21.04.2017 | 12:44 | Von Erich Kocina (Die Presse)

Das Sigmund-Freud-Museum in der Berggasse wird umgebaut und erweitert und soll endlich Standards eines zeitgenössischen Museums erfüllen. Die Stadt sieht das als Schuldigkeit am Begründer der Psychoanalyse, den mit Wien eine Hassliebe verband.

Sigmund Freud und Wien, das war nie eine reine Liebesgeschichte. „Es ist ein Elend, hier zu leben“, schrieb er einst über den Wiener Missmut. Und dennoch war die Trennung von seiner Stadt am Ende schmerzhaft – auf der Flucht vor den Nationalsozialisten. „Die Stadt Wien ist ihm viel schuldig“, wie es Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny beschreibt. Gerade weil hier der von Freud geprägte Begriff der Verdrängung zum Umgang mit dem Begründer der Psychoanalyse passt.

Einen Teil der Schuldigkeit, die man nun abarbeiten will, sieht Wien in der Erweiterung und Neuaufstellung des Sigmund-Freud-Museums. An der berühmten Adresse Berggasse 19 hatte Freud von 1891 bis 1938 seine Praxis und gemeinsam mit seiner Familie auch seine Wohnung. Und all die Räume, in denen er damals unterwegs war, sollen in den kommenden Jahren so umgestaltet werden, dass sie die Standards eines zeitgenössischen Museums erfüllen. Was derzeit nicht der Fall ist – jedes Jahr müssen einige Tausend Besucher abgewiesen werden oder ziehen von selbst wieder ab, wenn ihnen die Menschenschlange im Stiegenhaus zu lang wird. Das soll mit dem Umbau ein Ende haben.

400 statt 280 Quadratmeter

So soll die Ausstellungsfläche von derzeit 280 auf 400 Quadratmeter erweitert werden, soll es einen barrierefreien Zugang und eine Garderobe geben. Auch ein Museumscafé ist geplant. Statt derzeit 100.000 Besuchern pro Jahr sollen es künftig deutlich mehr werden. 2020 soll es so weit sein, bis dahin werden knapp vier Millionen Euro in den Umbau geflossen sein, der komplette Rückbau der gründerzeitlichen Fassade in ihren originalen Zustand inklusive. 1,69 Mio. Euro steckt die Stadt Wien in das Projekt, 844.000 Euro steuert der Bund – konkret das Ressort von Kulturminister Thomas Drozda – bei, den Rest will die Sigmund-Freud-Privatstiftung unter anderem mit Crowdfunding holen, aber auch mit einem Freiwilligenaufschlag auf den derzeitigen Preis für ein Besucherticket.

Was die Gäste nach dem Umbau erwartet, sind unter anderem die privaten Räume der Familie Freud, die bisher nicht für die Öffentlichkeit zugänglich waren – konkret das Schlafzimmer und das private Wohnzimmer, wo jetzt noch die Bibliothek untergebracht ist. Die frühere Ordination im Hochparterre, die bisher nicht zugänglich war, wird zum Präsentationsraum der Kunstsammlung der Stiftung. Freuds Praxis mit den im Original erhaltenen Möbeln ist der psychoanalytischen Theoriebildung gewidmet, und Freuds Behandlungsraum schließlich dient als Ort, an dem die Kernthemen der psychoanalytischen Praxis erarbeitet werden.

Hier stand auch die berühmte Couch, auf der Freud seine Patienten behandelte. Stand, denn das Möbelstück nahm er 1938 mit ins Londoner Exil. Sie ist im Londoner Freud-Museum zu sehen. Das Wiener Museum nutzt die so entstandene Leerstelle als eine Art „Kulturmahnmal“, wie es Direktorin Monika Pessler ausdrückt. Als eine Erinnerung daran, wie Freud selbst, aber auch die Psychoanalyse aus Wien vertrieben wurden. Dem Thema Vertreibung und Verlust wird dann aber auch ein eigener Raum gewidmet. Wenig überraschend wird das Museum für den Umbau zeitweise geschlossen sein. Der Plan ist, dass die Sperre Mitte 2019 für maximal zwölf Monate beginnt. In dieser Zeit soll es einen Ersatzbetrieb in räumlicher Nähe geben. Einzelne Teile der Sammlung sollen aber auch an anderen Orten in der Stadt temporär gezeigt werden.

