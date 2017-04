Textversion

01.04.2017 | 15:18 | von Anna Thalhammer (Die Presse)

Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou über die aufmüpfigen Jungen Grünen, Konflikte auf Wiener Ebene – und ein Hochhaus, das sie trotz parteiinterner Proteste verteidigt.

Die Bundesgrünen haben die Jungen Grünen rausgeschmissen. Werden Sie sie vermissen?

Maria Vassilakou: Bei den Jungen Grünen sind viele aktiv, die ich sehr schätze und von denen ich hoffe, dass ich sie nicht vermissen muss. Sie werden ungeachtet der schwierigen Situation, in der wir gerade sind, immer die Möglichkeit haben, im Rahmen der Grünen weiter Politik zu machen.

Die Jungen Grünen haben mit 4000 Mitgliedern vier Mal so viele wie die Wiener Grünen – kann sich so eine kleine Partei wie die Grünen leisten, auf sie zu verzichten?

Die Entwicklung ist sehr bedauerlich. Es ist eine Situation, die auf beiden Seiten keine Gewinner produziert. Aber in keiner Partei kann es innerhalb der Organisation Konkurrenzkandidaturen geben. Wir wollen geeint in Wahlen auf allen Ebenen mit einer Liste gehen. Daran führt kein Weg vorbei.

Sie hätten sie also auch rausgeschmissen?

Ich will mich nicht mehr an dieser Debatte beteiligen. Man macht sich aber in einer Partei gegenseitig keine Konkurrenz.

Streit gibt es parteiintern auch bei Doppelstaatsbürgerschaften – Peter Pilz lehnt diese ab. Haben Sie eine?

Ja, ich habe einen Doppelpass. Man kann sich das aber auch nicht aussuchen, denn in manchen Ländern wie Griechenland kann man seine Staatsbürgerschaft gar nicht zurücklegen. Aber abgesehen von meiner persönlichen Situation – die Grünen stehen seit jeher dazu, dass es, so wie in den meisten Ländern weltweit auch, in Österreich möglich sein soll, zwei Staatsbürgerschaften zu haben.

Zerwürfnisse gibt es auch bei den Wiener Grünen – offiziell ist das Heumarktprojekt der Grund. Der einzige?

Ich denke, es geht hauptsächlich darum, dass hier ein Hochhaus an einem sehr prominenten Ort in Wien entstehen soll. Und Hochhäuser spalten die Geister. Immer. Übrigens wird das Projekt nicht nur innerhalb der Grünen kontroversiell diskutiert, sondern eigentlich auch in allen anderen Parteien.

Eine Volksabstimmung zum Projekt wurde abgelehnt, nun gibt es eine Urabstimmung unter den Grünen. Ist das fair?

Eine Gruppe innerhalb der Grünen hat die demokratischen Spielregeln, die es in der Partei gibt, genutzt. Sie haben die nötigen Unterschriften für eine Urabstimmung vorgelegt. Grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, ob es gut ist für eine Stadt, wenn man jede Widmung per Volksabstimmung entscheiden lässt. Das trifft dann nämlich sowohl den Investor mit viel Geld wie den kleinen Häuslbauer, der dann alle Nachbarn befragen muss, wenn er sein Haus aufstocken will. Ich denke nicht, dass das klug ist.

Aber gerade die Grünen heften sich Bürgerbeteiligung auf die Fahnen – bei großen Projekten wie Mariahilfer Straße oder Schwedenplatz wurden auch Umfragen gemacht. Ist Ihnen das jetzt zu mühsam?

Sie verwechseln etwas: Ich bin dagegen, alles vom Klein- bis zum Großprojekt mit Ja/Nein-Fragen zu entscheiden. So lässt sich keine Gesamtstrategie für eine Stadt umsetzen. Aber ich stehe voll zum Konzept der Bürgerbeteiligung. Das heißt für mich, differenziert Bedürfnisse zu erheben, Bürger von Anfang an zu informieren und Wünsche in die Projektplanungen einfließen zu lassen. Dabei kann man auch mit inhaltlichen Befragungen arbeiten. Das letzte Wort hat aber der demokratisch legitimierte Gemeinderat.

Ein reicher Investor, ein Hochhaus in innerstädtischer Lage, das den Welterbestatus kosten könnte – kein grünes Vorzeigeprojekt. Warum kämpfen Sie so dafür?

Weil es ein sehr gutes Projekt ist. Es sichert den Eislaufverein auf 99 Jahre ab – unabhängig von Subventionen. Das Intercont wird saniert und erhält ein Konferenzzentrum, es kommt dem Konzerthaus zugute – und es bringt den Wienern einen großen neuen öffentlichen Platz.

Wenn die Unesco den Welterbestatus aberkennt, öffnet das nicht Tür und Tor für große, hässliche Bauten in der Innenstadt?

Nein, das stimmt nicht. Ich kann ausschließen, dass innerhalb des Rings oder im Glacis weitere Hochhausbauten entstehen – alles nur Gerüchte.

Und woher kommen die?

Da geht es von Fehlinterpretationen von Konzepten und Beschlüssen zum Glacis, die die Stadt gefasst hat, bis hin zu absolut falschen Berichten, die Icomos an die Unesco in Paris übermittelt hat. Darum habe ich mich auch gerade mit einem Schreiben an die Unesco gewandt, in dem ich versuche, das richtigzustellen.

Gibt es überhaupt noch eine Chance, dass Wien den Welterbestatus bei Umsetzung des Projekts halten kann?

Die Stadt vertritt die Auffassung, dass das Projekt sehr wohl Welterbe-verträglich ist. Neben dem Intercont-Hochhaus entsteht ein zweites Hochhaus, das nur sechs Stockwerke höher ist. Dafür muss übrigens kein einziges Gründerzeithaus weichen. Unser Welterbe wird nicht durch Neues gefährdet, sondern dadurch, dass immer mehr Gründerzeithäuser abgerissen werden. Dagegen muss man kämpfen.

Apropos bauen. Wiens Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) ist immer wieder als Bürgermeisternachfolger im Gespräch – mit ihm würde die linke Wiener SPÖ wohl weiter nach rechts rücken. Würde das nicht den Grünen wieder zu mehr Stimmen verhelfen?

Es gibt ein Regierungsübereinkommen, das die Grünen und die Roten miteinander geschlossen haben. Mir ist wichtig, dass das eingehalten wird. Wirklich, mich interessiert nur das. Aber ich würde begrüßen, wenn die SPÖ die Nachfolgefrage regelt – denn die Instabilität beim Koalitionspartner bremst unsere gemeinsame Arbeit.

Also kein Wunschbürgermeister?

Ich wünsche mir einen Bürgermeister, der das gemeinsam beschlossene Programm respektiert und mit uns umsetzt. ? »