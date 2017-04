Textversion

25.04.2017 | 15:51 | (DiePresse.com)

Der algerische Schriftsteller Boualem Sansal las am Montag im Literaturmuseum Wien aus seinem Buch „2084. Das Ende der Welt“.

Am Montagabend war der algerische Schriftsteller und Religionskritiker Boualem Sansal bei einem durch den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) organisierten Diskussionsabend in Wien zu Gast. Im Veranstaltungssaal des Literaturmuseums Wien (Grillparzerhaus) sprach Sansal über die Rückkehr des Religiösen, die Bedeutung von Freiheit und die Wichtigkeit gemeinsamer Werte für das Zusammenleben.

Außerdem las er Passagen seines Bestseller-Romans „2084. Das Ende der Welt“, der eine Dystopie einer religiösen Diktatur beschreibt und scharfe Kritik an Gewalt und Islamismus übt. Für diesen Roman wurde Boualem Sansal 2015 mit dem Grand Prix du Roman de l'Académie Française ausgezeichnet.

Toleranz und Grenzen

Bei der von "Presse"-Redakteur Köksal Baltaci moderierten Veranstaltung sprach Sansal über die düsteren Zukunftsprognosen seines Romans „2084. Das Ende der Welt“: „Schwarzmalen ist nicht mein Ziel. Leider ist aber die in meinem Roman geschilderte religiöse Diktatur im fiktiven Abistan in vielen Ländern der Welt Realität, insbesondere dort, wo der Islamismus an der Macht ist", sagte Sansal. Doch nicht nur dort sei Religion ein beherrschendes Machtinstrument, auch in demokratischen Ländern wie Frankreich breite sich der politische Islam aus. Hier brauche es auch Maßnahmen zur Integration von jungen Migranten. „Integration ist ein lange andauernder Prozess, doch die Priorität muss darauf liegen, dass die Menschen Arbeit finden und ihr Leben selbst erhalten können.“ Sansal warnte auch davor, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Toleranz gegenüber Migranten und Flüchtlingen sinke, und erklärte, dass es Grenzen für die Aufnahme neuer Zuwander geben müsse.

„Boualem Sansal spricht sich in seinen vielfach ausgezeichneten Romanen für die Freiheit des Einzelnen und gegen überbordende Kollektivierungen in modernen Massengesellschaften aus", sagt Franz Wolf, Geschäftsführer des Österreichischen Integrationsfonds. "Seine Kritik an politisch instrumentalisierter Religion, insbesondere am Islamismus, hat auch Bedeutung für die Integrationsdebatte.“

Was hält uns zusammen?

Um Herausforderungen des Zusammenlebens zu thematisieren und verschiedene Experten zu Wort kommen zu lassen, initiierte der ÖIF Anfang des Jahres die neue Veranstaltungsreihe „Gesellschaft im Wandel: Was hält uns zusammen?“. Zum Auftakt Ende März war Philosoph und Autor Rüdiger Safranski in Wien zu Gast, sprach über das Vertrauenskapital einer Gesellschaft und warnte vor der Gefahr einer Entfremdung in unserer Gesellschaft. Am 7. Juni folgt die nächste Veranstaltung dieser Reihe gemeinsam mit Historiker und Gewaltforscher Jörg Baberowski, der über die Auswirkungen von Gewalt und Angst auf das Zusammenleben sprechen wird.

Mit der neuen Reihe „Perspektiven Integration“ bringt der ÖIF zudem Broschüren mit Einschätzungen von Experten im Integrationsbereich heraus. Bisher in der Perspektiven-Reihe erschienen: "Verschleierung im Islam", "Islam europäischer Prägung" sowie "Menschen türkischer Herkunft". Alle Ausgaben können unter folgender Adresse kostenlosen heruntergeladen werden:

www.integrationsfonds.at/publikationen