen vom Wiener Wohnbaustadtrat, Michael Ludwig. Dieser engagiert sich seit geraumer Zeit in jenen Bezirken, in denen er viele Anhänger und Unterstützer hat: Das sind vor allem die großen Flächenbezirke, allen voran Floridsdorf – sein Heimatbezirk –, Donaustadt, Simmering, aber auch Favoriten.

Der Strategie der Bundespartei käme Ludwig am ehesten gelegen, weil er für alles offen sei, hört man aus dem Bundeskanzleramt. Verklausuliert heißt das, dass man auch eine rot-blaue Koalition nicht kategorisch ausschließt. Zwar hat Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler vor Kurzem im Falle von Neuwahlen eine Rot-Grün-Neos-Koalition als Favorit genannt, doch Kanzler Christian Kern will sich auch die blaue Option offen halten.

Mit Häupl Rot-Blau undenkbar

Bei Michael Häupl ist es anders. Immerhin hat er seine Wahlen in den vergangenen Jahren laufend mit dem Credo „FPÖ verhindern“ geschlagen. Unter allen SPÖ-Landesparteien ist Wiens SPÖ wohl am weitesten nach links orientiert. Solange es Häupl und die von ihm eingesetzte Regierung gibt, wird sich das nicht ändern. Mit Michael Ludwig an der Spitze würde die Ausrichtung der Stadtpartei wohl mehr der des Bundes und mancher Bundesländer entsprechen, die deutlich nach rechts rücken.

Das ist vor allem Politikern wie Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (Stichwort Verschärfung von Abschiebungen) oder Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (Stichwort Rot-Blau, Kürzung von Sozialleistungen) geschuldet. Personen, mit denen Ludwig häufig auf Veranstaltungen zu sehen ist. Ludwig hat übrigens ausgeschlossen, gegen Häupl offiziell anzutreten. Dafür sei man zu lange befreundet, sagt er. Und weiß vermutlich selbst, dass er eine Kampfabstimmung gegen Häupl wohl verlieren würde – und auch, dass er dessen Segen braucht, um eine Mehrheit hinter sich zu haben.

Als Vorspiel zum Parteitag tagt Donnerstag und Freitag der SPÖ-Rathausklub. Offiziell ist keine Zeit für Personaldiskussionen eingeplant: Auf dem Programm stehen Referate der Stadträte. Auch Kanzler Kern wird am Freitag sprechen. Also wird man es in der SPÖ halten wie bisher – und das Tratschthema Nummer eins, also die Personalfrage, wohl auf die Gänge und in die Kaffeepausen verlagern.