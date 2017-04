Textversion

10.04.2017 | 11:28 | (DiePresse.com)

Binnen weniger Minuten wurden in Wien-Döbling ein 20-Jähriger, der Jugendliche beraubt hatte, und ein 17-Jähriger, der eine U-Bahn besprüht hatte, gefasst.

Binnen weniger Minuten hat die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Wien-Döbling einen Räuber und einen Graffiti-Sprayer gefasst. Ein 17-Jähriger hatte eine U-Bahngarnitur in der Gunoldstraße besprüht, er wurde von Securitys angehalten. Unweit davon, nahe des Bahnhofs Heiligenstadt, raubte ein 20-Jähriger kurze Zeit später zwei Burschen aus. Beide Männer wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Security-Mitarbeiter beobachteten kurz vor 3.00 Uhr, wie der 22 Jahre alte russische Staatsbürger gemeinsam mit einem Komplizen die U-Bahn besprühte. Als die Sprayer die Sicherheitsmänner bemerkten, flüchteten sie. Den 22-Jährigen konnten die Securitys schnappen und der Polizei übergeben. Er hatte mehrere Lackspraydosen bei sich.

Rund 15 Minuten später raubte der 20-Jährige nahe des Bahnhofs zwei 15 Jahre alte Burschen aus. Der Angreifer zog sich eine Sturmhaube über das Gesicht, drohte den Jugendlichen mit Gewalt und erbeutete eine Lautsprecherbox. Völlig verängstigt informierten die Burschen Streifenpolizisten. Beamten fassten den Österreicher kurze Zeit später.