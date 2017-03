Textversion

31.03.2017 | 16:50 | von Anna Thalhammer und Teresa Schaur-Wünsch (DiePresse.com)

Die marmorierte Baumwanze hat den Winter überstanden – und könnte in Zukunft auch Obst gefährden. Aber auch andere tierische Einwanderer sorgen für Schäden.

Sie haben den Winter überlebt. Entgegen der Expertenprognosen ist Wien seine Wanzenplage über die kalte Jahreszeit nicht losgeworden. Die stinkenden Marmorierten Baumwanzen sonnen sich wieder in großer Zahl auf den Fassaden der Wiener Häuser. Als jüngster Zuwachs einer ganzen Reihe tierischer Einwanderer, die von anderen Kontinenten, aber aus ähnlichem Klima stammen – ein Überblick.

Baumwanze

Im Herbst 2016 trat die Marmorierte Baumwanze, die ursprünglich aus Ostasien stammt, erstmals hierzulande in Schwärmen auf. Die zwölf bis 17 Millimeter langen, grau-braun marmorierten Tiere sind nicht gefährlich, sondern aber einen unangenehmen Geruch ab, wenn sie sich bedroht fühlen, oder man sie erschlägt. Die Stadt Wien hoffte noch im Herbst, dass die Tiere mit dem Winter großteils verschwinden würden. Es sei nicht sinnvoll, die Stadt wegen der Wanzen großflächig mit Gift zu besprühen, weil man damit immer auch viele andere Tiere töte, hieß es.

Nun gehen bei der Pflanzenschutzbehörde (MA 42) wieder viele Beschwerden wegen der lästigen Tiere ein – und wieder versucht man zu beschwichtigen: „Es sind nach dem Winter nun auch tatsächlich viel weniger geworden“, sagt Alexander Lorber, Chef der MA 42. „Dass man sie nun wieder vermehrt wahrnimmt, hat damit zu tun, dass die Tiere aus ihren Winterquartieren kommen und darauf warten, dass Blätter auf den Bäumen wachsen, damit sie ihr neues Zuhause in den Baumkronen beziehen können.“ Schon in wenigen Wochen werde man die Wanzen zumindest bis zum Herbst wohl kaum mehr auf den Häusern sehen, weil sie sich bis dahin in den Bäumen verstecken und sich dort vermehren.

Mit Sorge wird die Marmorierte Baumwanze allerdings auch von anderer Seite beobachtet. Denn auch wenn sie in Häusern harmlos ist – in Obstgegenden kann sie sehr wohl Schäden verursachen. In Amerika sei die Wanze bereits als Schädling bekannt, sagt Christa Lethmayer von der Ages, der Agentur für Ernährungssicherheit, die die Tiere auch schon in ihrer eigenen Wohnung gefunden hat, „und auch in Italien hat sie bereits große Schäden verursacht.“ Die Wanzen ernähren sich nämlich von Pflanzensaft und stechen daher gern Früchte an, „die sind dann nicht mehr vermarktbar“.

Es ist übrigens nicht nur die Marmorierte Baumwanze, über die sich Bürger beschweren: Auch die kleinere Verwandte, die rund sechs Millimeter große Birkenwanze, sitzt auf den Fassaden und wartet auf blühende Bäume.

Buchsbaumzünsler

Der warme März (der wärmste seit Aufzeichnungsbeginn) hat dafür gesorgt, dass in Gärten auch eine andere eingewanderte Art wieder auftaucht: Die grün-schwarzen Raupen des Buchsbaumzünslers haben „bereits ihre Fraßtätigkeit aufgenommen“, meldet der Warndienst Pflanzengesundheit der Ages. Überwintert haben die Tiere im Larvenstadium in kleinen Gespinsten am Buchsbaum. Jetzt sei die richtige Zeit, um den ostasiatischen Falter, dessen Raupen den Buchsbaum kahl fressen können, zu bekämpfen, sagt Andreas Kahrer von der Ages. „Junge Larven sind empfindlicher gegenüber Bekämpfungsmitteln, weil die Dosis im Verhältnis höher ist.“

Asiatischer Marienkäfer

Weit verbreitet ist inzwischen auch der Asiatische Marienkäfer. Die asiatische Variante, ursprünglich zur Blattlausbekämpfung bewusst eingesetzt, hat gelbe bis dunkelrote Flügel und bis zu 21 Punkte. Die gefräßigen Tiere sind direkte Nahrungskonkurrenten der hiesigen Marienkäfer, fressen auch Larven und Eier anderer Nützlinge – und können auch beim Wein zum Problem werden, wo sie sich im Herbst gern in die Trauben fressen. Versuche haben gezeigt, dass ein bis zwei Käfer pro Kilo weißer Trauben den Geschmack des Weins bereits beeinträchtigen. Strenge Winter wie der heurige machen ihnen wenig: Ein Kollege, berichtet Andreas Kahrer von der Ages, habe Asiatische Marienkäfer für einen Monat in sein Tiefkühlfach gelegt. „Sie haben überlebt.“

Miniermotte

Dass sich verschleppte Schädlinge in ihrer neuen Heimat oft in Massen vermehren, liegt auch daran, dass ihnen hier natürliche Gegenspieler fehlen. Wie bei der Rosskastanienminiermotte, die sich seit den Neunzigern explosionsartig in Österreich ausgebreitet hat. Es könne Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis die Schmetterlinge hier einen Gegenspieler finden, so Kahrer. Bis dahin werden Alleen mit einem Mittel aus dem tropischen Neembaum behandelt.



Kirschessigfliege

Für Kopfzerbrechen sorgt auch die 2008/09 aus Asien nach Europa eingewanderte Kirschessigfliege. 2011 wurde sie erstmals in Osttirol, Kärnten und der Steiermark auf Himbeeren, Holunder und Minikiwis bestätigt. Inzwischen deutet ein gemeinsames Monitoring von Ages, Landwirtschaftskammern und anderen Institutionen darauf hin, dass die Tiere flächendeckend vorkommen. Was ihren Obstgeschmack angeht, ist die Fliege dabei nicht wählerisch. Im Sommer legt sie ihre Eier in die Früchte. „Das kann“, sagt Christa Lethmayer, „bis zum Totalausfall gehen.“