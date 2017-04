Textversion

15.04.2017 | 18:35 | (DiePresse.com)

Ein Regionalzug und ein Railjet fuhren am Bahnhof Wien-Meilding zusammen. Der Bahnhof dürfte stundenlang gesperrt sein. Sieben Personen wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar.

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr sind im Bahnhof Wien Meidling zwei Züge kollidiert. Die ÖBB bestätigten den Unfall gegenüber der "Presse". Es gebe mindestens sieben Verletzte, 30 Personen mussten geborgen werden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die schwerste Blessur war laut Polizeisprecher ein Handbruch.

Augenzeugen berichten der "Presse", dass Regionalzug 2246 mit dem Railjet nach Villach zwischen Gleis 5 und 6 zusammengefahren ist. Die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB) hat nach dem Zugsunglück die Ermittlungen am Unglücksort übernommen, um die Ursache herauszufinden. Das teilte das Verkehrsministerium am Samstagabend mit. Zunächst geht es um die umfassende bildliche Dokumentation des Unfallorte. Man arbeite eng mit den Einsatzkräften zusammen und stehe auch in Kontakt mit den ÖBB. Laut mehreren ÖBB-Quellen dürfte der Regionalzug vom Matzleinsdorfer Platz aus kommend ein Signal übersehen haben, Bestätigung dafür gab es von offizieller Seite aber nicht.

Ein Waggon eines Railjets ist umgekippt, zeigen Bilder von Augenzeugen auf Twitter. Die Oberleitung ist schwer beschädigt. Ein Ende der Bahnhofssperre war am frühen Abend noch nicht absehbar. Die Feuerwehr war mit 62 Personen und 21 Fahrzeugen im Einsatz. Das Unglück ereignete sich beim Bahnsteig 5, etwa auf Höhe des Bahnhofseingangs. Im Einsatz stand auch ein Hubschrauber. Der Bahnhof wurde geräumt.

Laut Online-Information der ÖBB sind in Wien Meidling derzeit keine Zugfahrten möglich. Man werde den Schaden so rasch wie möglich beheben. "Planen Sie derzeit 60 Minuten mehr Reisezeit ein". Fernzüge aus dem Westen enden zum Teil am Westbahnhof. Züge der Südbahn in Richtung und vom Hauptbahnhof sollen umgeleitet werden. Für den Nahverkehr ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Mödling und Meidling eingerichtet worden.

Im Bereich rund um den Bahnhof gab es aufgrund des massiven Rettungskräfte-Einsatzes auch mehrere Verkehrsstaus.