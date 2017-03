Textversion

22.03.2017 | 14:23 | (DiePresse.com)

Die SPÖ-Klubklausur bringt einen Fahrplan zur Reform des städtischen Spitalskonzerns: Das Veto der Gewerkschaft hat Folgen für die Neuorganisation, das Personal und die KAV-Finanzen.

Es sind klare Worte, die die zuständige Gewerkschafterin Susanne Jonak gegenüber der „Presse“ ausspricht: „Die Ausgliederung des Krankenanstaltenverbundes (KAV) ist vom Tisch.“ Nachsatz: „Das ist gestern (Dienstag, Anm.) herausgekommen.“



Und das hat brisante politische Folgen:

Bei der traditionellen Klubklausur der Wiener SPÖ, die am Donnerstag beginnt, soll - entgegen diverser Ankündigungen - die endgültige Rechtsform des städtischen Spitalskonzern nicht präsentiert werden; sondern nur Grundzüge, also ein genereller Fahrplan. Wie der KAV künftig neu organisiert bzw. rechtlich aufgestellt wird, „dazu wird es in den nächsten Tagen keine endgültigen Pläne geben“, bestätigt Jonak, die darauf verweist: Die Gewerkschaft sei bei dieser Diskussion eng eingebunden. Zu erwarten ist am Donnerstag deshalb ein Fahrplan zur Neuorganisation des KAV, aber keine Details.

Generaldirektor darf künftig sein Personal aussuchen

Wohin die Reise geht, stellt die Gewerkschafterin trotzdem klar: „Eine Privatisierung geht auf gar keinen Fall. Im Bereich der Personalhoheit sehen wir aber Optimierungsbedarf. Und bei der Finanzhoheit verweisen wir darauf, dass der KAV bereits ein Fünf-Jahres-Budget hat.“

Im Klartext: Die vollständige Ausgliederung, die der Rechnungshof gefordert und Bürgermeister Michael Häupl zur Diskussion gestellt hat, ist damit endgültig gestorben. Die künftige KAV-Führung wird dafür eine Personalhoheit bekommen – womit der Generaldirektor oder die Generaldirektorin sich erstmals das eigene Personal aussuchen darf. Bisher war die KAV-Führung dafür auf den Wiener Gemeinderat bzw. die Gesundheitsstadträtin angewiesen.

Bei der Finanzhoheit allerdings bremst die Gewerkschaft deutlich. „Ob hier eine Lockerung erforderlich ist, ist fraglich“, so Jonak, die klarstellt: „Wir sehen nicht unbedingt einen Handlungsbedarf.“ Gleichzeitig signalisiert die Gewerkschafterin Gesprächsbereitschaft, wenn auch in sehr engem Rahmen: „Falls Stadträtin Frauenberger im Bereich der Finanzhoheit Veränderungen möchte, gehe ich davon aus, dass dieses Thema in bewährter Manier zuvor mit der Gewerkschaft verhandelt wird.“

Bei KAV-Reform "langsam fahren"

Der Optimismus der Gewerkschafterin Jonak hat einen Grund. Immerhin ist Frauenberger die Vertreterin der Gewerkschaft in der Stadtregierung.

Die Forderung der Gewerkschaft an die Gesundheitsstadträtin bzw. die KAV-Führung: Kommunikation verstärken, die Gewerkschaft mehr einbinden, „Druck rausnehmen“ und bei der KAV-Reform „langsam fahren“. Hier lobt Jonak die neue Gesundheitsstadträtin: „Sie besucht viele Bereiche, macht viel vor Ort, die Personalvertretung ist dabei – wir bekommen hier ausgezeichnetes Feedback von unseren Kolleginnen und Kollegen.“ Nachsatz: „Es ist ein wichtiger erster Schritt gehört, zu werden.“

Hier verweist Jonak auf erste Gespräche mit der interimistischen KAV-Führung, die durch Janßens bisherige Stellvertreter gebildet wird. Nämlich Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Thomas Balázs, während Michael Binder, seit 2015 Leiter des Health-Care-Managements im KAV, die ärztlichen Agenden in der Generaldirektion übernimmt.

Mitreden wird die Gewerkschaft nebenbei „auch in Bezug auf die Nachbesetzung des KAV-Generaldirektors“, stellt Jonak klar, die darauf verweist: „Unter dem vorigen Generaldirektor (Udo Janßen, Anm.) hat das Vertrauen gelitten.“ Diesen hatte die damalige Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely gegen alle Widerstände durchgeboxt. Und an ihrer Personalentscheidung (trotz aller Probleme) festgehalten.