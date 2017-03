Textversion

21.03.2017 | 14:55 | von Erich Kocina (Die Presse)

Kolumne Straße und Gehsteig werden in Wien nur als Verkehrsflächen gesehen. Schade darum. Vom Lebensgefühl her ginge nämlich mehr.

In Wien hat alles seine Ordnung. Und Rituale, die die Ordnung in fotografengerechte Portionen packen. Der alljährliche Termin von Bürgermeister Häupl, zum Beispiel, der gemeinsam mit der jeweiligen Spitze der Wiener Wirtschaftskammer den Beginn der Schanigartensaison markiert. Das Zeremoniell ist immer dasselbe, nur der Ort wechselt – heuer eben das Café Diglas im Schottenstift.

Wien und Freiluft, das ist eher nicht die stürmische, die aufregende Beziehung. Nicht so wie etwa in Lissabon, wo Einheimische und Touristen locker in Trauben vor der Bar „A Ginjinha“ stehen, um den gleichnamigen Likör aus Plastikbechern zu trinken. Nicht so wie in Berlin, wo das Herumgehen mit einem Wegbier zum Lebensgefühl der Stadt gehört. Nicht wie in Italien, in der Türkei, in so vielen Ländern, wo das Sitzen und Stehen auf der Straße das Stadtbild prägen. Ganz selbstverständlich und natürlich gewachsen.

Wien kann das nicht. In Wien ist der Gehsteig kein Ort zum Verweilen. Natürlich, klingt die Wiener Logik, er heißt ja auch nicht Verweilsteig. Genau das ist das Problem, dass der Gehsteig, dass die Straße nur als Verkehrsflächen begriffen werden. Dass Wien für all jene, die Berlin schon im Frühling erlebt haben, nur verkrampft wirkt. Wenn die Sonne scheint, spontan einen Sessel vor die Tür stellen? Nicht ohne meine Magistratsabteilung – oder gleich mehrere davon. Wir sind ja, bitteschön, in Wien.

Aber natürlich haben die Wiener eine Freiluftkultur, werden jetzt viele aufschreien. Natürlich. Wenn man ihnen ein Territorium zuweist, in dem sie sie haben dürfen. Im penibel vermessenen Schanigarten, dessen Ausmaße und Öffnungszeiten per Verordnung geregelt sind. In Bundesgärten wie dem Augarten, wo die Parkordnung Ausnahmen vom Betretungsverbot der Grünflächen vorsieht. Oder an öffentlichen Orten wie dem Rathausplatz, wo gleich auch die passenden Hütten mit Getränken aufgestellt werden. Spontaneität? Einfach am Straßenrand oder vor einem Eingang zusammensitzen oder -stehen? Das gehört nicht zum Lebensgefühl dieser Stadt. Schade. Aber Ordnung muss natürlich sein.

E-Mails an: erich.kocina@diepresse.com