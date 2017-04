Textversion

15.04.2017 | 17:08 | (DiePresse.com)

Die ÖBB bestätigen, dass zwei Züge im Bahnhof zusammengefahren sind. Es dürfte mindestens drei Verletzte geben.

Am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr sind im Bahnhof Wien Meidling zwei Züge kollidiert - einer davon dürfte ein Personenzug gewesen sein, heißt es von Seiten der Polizei. Die ÖBB bestätigten den Unfall gegenüber der "Presse". Es gebe mindestens drei Verletzte, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer der Austria Presse Agentur. Genauere Informationen gibt es noch nicht. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Augenzeugen berichten auf Facebook, dass ein Regionalzug mit einem Railjet kollidiert sein soll. Ein Waggon eines Railjets sei dabei sogar umgekippt.

Laut Online-Information der ÖBB sind in Wien Meidling derzeit keine Zugfahrten möglich. Man werde den Schaden so rasch wie möglich beheben. "Planen Sie derzeit 60 Minuten mehr Reisezeit ein". Fernzüge aus dem Westen enden zum Teil am Westbahnhof. Züge in Richtung und vom Hauptbahnhof sollen umgeleitet werden.