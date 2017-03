Textversion

29.03.2017 | 14:47 | Von Mirjam Marits (DiePresse.com)

In knapp einer Woche beginnen die Osterferien, die Ostermärkte sperren aber schon früher auf: Das österliche Angebot in Wien ist mittlerweile unüberschaubar groß. Ein kleines Best of von Hasensuche bis Schlossbesuch.

Der Ostersonntag selbst (16. April) mag noch in weiter Ferne scheinen, die Stadt aber begibt sich dieser Tage unübersehbar in den Oster-Modus: Die großen und kleinen Anlassmärkte (wie es das Marktamt formuliert) öffnen spätestens am Wochenende. Und auch sonst gibt es für alle, die sich auf Ostern mal mehr, mal weniger feierlich einstimmen wollen, allerlei Programmpunkte. Ein kleiner Fahrplan für die Osterzeit.

Die Märkte

Soeben hat der Ostermarkt am Kalvarienberg als Erstes geöffnet: Aus dem einstigen (und zuletzt trashigen) Fastenmarkt ist dank neuer Veranstalter ein Kultur- und Kunstfestival geworden, das neben obligatorischen Oster-Basteleien für Kinder ein recht breites Programm (Lesungen, Konzerte, von Blasmusik bis Blues, Bingonachmittage für Senioren) bietet. Täglich bis 16.4. www.kalvarienbergfest.at.



In sein zweites Jahr geht heuer der vegane Ostermarkt im Arcotel Kaiserwasser, bei dem zahlreiche Standler (Nom nom bakery, das vegane Catering Cositas Veganas) zeigen, dass man Ostern abseits von Eiern und Osterschinken auch vegan verbringen kann. Eintritt frei. Nur am 8. und 9. April im Arcotel Kaiserwasser, 22., Wagramer Str. 8. www.ostermarktvegan.at



Traditioneller ausgerichtet ist der Altwiener Ostermarkt auf der Freyung (ja, genau, der mit den riesigen Eierbergen), der viel Wert auf Kunsthandwerk und traditionelle Volksmusik legt. Von 31.3. bis 17.4. www.altwiener-markt.at

Allen, die vor allem auf der Suche nach kulinarischen Waren für Ostern sind, sei der Ostermarkt der Biobauern, ebenfalls auf der Freyung, empfohlen. 31.3. bis 15.4. www.biobauernmarkt-freyung.at

Sehr bekannt (und entsprechend gut besucht) ist auch der Ostermarkt beim Schloss Schönbrunn, mit viel Musik (Jazz!), Kinder–Bastelprogramm und viel Kunsthandwerk. 1.4. bis 17.4., www.ostermarkt.co.at

Wer den Besuch eines Ostermarkts mit einem Ausflug verbinden will: Das Schloss Hof im Marchfeld lädt ab 1.4. jeweils samstags und sonntags zum Ostermarkt samt Eselstriegeln, Ponyreiten und Kutschenfahrten. Erwachsenen zahlen sechs, Kinder drei Euro Eintritt für den Markt. www.schlosshof.at

In den Museen

Auch abseits der Märkte wird man Ostern in den nächsten Wochen kaum entkommen: Speziell mit Beginn der Osterferien (ab 8.4.) bieten auch viele Museen österliche Führungen an. In der Albertina etwa wird die Kinderführung durch die „Monet bis Picasso“-Ausstellung im Rahmen des Osterferienspiels mit einer Osterwerkstatt verbunden, in der Kinder Osterkunstwerke malen und basteln (ab Mo 10.4., Anmeldung erforderlich: www.albertina.at)



Im Naturhistorischen Museum können sich Kinder Ostern – konkret den Eiern – aus biologischer Sicht nähern. Am 8. April drehen sich die Führungen für Kinder ab sechs Jahren um das Thema Ei: Was machen Tiere mit ihren Eiern? Wie sehen Eier von Dinos, Insekten, Vögeln und Schnecken aus? Danach werden Eier dekoriert. (Keine Anmeldung erforderlich, Infos unter: www.nhm-wien.ac.at) Im Atelier im Kunsthistorischen Museum wiederum experimentieren Kinder (am 17.4., ab 14 Uhr) mit Eiern und Farbpulver. (Anmeldung und Infos: www.khm.at)

