07.04.2017 | 16:16 | (DiePresse.com)

Sie sei abgestürzt und brauche Hilfe - diese SMS führte zu einem Großeinsatz an dem Polizei, Feuerwhr, Wasser- und Bergrettung beteiligt waren. Der Absturz war aber alkoholischer als psysischer Natur.

In der Nacht auf Freitag meldete sich ein Mann bei der Wiener Polizeidienststelle. Er habe von einer Bekannten ein SMS bekommen in dem stehe, sie sei abgestürzt und verletzt - und brauche Hilfe.

Daraufhin wrude eine Handyortung durchgeführt, die 50-Jährige im Raum Schruns in Vorarlberg aufgespürt. Die Feuerwehren Schruns, Gantschier und Tschagunss sowie die Bergrettung machten sich auf die Suche im Monatfon. Die Wasserrätzung sucht in Litz und Ill.

Die Polizei fand unterdessen heraus, dass die Frau bis Mitternacht in einem Lokal war. Die Beamten riefen ihren Freund an - und es stellte sich heraus, dass sie bei ihm in der Wohnung war. Bis zum Eintreffen verließ die Frau die Wohnug - die Polizei konnte sie aber nur wenige Meter weiter anhalten. Sie war unverletzt und laut Polizei stark alkoholisiert.