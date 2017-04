Textversion

06.04.2017 | 17:21 | von Anna Thalhammer (DiePresse.com)

Häupl hat beschlossen, seine Nachfolge gar nicht zu regeln. Neben Michael Ludwig kristallisiert sich Jürgen Czernohorszky als Kandidat heraus.

Wien. Nun hat nach Josef Pühringer (ÖVP) und Erwin Pröll (ÖVP) mit Michael Häupl (SPÖ) nun auch der letzte große Landesfürst entschieden, wie er seine Nachfolge regeln möchte: nämlich gar nicht. Häupl hat verlautbart, sein Amt „zeitnah“ nach der nächsten Nationalratswahl übergeben zu wollen. Nachfolgeempfehlung will er keine abgeben. Er wolle niemandem die Krone aufsetzen, man werde das dann in den Gremien entscheiden, sagte er. Was betont demokratisch klingt, bedeutet, dass Häupl eine zerstrittene Partei hinterlässt, die sich dann auf einen Kandidaten einigen muss.

Bisher ist weder klar, wer das dann verhandeln soll – noch wer diese Kandidaten sein werden. Einer, der sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Bürgermeisterposten bewerben wird, ist Wohnbaustadtrat Michael Ludwig. Zu seinen Unterstützern zählen Vertreter der Bezirke 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22 und 23. Sie versuchen seit Monaten, Druck auf Häupl auszuüben, damit dieser sein Amt abgibt.

Czernohorszky als linker Liebling

Der andere SPÖ-Flügel rund um Finanzstadträtin Renate Brauner und Sozialstadträtin Sandra Frauenberger wird Ludwig zwar mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit nicht unterstützen – ein Gegenkandidat wurde bisher aber auch nicht genannt.

In diesem Lager, vor allem bei den Jungen und der linken Basis, kristallisiert sich immer mehr der Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky als Wunschkandidat heraus. Der 40-Jährige gilt als Verbinder und ist sehr beliebt in allen Lagern. Man erhofft sich darum, für ihn eine Mehrheit bekommen zu können. Davon abgesehen, dass Czernohorszky bisher keine Ambitionen zeigt, sich als Häupl-Nachfolger anzubieten, hätte seine Kandidatur einige Haken: Czernohorszky konnte zwar als Gemeinderat jahrelang politische Erfahrung sammeln – Mitglied der Stadtregierung ist er aber erst seit wenigen Monaten. Was schon das zweite Problem aufwirft: Er müsste zuerst positioniert werden. Dafür ist die Zeit aber knapp – vor allem, wenn die Nationalratswahlen in diesen Herbst vorgezogen werden sollten. Während sich das Ludwig-Lager also schon aufgestellt hat, und eine Mehrheit hinter sich wissen will, reklamiert die noch unschlüssige Gegenseite diese ebenfalls für sich.

Welcher Flügel nun wirklich mehr Rückhalt hat, ist schwer messbar – denn auch die einzelnen Bezirke sind nicht so geschlossen, wie deren Vertreter gern behaupten. Dass die Gräben bis in die unterste Ebene gehen, war atmosphärisch in den vergangenen Monaten spürbar und wird durch die Ergebnisse der Bezirksparteiwahl teils bestätigt. Diese finden alle zwei Jahre statt und werden aktuell in mehreren Bezirken abgehalten.

Manche Bezirke waren diszipliniert: So wurden etwa Brauner und Frauenberger in ihrem Heimatbezirk Margareten mit 87 und 95,6 Prozent gewählt. Der Bezirk gilt historisch als kritisch, beide konnten ihr Wahlergebnis im Vergleich zum letzten Mal verbessern. In der Leopoldstadt wurde nach dem Ausscheiden von Sonja Wehsely aus der Stadtregierung der ehemalige Bezirksvorsteher und jetzige Gemeinderat Gerhard Kubik zum neuen Parteichef gewählt – der Bezirk gilt als links. Liesing und Favoriten zählen zum Ludwig-Lager und stehen hinter ihren Chefs. Nationalratspräsidentin Doris Bures (Liesing) und Kathrin Gaal (Favoriten) bekamen eine sehr hohe Zustimmung mit weit über 90 Prozent. Auch Simmering gilt als Ludwig-affin. Dort ist der Nationalrat Harald Troch Parteichef – der nur 71 Prozent bekam. Es gab aus Protest Streichungen sowie lautstarke Streitereien. Noch mehr eskalierte die Situation im dritten Bezirk, der als Unterstützer des linken Flügels gilt. Gemeinderat Ernst Woller schloss sich aber den Häupl-Kritikern an und wurde mit nur 51 Prozent und Schreiduellen dafür abgestraft.

Verselbstständigte Basis

Auch Hernals ist nicht geschlossen: Dort ist der Nationalratsabgeordnete Josef Cap Chef – er war mit den Häupl-Kritikern vor zwei Wochen beim Bürgermeister zum Krisengespräch. Er wurde von Bezirksgenossen mit einer Unterschriftenliste aufgefordert, in diesen Belangen künftig in seinem Namen, aber nicht in dem des Bezirks zu sprechen.

Das alles zeigt nicht nur, dass der Konflikt in der zweiten und dritten Reihe angekommen ist, sondern auch, dass er sich immer mehr verselbstständigt. Kadergehorsam funktioniert immer weniger. Und so ist es fraglich, ob der vereinbarte Friede zwischen Häupl und seinen Kritikern nicht nur die Ruhe vor dem Sturm ist – und es trotzdem am 29. April zu unkontrollierten Proteststreichungen kommt – obwohl die Chefs beider Lager angekündigt hatten, einen harmonischen Parteitag zu bevorzugen.