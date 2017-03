Textversion

Ein 17-jähriger Autofahrer kam in Wien-Penzing von der Straße ab und prallte gegen einen Baumstumpf. Der Probeführerscheinbesitzer und zwei 16-Jährige wurden verletzt, einer vonihnen schwer.

Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Penzing sind am Donnerstag gegen 21.30 Uhr drei Jugendliche verletzt worden. Ein 16-jähriger Beifahrer kam mit schweren Kopfverletzungen und mehreren Brüchen ins Krankenhaus. Der 17 Jahre alte Lenker und eine 16-Jährige erlitten Prellungen, berichtete die Wiener Berufsrettung. Der Probeführerscheinbesitzer war in einer Kurve von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug geriet bei der Kreuzung Kefergasse/Hadikgasse auf einen parallel verlaufenden Bahndamm und prallte gegen einen Baumstumpf, hieß es in einer Aussendung der Feuerwehr. Der Fahrer und die 16-Jährige befreiten den Schwerverletzten laut Rettung aus dem Auto. Mehrere Einsatzfahrzeuge trafen am Unfallort ein, der Teenager wurde notfallmedizinisch versorgt und ebenso wie die beiden Leichtverletzten in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr übernahm die Bergung des Fahrzeugs.

Der 17-Jährige gab an, er habe aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Auto verloren, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. In der Rechtskurve sei er links gegen den Randstein gestoßen und dann frontal gegen den Baumstumpf geprallt. Ein Alkotest ergab 0,0 Promille.