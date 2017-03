diepresse.com

Papageien in Wien-Favoriten auf der Straße "entsorgt"

29.03.2017 | 13:17 | (DiePresse.com)

In der prallen Sonne wurde vor einem Wohnhaus in Wien-Favoriten ein Käfig mit einem Agapornidenpärchen abgestellt. In Käfig ein Schild: "Gratis".