30.03.2017 | 16:02 | von Karin Schuh (Die Presse)

Am Freitag eröffnet die Strandbar Hermann, am Samstag folgt der Tel Aviv Beach – auch sonst startet der Donaukanal am Wochenenden in die Freiluftsaison.

Wenn Wien eine inoffizielle Strandpromenade hat, dann ist es der Donaukanal. Und während Schanigärten und Freibäder einen offiziellen Eröffnungstermin haben (erstere haben ihn schon hinter sich, die Freibäder folgen am 1. Mai), läutet am Donaukanal traditionell das schöne Wetter die Freiluft-Saison ein. Bis zu 24 Grad werden für dieses Wochenende erwartet. Also tragen Strandbar Herrmann, Tel Aviv Beach und Co. die Liegestühle hinaus, schütten den Sand auf und schließen die Zapfanlagen an.

Kebab statt Burger in der Strandbar

Morgen, Freitag, eröffnet die Strandbar Herrmann ab 14 Uhr offiziell die Saison mit Djane Sweet Susie, neuem Sand, neuen Liegestühlen, einer neuen Terrasse und einem überarbeiteten Gastro-Konzept. „Es wird heuer keine Burger mehr geben, weil wir sie einfach nicht mehr sehen können“, sagt Rudi Konar von der Strandbar Herrmann. Stattdessen wird es Kebab, Currywurst, Sandwiches (Steak, Pastrami,...), Sparerips und auch eine jeweilige Wurst des Monats geben (aktuell: Bärlauchwurst). Ab 15. April gibt es Brunch und auch wieder den Kasperl.



Von 20. bis 23. April fahren in der Strandbar die Foodtrucks auf, ab 27. April können Weine verkostet werden und am 30. April startet die Silent Disco. Und noch einen Termin gibt es in der Strandbar: Eine Woche vor dem Donaukanaltreiben (das heuer von 25. bis 28. Mai stattfinden wird) feiert die Strandbar ihren zwölften Geburtstag, mit einer von Fritz Ostermayer kuratierten goldenen Schlagernacht, einer kubanischen Nacht, Jazz und anderen Live-Konzerten.

Sonnendeck am Badeschiff schon geöffnet

Das Badeschiff hat ohnehin das ganze Jahr über Betrieb, das Sonnendeck ist schon geöffnet. Die Lokale vis à vis (meat baby, Weinbar Pub Klemo am Wasser) werden genauso wie das Containerdorf ab Ende April wieder eröffnen. Badeschiff-Betreiber Gerold Ecker kündigt als Neuigkeiten unter anderem den Start von Urban Camping Vienna an – am Festland und am Schiff wird ein temporäres Wohnprojekt gestartet. In Minilofts und umfunktionierten See-Containern kann man hier übernachten. Ebenfalls neu ist eine Runbase mit Trainingsraum, Runnerslounge, Umkleiden und Duschen. Und nicht zuletzt wird es zum Start der Sommersaison in der zweiten Aprilhälfte eine neue Sonnenterrasse geben.

Auch die Adria Wien etwas weiter stromaufwärts, die ebenfalls zum Badeschiff gehört, hat bereits geöffnet. „Es sind zwar noch nicht alle Bars in Betrieb, wir werden drei Bars von fünf am Wochenende öffnen. Aber es ist unglaublich, was jetzt schon los ist“, sagt Gerold Ecker. Im Winter wurden bei der Adria Wien die Terrassenböden erneuert und auch sonst einiges renoviert. Zwei große Sandflächen rund um die Salztorbrücke sind schon fertig, eine weitere folgt in einer Woche. Kulinarisch setzt man hier erneut auf Burger und Couscous Salat von Les Tartares sowie Pilsner Urquell und Stiegl Weisse vom Fass.



Der Tel Aviv Beach der Familie Molcho (Neni) startet mit 1. April mit einem Soft Opening in die Saison. Die offizielle Eröffnungsfeier wird erst am 22. April gefeiert. Man habe das heuer bewusst getrennt, damit sich die neue Crew einspielen kann, sagt Betreiber Nuriel Molcho. Baulich wird sich im Tel Aviv Beach nicht viel ändern (der große Umbau ist für 2018 geplant), allerdings gibt es mehrere neue Programmreihen.

So gibt es ab Mai unterschiedliche Themenabende: das After-Work-Clubbing Shoes Off (dienstags), das Hip-Hop-Event coast to coast (freitags), House und Electro mit nationalen und internationalen DJs (samstags) sowie Weltmusik und Brunch am Sonntag. Am Montag können sich die Barkeeper unter dem Motto Mixology Monday kreativ austoben. Zusätzlich soll es einmal im Monat Themenabenden geben (z. B. Bollywood, Rock 'n' Roll), bei dem dann der ganze Strand – und auch die Speisekarte– thematisch gestaltet wird.



Das Figar macht Urlaub am linken Flussufer nahe der Salztorbrücke lässt sich noch ein bisschen zeit mit der Eröffnung: dort geht es am 15. April los.



Und auch die Summerstage wartet noch ein bisschen. Am 21. April eröffnet das Donaukanal-Urgestein die Terrassen sowie den Pavillon – diesmal mit einer Kooperation mit Wein & Co. Und am 2. Mai wird mit einem Eröffnungskonzert der Musikerin Birgit Denk gefeiert. Dann haben auch schon die Freibäder offen, wovon es mit dem Badeschiff auch eines am Donaukanal gibt.