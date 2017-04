Textversion

02.04.2017 | 10:06 | (DiePresse.com)

Die Polizei ging zunächst von einem Unfall oder einem Suizid aus. Nun ermittelt sie wegen Mordverdachts in der Suchtgift-Szene.

Ein 38-jähriger Mann ist am Freitag aus dem dritten Stock eines Hauses in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus gestürzt und an seinen Verletzungen verstorben. Zunächst war die Polizei von einem Unfall oder einem Suizid ausgegangen. Die gerichtliche Obduktion lässt allerdings auf ein Verbrechen schließen.

Der in Wien geborene serbische Staatsbürger verkehrte im Suchtgift-Milieu. Daher konzentrierten sich die Einvernahmen am Wochenende auf Personen aus der Drogenszene, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.