Bibliothek als nächster Schritt

Im nächsten Schritt sollen in das Stockwerk über der Wohnung das Archiv und die Bibliothek wandern – mit Veranstaltungs- und Lesesaal. Und in den im Hof gelegenen Anlagen könnte es bald Wohnraum für Stipendiaten geben. Möglicherweise ist darunter ja auch jemand, der Freuds Hassliebe zu Wien aus psychoanalytischer Sicht vertiefend untersucht. Geboren 1856 in Mähren war er mit seinen Eltern 1856 nach Wien gekommen - und dort in der Leopoldstadt aufgewachsen, einem damals klassischen Zuzugsgebiet für Juden aus dem Osten. Dort lebte er auch bis 1882, ehe er eine Stelle als Arzt im Allgemeinen Krankenhaus antrat.

Und hier setzt bereits ein wichtiger Aspekt des ambivalenten Verhältnisses zu Wien ein. Dass er etwa vor allem aus Geldmangel als Arzt arbeitete, denn eigentlich interessierte er sich viel mehr für die Forschung. Doch eine Professur, um die er sich lange bemühte, wurde ihm nicht zugestanden. Und generell hatte er den Eindruck, dass seine Heimatstadt nicht allzu viel mit seinen Ideen anfangen konnte. "Die Stadt Wien hat alles, was in ihrer Macht lag, getan, um keinerlei Anteil an der Entwicklung der Psychoanalyse zu nehmen", schrieb er in "Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung": "An keinem andern Ort bekam der Analytiker die feindselige Gleichgültigkeit der wissenschaftlichen und gebildeten Kreise so zu spüren wie gerade in Wien."

So wurden etwa seine Studien zur Hysterie als Gefährdung für die Jugend gebrandmarkt, die Psychoanalyse wurde mit sexuellen Kalauern ins Lächerliche gezogen - ernsthaft diskutiert wurde sie dagegen nicht. Einer seiner wichtigsten Gegenspieler dabei war Karl Kraus. Er ließ kaum eine Gelegenheit aus, über Freud herzuziehen und seine Patienten zu bemitleiden. Wegen des Klimas, in dem ihm eine sinnvolle Arbeit an seiner Forschung nicht realistisch erschien, überlegte er sogar, in eine andere Stadt zu ziehen, um dort Karriere zu machen. Doch letztlich blieb er doch.

Und am Ende sollte es doch auch Erfolge geben: Das wohl wichtigste Kapitel seines Lebens begann 1891, als er in die Berggasse 19 zog und wo er seine Glanzzeit hatte. Hier entwickelte er die Grundlagen für eine neue Wissenschaft vom Menschen, hier gingen neben den Patienten zahlreiche Kollegen und Weggefährten ein und aus.

Jüdische Identität als Problem unter Lueger

Mit dem Wahlsieg von Karl Lueger 1895 brach allerdings eine schwierige Zeit an - für ihn, aber auch für die liberale Gesellschaft der Stadt. Seine jüdische Identität wurde im Klima des zunehmenden Antisemitismus zunehmend zum Problem. Er lebte sie nur noch in der jüdischen Loge B'nai B'rith aus. Doch trotz des rauer gewordenen Klimas konnte er auch Erfolge feiern. Er brachte mehrere Hauptwerke heraus, etwa die "Traumdeutung". Und 1902 klappte es dann endlich auch mit der lang ersehnten Professur.

Das Ende seines Verhältnisses zu Wien kam 1938, als deutsche Truppen einmarschierten. Damals entschloss er sich dazu, Österreich zu verlassen. Bei allen Problemen, die ihm Wien bereitet hatte, fiel ihm der Abschied dennoch schwer. "Das Triumphgefühl der Befreiung vermengt sich zu stark mit der Trauer", schrieb er im Londoner Exil, "denn man hat das Gefängnis, aus dem man entlassen wurde, immer noch sehr geliebt."

Eine Liebe, die Wien lange nicht ausreichend erwiderte. So dauerte es lange, ehe die Stadt Wien sich dazu entschloss, eine Verkehrsfläche nach ihm zu benennen - im Bereich der Messestraße zwischen Perspektivstraße und Südportalstraße in der Leopoldstadt wurde 2014 ein Platz nach ihm benannt. Allerdings nicht nur nach ihm, sondern auch nach seiner Tochter Anna. Zuvor hatte es nur den Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche gegeben, der 1984 nach dem Begründer der Psychoanalyse benannt war. Es ist wohl auch dieser zögerliche Umgang mit dem Erbe Freuds, der Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny zuletzt von "Schuldigkeit" sprechen ließ. Eine Schuldigkeit, die man mit der Neugestaltung des Sigmund-Freud-Museums einen Teil weit wieder begleichen will.



