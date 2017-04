Textversion

15.04.2017 | 19:32 | (DiePresse.com)

Ein Regionalzug und ein Railjet fuhren am Bahnhof Wien-Meidling zusammen. Der Bahnhof dürfte stundenlang gesperrt sein. Die Unfallursache ist noch unklar.

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr sind im Bahnhof Wien Meidling zwei Züge kollidiert. Es gab mindestens neun eher leicht Verletzte, 30 Personen mussten aus dem Railjet von der Feuerwehr geborgen werden. Die schwerste Blessur war laut Polizeisprecher ein Handbruch. "Die Unfallursache wird derzeit intensiv untersucht", sagte ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger. Beide Züge hätten nur eine geringe Geschwindigkeit gehabt, weswegen nichts Schlimmeres passiert wäre. Die Bergung des teils umgekippten Railjets habe bereits begonnen.

In die Kollision war außerdem eine Regionalzug-Garnitur verwickelt. Die beiden Züge berührten sich im Bereich der Gleise 5 und 6, worauf hin einige Waggons des Railjets ausgehebelt wurden. Die Unfalluntersuchungskommission des Verkehrsministeriums war am Unglücksort und nahm die Ermittlungen auf. Mit ersten Erkenntnissen war aber nicht vor Dienstag zu rechnen. "Es ist ein technisches Gebrechen genauso möglich wie menschliches Versagen", sagte Hahslinger. Die beiden Lokführer - sie blieben unverletzt - und die Fahrdienstleiter sollten zum Hergang befragt werden. Laut mehreren ÖBB-Quellen könnte der leere Regionalzug vom Matzleinsdorfer Platz aus kommend ein Signal übersehen haben, Bestätigung dafür gab es von offizieller Seite aber nicht. Es stand am frühen Abend nicht fest, welcher der beiden Züge sich zu diesem Zeitpunkt nicht auf dem Gleis befinden hätte dürfen.

Bahnhof gesperrt

Die Feuerwehr war mit 62 Personen und 21 Fahrzeugen im Einsatz. Das Unglück ereignete sich beim Bahnsteig 5, etwa auf Höhe des Bahnhofseingangs. Im Einsatz stand auch ein Hubschrauber. Der Bahnhof wurde geräumt. Eine der Hauptaufgaben für die Feuerwehr war außerdem, die zur Seite gestürzten Waggons des Railjets wieder aufzurichten.

Die Gepäckstücke der Verletzten wurden der Berufsrettung mitgegeben. Das Gepäck der anderen Passagiere wurde zum Hauptbahnhof gebracht. Informationen dazu konnten bei den ÖBB eingeholt werden.

Laut Online-Information der ÖBB sind in Wien Meidling seit 20 Uhr wieder vereinzelte S-Bahnfahrten möglich. Fernzüge aus dem Westen endeten zum Teil am Westbahnhof. Züge der Südbahn in Richtung und vom Hauptbahnhof wurden umgeleitet. Für den Nahverkehr ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Mödling und Meidling eingerichtet worden. Die Oberleitung ist schwer beschädigt. Die ÖBB hoffen Sonntagfrüh den Betrieb in Meidling wieder einigermaßen voll aufnehmen zu können.

Im Bereich rund um den Bahnhof gab es während des massiven Rettungskräfte-Einsatzes auch mehrere Verkehrsstaus.

Der Bahnhof Wien-Meidling ist einer der wichtigsten Knotenpunkte im Wiener Zugverkehr. Er liegt an der Südbahnstrecke und übernahm während des Baus des Hauptbahnhofs ab 2009 die Funktion des Südbahnhofs. 2012 hielten die ersten Züge dann am Hauptbahnhof. Der Bahnhof Meidling verfügt über acht Bahngleise.