Unter Tieren

Mit Hunden auf Osterhasensuche? Doch, das geht: Der Verein dogs4kids bietet an zwei Vormittagen in den Ferien (11. und 13.4.) für Kinder (ohne Eltern) Spaziergänge im grünen Prater mit Therapiehunden an. Kinder und Hunde lösen gemeinsam Rätsel. Anmeldung nötig, Kosten 4 Euro. www.dogs4kids.at

Verschiedene Bauernhoftiere können Kinder am Landgut Cobenzl kennenlernen, dazu werden gemeinsam süße Osterhasen gebacken. Mehrere Termine ab 1.4., Anmeldung und Infos: www.landgutcobenzl.at

Sportlich

Die Suche nach Osterhasen oder - nest muss nicht nur klassisch im Garten stattfinden. Für technikaffine Familien (geeignet für Kinder ab acht Jahren) bietet die Spielebox ein Oster-Geocaching quer durch die Josefstadt. GPS-Geräte können gratis ausgeborgt werden. Mehrere Termine am 10. und 14. April. Anmeldung unter 01 4000/844000. In der Spielebox selbst (Albertgasse 37) können Brettspiele – österliche wie normale – ausprobiert werden. Infos. www.spielebox.at

Sportlich geht es auch beim Frühlingsfest auf der Alten Donau zu: Hier gibt es eine Hasen-Rallye und Schnupperklettern für Kinder ab drei. Sa 8.4. 14 bis 17 Uhr, Eintritt frei. www.wien.naturfreunde.at

Kreativ

Wer zu faul oder unbegabt ist, um mit seinen Kindern zuhause Österliches zu basteln, kann in Wien auf zahlreiche Profi-Angebote zurückgreifen. Auf den meisten Ostermärkten gibt es Stationen, an denen etwa Palmbuschen gebunden (Freyung) oder Marzipanhasen geformt (Schönbrunn) werden. Aber auch sonst ist das Osterbastel-Angebot mittlerweile unübersichtlich breit: Auf dem Robinsonspielplatz (19. Greinergasse 7), können Kinder in den Ferien (10. bis 14.4. ab 14 Uhr) Eier färben und Nester basteln. www.wien.kinderfreunde.at

Gebastelt wird – nach der Führung „Mein Name ist Hase“ – aber auch im Belvedere ab 9. April, Für Kinder ab drei Jahren. Anmeldung erforderlich: www.belvedere.at

Ungewöhnlich

Wer Ostern einmal nicht zuhause oder bei der Verwandtschaft verbringen möchte: Am Ostersonntag und -montag können Familien die Osternestsuche (an Bord!) mit Ausflügen auf der MS Admiral Tegetthof (Wien) und der MS Dürnstein (Wachau) verbinden. Zaubershow inklusive. Infos und Buchung: www.ddsg-blue-danube.at

Eine eher ungewöhnliche Oster-Location ist auch das Verkehrsmuseum Remise der Wiener Linien: In der großen Ausstellungshalle sind am Karsamstag und Ostersonntag zahlreiche Eier zwischen den historischen Fahrzeugen versteckt. Für jedes gefundene Eier gibt es ein Osternest und eine Überraschung. Auch für die klassische Osterjause inklusive Eier-Pecken ist gesorgt. 3., Ludwig-Koeßler-Platz.

Auch das Technische Museum würde man nicht unbedingt mit Ostern in Verbindung bringen: Tatsächlich gibt es hier für Kinder ab vier Jahren eine Suche nach bunden Eiern quer durchs Museum. Kosten: 6,50 Euro pro Person (zuzüglich Museumseintritt): Anmeldung nötig unter www.technischesmuseum.at.

Im Schloss

Dem Osterfest kann man sich aber auch im Schloss Schönbrunn nähern, konkret im dortigen Kindermuseum: Schlossgespenst Poldi wartet gemeinsam mit Kindern auf den Osterhasen (eine nette Kinderführung mit Handpuppe, ab Samstag 1.4. bis Ostern), weiters können Kinder in den Vitrinen bunte Holz-Hasen entdecken: Finden sie den richtigen, bekommen sie eine kleine Überraschung. Und in der Bastelwerkstatt (ebenfalls ab 1.4.) werden u.a. Hasen im Nest gebastelt. Für Letzteres ist keine Anmeldung notwendig, für die Führungen aber schon. www.kaiserkinder.at