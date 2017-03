Textversion

26.03.2017 | 09:35 | (DiePresse.com)

Eine Person erlag ihren Verletzungen nach der Tat in der Gablenzgasse Ecke Lerchenfelder Gürtel.

In Wien ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer Messerstecherei in der Gablenzgasse Ecke Lerchenfelder Gürtel nahe der Lugner City gekommen. Eine Person wurde dabei nach Angaben der Polizei lebensgefährlich verletzt und verstarb nach einer Notoperation.

Weitere Hintergründe der Tat waren vorerst noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.