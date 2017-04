Textversion

10.04.2017 | 16:39 | von Köksal Baltaci (DiePresse.com)

Ein dichteres Monitoring und Entlassungsmanager sollen Engpässe künftig ausschließen. Volksanwalt Günther Kräuter vermisst dennoch ein „eindeutiges politisches Bekenntnis“.

Wien. Es war DER Gesundheitsskandal des vergangenen Winters – Dutzende Gangbetten in praktisch allen Wiener Gemeindespitälern. Den Höhepunkt der Misere bildete das Vorgehen der Verantwortlichen in der 2. Medizinischen Abteilung (Interne) im Wilhelminenspital. Um das Patientenaufkommen gering zu halten, wurden (aus Personalmangel) künstliche Engpässe herbeigeführt und acht Gangbetten aufgestellt, obwohl zehn Betten in den Zimmern frei gewesen wären.

Menschen, teilweise schwer krank, mussten tagelang in Betten auf dem Gang liegen – ohne Intimsphäre und Ruhe, bei durchgehend brennendem Licht. Darunter etwa eine 88-jährige Frau, die verwirrt und mit hohem Fieber eingeliefert wurde. Sie wartete vier Stunden lang, ehe sie behandelt und – in einem Gangbett – stationär aufgenommen wurde.

Ein Zustand, der im Jänner auch Volksanwalt Günther Kräuter auf den Plan rief. Er leitete ein Prüfverfahren ein, weil er neben der hohen Kapazitätsauslastung aufgrund der Grippewelle auch „strukturelle Probleme für die unerträgliche Situation“ ortete. Mittlerweile ist das Verfahren abgeschlossen – mit dem (der „Presse“ exklusiv vorliegenden) Ergebnis, dass sich für Kräuter die strukturellen Probleme, die nicht nur zu Spitzenzeiten auftreten, bestätigt haben und ein „eindeutiger Missstand“ vorliegt.

„Eklatantes Systemversagen“

Ständig vorhandene Gangbetten seien von der Stadtregierung und dem Krankenanstaltenverbund (KAV) „ganz offensichtlich geduldet worden“. Reguläre Betten und Krankenzimmer aus Personalmangel nicht zu belegen und gleichzeitig kranke Menschen unter unzumutbaren Bedingungen auf Gängen unterzubringen, sei „zynisch“ und ein „eklatantes Systemversagen“.

So habe sich bei ihm etwa eine Wienerin gemeldet, die trotz einer monatelang avisierten Meniskusoperation im Wilhelminenspital kein Bett in einem Zimmer bekam, sondern über Nacht in einem Gangbett liegen musste. Eine andere Patientin habe sogar von mehreren Gangbetten in der Onkologie eines Wiener Gemeindespitals berichtet.

„Chance verstreichen lassen“

Kräuter vermisst vor allem ein „politisches Bekenntnis“, wonach es in keinem Krankenhaus in Wien auch nur ein einziges Gangbett geben dürfe. Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) hätte dieses Bekenntnis bei einem von ihm organisierten runden Tisch mit der Führung des KAV ablegen können, habe „die Chance aber verstreichen lassen“. Der KAV-Vorstand hingegen legte konkrete Maßnahmen zur Reduktion von Gangbetten vor, deren Umsetzung Kräuter nun „beobachten und überprüfen“ will.

Diese umfassen den Einsatz von Entlassungsmanagern, die die Verweildauer von Patienten in Spitälern senken sollen. Zudem werden Gangbetten ab Mitte 2017 (Vollbetrieb: Ende 2017) durch ein Monitoring-Programm stündlich erfasst, nicht mehr nur täglich. So will man erreichen, dass die Notwendigkeit von Gangbetten in den einzelnen Abteilungen noch strenger kontrolliert wird.

24 Betten zur Nachsorge

Darüber hinaus sollen die unfallchirurgischen Abteilungen der Spitäler verstärkt kooperieren und die Patienten effizienter auf die entsprechenden Stationen aufteilen: Im Pflegewohnhaus Baumgarten wurden bereits 24 Betten zur Nachsorge für die unfallchirurgischen Abteilungen am Wilhelminenspital und SMZ Ost geschaffen, eine weitere Abteilung dieser Größenordnung ist geplant.

Für den kommenden Winter will die Stadt außerdem einen zentralen, alle Spitäler einbeziehenden Grippeplan erstellen, um nicht erneut von einer starken Grippewelle überrascht zu werden. Dieser Plan beinhaltet auch zusätzliche, für Grippepatienten reservierte Betten. Dass – wie bei dem anfangs erwähnten Beispiel im Wilhelminenspital – Gangbetten aufgestellt werden, obwohl Betten in den Zimmern frei sind, ist künftig nicht mehr möglich – alle Abteilungen haben eine entsprechende Anweisung bekommen.

„Wichtiges Anliegen“

Maßnahmen, die so schnell wie möglich dazu führen sollen, dass Gangbetten komplett vermieden werden, sagt Michael Binder, Leiter des Health Care Management im KAV, im „Presse“-Gespräch.

Auch seitens des Büros von Sandra Frauenberger heißt es auf Anfrage, dass „das politische Einvernehmen, Gangbetten zu vermeiden“, schon im Vorfeld festgestanden sei, daher habe nicht die Stadträtin, sondern Binder am runden Tisch teilgenommen – um „die praktische Vorgangsweise zur Problemlösung aufzuzeigen“. Die „Vermeidung bzw. Reduktion“ der Gangbetten sei Frauenberger ein „sehr wichtiges Anliegen“.